Pakistan Women vs Ireland Women Match 23 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Pakistan Women to win, at 63%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 68%.Toss preview ›
PAK-W vs IRE-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Pakistan Women
Expected captainMuneeba Ali
- Shawaal Zulfiqar
- Sadaf Shamas
- Muneeba Ali (c) (wk)
- Ayesha Zafar
- Gull Feroza
- Eyman Fatima
- Tuba Hassan
- Umm-E-Hani
- Nashra Sandhu
- Tasmia Rubab
- Momina Riasat
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 19 Nov, 11:50 IST
Ireland Women
Expected captainGaby Lewis
- Amy Hunter (wk)
- Gaby Lewis (c)
- Lara Maritz
- Louise Little
- Laura Delany
- Abbi Harrison
- Georgina Dempsey
- Cara Murray
- Jane Maguire
- Aimee Maguire
- Lara McBride
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 19 Nov, 11:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Pakistan Women to win, at 63%.
- • Toss call: Bat first, at 68%. See the toss prediction for PAK-W vs IRE-W, locked in before the toss happens.
- • Key fact: Pakistan Women beat Thailand Women by 24 runs at Karwan Cricket Ground after making 180 for 2 (13 November 2026).
- • Value: Ireland Women's fair odds are 2.70, and Melbet had them at 2.72 at 07:51 IST (19 November).
We back Pakistan Women, at 63%.
Our AI model makes them favourites for this Super Six game in Ajman.
Melbet's prices at 07:51 IST (19 November), 1.45 and 2.72, work out at 65% for Pakistan once the margin is removed.
Which team is stronger, Pakistan Women or Ireland Women?
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets and Thailand Women by 24 runs at Karwan Cricket Ground, then Zimbabwe Women by 51 runs at Seven Districts Ground.
They lost to Netherlands Women (15 November 2026).
Pakistan batted first and made 126 for 7. The Netherlands won by 8 wickets in 14.5 overs.
Ayesha Zafar is the batter to watch. She made 59 off 26 balls for Pakistan Women against Thailand Women (13 November 2026), the day Pakistan made 180 for 2.
Muneeba Ali, the captain, made 51 off 49 balls for Pakistan Women against Zimbabwe Women (16 November 2026).
Ireland Women beat United Arab Emirates Women by 61 runs and Papua New Guinea Women by 45 runs.
Both defeats were heavy. Sri Lanka Women beat Ireland by 10 wickets in Ajman (12 November 2026).
Scotland Women won by 8 wickets at Seven Districts Ground (18 November 2026), after Ireland were all out for 71.
Gaby Lewis carries the Irish batting. The captain made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women on 13 November, then 60 off 40 balls for Ireland Women against Papua New Guinea Women three days later.
Key matchups: Gaby Lewis against Nashra Sandhu, Ayesha Zafar against Cara Murray
Gaby Lewis v Nashra Sandhu. Nashra Sandhu took 3 for 8 for Pakistan Women against Zimbabwe Women at Seven Districts Ground (16 November 2026). Her bowling against the Ireland captain is the contest that sets how many Ireland make.
Ayesha Zafar v Cara Murray. Cara Murray took 3 for 12 for Ireland Women against Papua New Guinea Women in Ajman (16 November 2026). On that same day Ayesha Zafar made 42 off 27 balls for Pakistan Women against Zimbabwe Women.
Tuba Hassan v Louise Little. Tuba Hassan took 3 for 26 for Pakistan Women against Bangladesh Women in Ajman (12 November 2026).
Louise Little made 33 off 26 balls for Ireland Women against Papua New Guinea Women (16 November 2026), and she can push Ireland's total past 150 again.
Pakistan Women vs Ireland Women head to head
Ireland Women lead 3-2 across their five most recent completed T20Is, newest first
Ireland Women won the latest, by 7 wickets in Dublin on 31 May 2026; this one is on neutral ground in Ajman.
Pakistan Women vs Ireland Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
No clear lean either way. Chasing sides won both games here on the opening day, 12 November 2026, then Pakistan Women made 180 for 2 batting first against Thailand Women the next day.
Both sides' games on this ground at this tournament, newest first
Ireland Women 155 for 4 · Papua New Guinea Women 110 for 8, Ireland won by 45 runs.
Pakistan Women 180 for 2 · Thailand Women 156 for 8, Pakistan won by 24 runs.
