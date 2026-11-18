Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women Match 22 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 87%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 51%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 87%.
- • Toss call: Bat first, at 51%. Our full pre-toss reasoning for SL-W vs ZIM-W — field first or bat first, and why — sits on the toss page.
- • Key fact: Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground (12 November 2026) after holding them to 105 for 9.
- • Value: Sri Lanka Women's fair odds are 1.15, and Melbet had them at 1.14 at 00:58 IST (19 November).
We back Sri Lanka Women, at 87%.
Our AI model makes them clear favourites. Melbet's prices at 00:58 IST (19 November), 1.14 and 5.62, work out at 83% for Sri Lanka once the margin is removed.
Which team is stronger, Sri Lanka Women or Zimbabwe Women?
Sri Lanka Women, on their results and their bowling at this tournament.
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground on 12 November 2026.
In that game Sathya Sandeepani took 3 for 9 for Sri Lanka, and Kavisha Dilhari took 3 for 20.
Sri Lanka's Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls against Ireland, and Hasini Perera made 53 not out off 41.
Vishmi Gunaratne then made 63 not out off 45 balls in Sri Lanka's 5-wicket win over the UAE at Seven Districts Ground (16 November 2026).
Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka Women here, standing in for Chamari Athapaththu, who is playing in the Women's Big Bash League.
Zimbabwe Women beat Thailand Women by 28 runs at Karwan Cricket Ground (15 November 2026).
Christine Mutasa took 6 for 10 in four overs for Zimbabwe in that game, and Olinder Chare took 3 for 11.
Kelis Ndhlovu made 56 off 49 balls for Zimbabwe against Thailand in the same match.
Zimbabwe Women lost to Bangladesh Women by 9 wickets at Seven Districts Ground on 13 November 2026.
Pakistan Women beat Zimbabwe Women by 51 runs on that ground (16 November 2026).
Zimbabwe Women made 160 for 2 against Netherlands Women at Karwan Cricket Ground (18 November 2026) and won by 33 runs. Josephine Nkomo captains the side.
Key matchups: Christine Mutasa against Vishmi Gunaratne, Sathya Sandeepani against Kelis Ndhlovu
Christine Mutasa against Vishmi Gunaratne. Zimbabwe's Christine Mutasa took 6 for 10 against Thailand at Karwan (15 November 2026).
Sri Lanka's Vishmi Gunaratne made 51 off 48 balls against Papua New Guinea (15 November 2026). Her innings against Christine Mutasa may decide Sri Lanka's total.
Sathya Sandeepani against Kelis Ndhlovu. Sri Lanka's Sathya Sandeepani took 3 for 9 against Ireland at Karwan (12 November 2026).
Zimbabwe's Kelis Ndhlovu made 56 off 49 balls against Thailand (15 November 2026). How she plays Sathya Sandeepani may decide how many Zimbabwe make.
Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women head to head
They played in different groups at this tournament, so here are both sides' results from 12 to 18 November 2026, newest first
The groups kept them apart, so this form is the guide: Sri Lanka Women held Ireland Women to 105 for 9 (12 November 2026).
Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman
A fair batting pitch. Pakistan Women made 150 for 6 there in the morning slot against Zimbabwe (16 November 2026).
Both sides' games on this ground at this tournament, newest first
United Arab Emirates Women 106 for 8 · Sri Lanka Women 107 for 5 in 15 overs, won by 5 wickets.
Pakistan Women 150 for 6 · Zimbabwe Women 99 for 8, Pakistan won by 51 runs.
Sri Lanka Women 150 for 5 · Papua New Guinea Women 83 for 9, Sri Lanka won by 67 runs.
Zimbabwe Women batted first · Bangladesh Women won by 9 wickets.
Dry in Ajman for 20 November, about 25°C at the 9:00 am local start and 29°C by the end, with no rain forecast. Forecast read 19 November, 00:53 IST.
This is a morning start, the slot in which Zimbabwe Women bowled first on this ground and lost to Pakistan (16 November 2026).
Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women prediction: we back Sri Lanka Women at 87%
Our AI model has Sri Lanka Women on 87%, and the prices in the table below put them on 83% once the margin is removed.