Bangladesh Women 108 for 9 · Pakistan Women 112 for 2 in 15.5 overs, won by 8 wickets.
Ireland Women 105 for 9 · Sri Lanka Women 110 for 0 in 13 overs, won by 10 wickets.
Dry and hot in Ajman for 20 November, about 30°C at the start and 28°C by the end, with no rain forecast. Forecast read 19 November, 07:46 IST.
This is an afternoon start, the same slot as Pakistan Women's win over Thailand Women here.
Pakistan Women vs Ireland Women prediction: we back Pakistan Women at 63%
The game turns on Ireland's top order.
Ireland's two group wins came with 171 for 5 against United Arab Emirates Women on 13 November and 155 for 4 against Papua New Guinea Women three days later.
In the defeats, Ireland made 105 for 9 against Sri Lanka Women in the tournament's first game (12 November 2026) and were all out for 71 against Scotland Women (18 November 2026).
Pakistan made 180 for 2 against Thailand Women, the 13 November game, and 150 for 6 against Zimbabwe Women three days later.
That is why our AI model gives Pakistan Women 63% and Ireland Women 37%. The pick is Pakistan, and Ireland's 2.72 is the price that sits above our line.
What decides Pakistan Women vs Ireland Women
- The top of Ireland's order. Gaby Lewis made 71 on 13 November and 60 on 16 November, in Ireland's two group wins.
- Pakistan's bowling. Nashra Sandhu took 3 for 8 against Zimbabwe Women on 16 November.
- The toss. We expect the toss winner to bat first, at 68%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Pakistan Women
|62.9%
|65.2%
|1.45
|1.59
|Ireland Women
|37.1%
|34.8%
|2.72
|2.70
The Ireland price sat just above our fair odds. Melbet had Ireland Women at 2.72 and Pakistan Women at 1.45 at 07:51 IST (19 November), against our 2.70 and 1.59.
Our model is 2.3 points below the market on Pakistan Women. Here's why. Ireland Women won three of the five most recent completed T20Is between the sides, including the latest in Dublin (31 May 2026).
Pakistan also lost by 8 wickets to Netherlands Women after making 126 for 7 (15 November 2026).
An Ireland Women price above 2.70, or a Pakistan Women price above 1.59, is the value line. Odds captured at 07:51 IST (19 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs Ireland Women odds
20 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Pakistan Women 1.45, Ireland Women 2.72 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 12:05 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|2IRE-W
|Payout
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Ireland Women 2.72
|Payout95.0%
1X2: Pakistan Women 1.46, Tie 25.00, Ireland Women 2.73 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 12:05 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|XTie
|2IRE-W
|Payout
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.46
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 2.73
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Pakistan Women vs Ireland Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Pakistan Women favourites at 63%, with Ireland Women at 37%. Pakistan made 180 for 2 against Thailand Women on 13 November and beat Zimbabwe Women by 51 runs three days later. Ireland lost heavily to Sri Lanka Women and Scotland Women.
What is the toss prediction for Pakistan Women vs Ireland Women?
Our toss call is bat first, at 68%, so we expect the toss winner to bat on this ground. Pakistan Women made 180 for 2 batting first against Thailand Women at Karwan in an afternoon game, and this one starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC).
What are the odds for Ireland Women vs Pakistan Women?
Melbet had Pakistan Women at 1.45 and Ireland Women at 2.72 at 07:51 IST on 19 November 2026. Our fair odds are 1.59 for Pakistan Women and 2.70 for Ireland Women, so the Ireland price sat just above our number and the Pakistan price below it.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Karwan Cricket Ground has shown no clear lean at this tournament. Chasing sides won both games here on the opening day, 12 November 2026, and Pakistan Women then made 180 for 2 batting first against Thailand Women (13 November 2026) and won by 24 runs.
When did Pakistan Women and Ireland Women last play a T20I?
Ireland Women beat Pakistan Women by 7 wickets in Dublin on 31 May 2026, in the Ireland Tri-Nation Women's T20I Series. Ireland lead 3-2 across the five most recent completed T20Is between the sides, from 15 February 2023 to 31 May 2026.
What time does Pakistan Women vs Ireland Women start?
The game starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on Friday 20 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman. It is a Super Six game of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, and the top two sides after the Super Six reach the final on 25 November.
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