The bowling is the first reason. Sri Lanka's Sathya Sandeepani took 3 for 9 and Kavisha Dilhari 3 for 20 when Ireland made 105 for 9 (12 November 2026).
The second reason is Sri Lanka's Vishmi Gunaratne, who made 63 not out against the UAE on this ground (16 November 2026).
Zimbabwe's case is Christine Mutasa, who took 6 for 10 when Thailand were all out for 82 (15 November 2026).
Melbet had Sri Lanka Women at 1.14 at 00:58 IST (19 November), just under our fair 1.15.
What decides Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women
- The toss. We expect the toss winner to bat, at 51%. Zimbabwe Women won the toss and batted against the Netherlands (18 November 2026), while Sri Lanka Women won it and bowled against Ireland (12 November 2026).
- Christine Mutasa. For Zimbabwe, she took 6 for 10 in four overs against Thailand at Karwan (15 November 2026).
- Vishmi Gunaratne. Sri Lanka's Vishmi Gunaratne made 63 not out off 45 balls against the UAE at Seven Districts (16 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sri Lanka Women
|87.2%
|83.1%
|1.14
|1.15
|Zimbabwe Women
|12.8%
|16.9%
|5.62
|7.81
Sri Lanka Women's price sat just under our fair odds of 1.15. Melbet had Sri Lanka Women at 1.14 and Zimbabwe Women at 5.62 at 00:58 IST (19 November), under our 1.15 and 7.81.
Why we disagree with the market. Our model is 4 points above it on Sri Lanka Women. They beat Papua New Guinea Women by 67 runs on this ground (15 November 2026), while Zimbabwe Women lost to Pakistan Women by 51 runs here (16 November 2026).
A Sri Lanka Women price above 1.15, or a Zimbabwe Women price above 7.81, is the value line. Odds captured at 00:58 IST (19 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women odds
20 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Sri Lanka Women 1.13, Zimbabwe Women 5.76 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 03:55 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|2 · Zimbabwe Women 5.76
|Payout95.0%
1X2: Sri Lanka Women 1.13, Tie 25.00, Zimbabwe Women 5.80 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 03:55 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|XTie
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
|1 · Sri Lanka Women 1.13
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 5.80
|Payout91.6%
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Frequently Asked Questions
Who will win Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women at the Emerging Nations Trophy?
Sri Lanka Women. Our AI model gives them an 87% chance against Zimbabwe Women at Seven Districts Ground in Ajman (20 November 2026). Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets (12 November 2026), and Sri Lanka's Vishmi Gunaratne made 63 not out against the UAE (16 November 2026).
What is the toss prediction for Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women?
Bat first, at 51%. Zimbabwe Women won the toss and batted against the Netherlands (18 November 2026), while Sri Lanka Women won it and bowled against Ireland (12 November 2026). This game starts in the morning slot, at 10:30 am IST (05:00 UTC), and the toss winner is close to an even choice.
What are the odds for Zimbabwe Women vs Sri Lanka Women?
At 00:58 IST on 19 November, Melbet had Sri Lanka Women at 1.14 and Zimbabwe Women at 5.62. Our fair odds are 1.15 for Sri Lanka Women and 7.81 for Zimbabwe Women, so both prices sat under our line, the Sri Lanka price only just.
Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?
A fair batting pitch at this tournament. Sri Lanka Women made 150 for 5 there against Papua New Guinea (15 November 2026), and Pakistan Women made 150 for 6 against Zimbabwe (16 November 2026). The forecast for 20 November is dry, about 25°C at the 9:00 am local start.
How did Sri Lanka Women and Zimbabwe Women reach the Super Six?
Sri Lanka Women came through Group A with wins over Ireland, Scotland, Papua New Guinea and the UAE between 12 and 16 November 2026. Zimbabwe Women came through Group B with wins over Thailand (15 November 2026) and the Netherlands (18 November 2026), after defeats by Bangladesh and Pakistan.
What time does Sri Lanka Women vs Zimbabwe Women start?
The game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Friday 20 November 2026. It is the 22nd Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 and a Super Six game at Seven Districts Ground in Ajman, where Sri Lanka Women beat United Arab Emirates Women by 5 wickets (16 November 2026).
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