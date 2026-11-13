Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women Match 25 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sydney Sixers Women to win, at 55.7%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 71%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sydney Sixers Women to win, at 55.7%.
- • Toss call: Field first, at 71%. See our AS-W vs SS-W toss call, locked in before the coin lands.
- • Key fact: Sydney Sixers Women won their first five WBBL games of 2026, from 30 October to 12 November, before Melbourne Renegades Women beat them on 15 November 2026.
- • Value: The Sixers' fair odds are 1.80, and Melbet had them at 1.67 at 15:59 IST (15 November).
We back Sydney Sixers Women, at 55.7%.
The Sixers won their first five WBBL games of 2026, from 30 October to 12 November.
Melbourne Renegades Women then beat them by 2 wickets at North Sydney Oval (15 November 2026).
Adelaide Strikers Women arrive after a 51-run win over Perth Scorchers Women in Perth (14 November 2026).
This 25th Match of the Women's Big Bash League starts at 1:40 pm IST (08:10 UTC) on 17 November 2026, an evening start at Karen Rolton Oval in Adelaide.
Which team is stronger, Adelaide Strikers Women or Sydney Sixers Women?
Sydney Sixers Women, on their 2026 results.
They opened with a 4-wicket win over Brisbane Heat Women in Brisbane (30 October 2026), when Ellyse Perry made 58 off 38 balls for the Sixers.
Ashleigh Gardner, the Sixers captain, made 124 off 60 balls for Sydney against Hobart Hurricanes Women at Drummoyne Oval (1 November 2026).
The Sixers won that game by 87 runs.
For the Sixers, Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls against Melbourne Stars Women at Junction Oval (6 November 2026), and Sydney won by 1 run.
Rain cut the game at North Sydney Oval to 16 overs a side (8 November 2026).
Ashleigh Gardner made 64 not out off 25 balls for Sydney against the Thunder in that game (8 November 2026).
Caoimhe Bray then took 4 for 28 for Sydney, and the Sixers beat the Thunder by 9 runs on the DLS method.
Adelaide Strikers Women beat Melbourne Stars Women by 21 runs in Adelaide (31 October 2026), when Laura Wolvaardt made 70 off 50 balls for the Strikers.
Brisbane Heat Women beat Adelaide by 14 runs at Drummoyne Oval (5 November 2026).
Laura Wolvaardt (75 off 48 balls) and Madeline Penna (68 off 45) batted for Adelaide in that game.
Melbourne Renegades Women beat the Strikers by 36 runs in Melbourne (7 November 2026).
Adelaide Strikers Women then beat Hobart Hurricanes Women by 4 wickets off the last ball in Hobart (10 November 2026).
In Perth, Laura Wolvaardt made 83 not out off 45 balls as Adelaide Strikers Women made 202 for 4 (14 November 2026).
Anesu Mushangwe then took 5 for 11 for Adelaide Strikers Women, and they beat Perth Scorchers Women by 51 runs.
Key matchups: Ashleigh Gardner against Anesu Mushangwe, Laura Wolvaardt against Caoimhe Bray
Ashleigh Gardner against Anesu Mushangwe. Ashleigh Gardner, the Sixers captain, took 3 for 13 for Sydney against the Renegades in Melbourne (12 November 2026).
Anesu Mushangwe took 5 for 11 for the Strikers against the Scorchers in Perth (14 November 2026). Her four overs at Gardner may decide Sydney's total.
Laura Wolvaardt against Caoimhe Bray. Laura Wolvaardt made 70 for Adelaide Strikers Women against the Stars (31 October 2026) and 75 against the Heat (5 November 2026).
Caoimhe Bray took 2 for 14 for the Sixers against the Hurricanes in Sydney (1 November 2026).
Her four overs at Wolvaardt may decide how many Adelaide make.
AS-W vs SS-W head to head
Strikers, WBBL 2024 and 2025
1
Sixers, WBBL 2024 and 2025
1
One WBBL meeting in each of 2024 and 2025, one win each. Newest first.
Outside the WBBL, Adelaide Strikers Women beat the Sixers by 38 runs in the T20 Spring Challenge in Sydney (17 October 2026).
AS-W vs SS-W pitch report: Karen Rolton Oval, Adelaide
A batting pitch. Adelaide Strikers Women made 185 for 2 in Adelaide and beat Melbourne Stars Women by 21 runs (31 October 2026).
Every WBBL game with a result at the ground in 2025 and 2026, newest first
Strikers 185 for 2 · Stars 164 for 7, Strikers won by 21 runs.
Heat 169 for 5 · Strikers 170 for 4 in 20 overs, won by 6 wickets.
Renegades 141 for 9 · Strikers 143 for 3 in 17.4 overs, won by 7 wickets.
Stars 173 for 4 · beat the Scorchers by 16 runs (DLS method).
Cloudy, about 15 to 21°C through the game, with a 0% chance of rain in each hour. Forecast read 15 November, 15:58 IST.
In Adelaide, Melbourne Stars Women won the toss and bowled (31 October 2026), as Adelaide Strikers Women had against the Heat there (25 November 2025).
Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women prediction: we back the Sixers at 56%
We back the Sixers, 55.7%, with the market at 57.3%.
Form is the first reason. Sydney Sixers Women won their first five WBBL games of 2026, from 30 October to 12 November.
The meetings pull the other way.
Adelaide Strikers Women beat the Sixers by 11 runs in the WBBL at North Sydney Oval (29 October 2024) and by 38 runs in the T20 Spring Challenge at Blacktown (17 October 2026).
Ellyse Perry made 111 off 71 balls for Sydney Sixers Women against the Strikers at North Sydney Oval (7 December 2025), and the Sixers won that WBBL game by 1 run.
Dafabet had the Strikers at 2.24 at 15:59 IST (15 November), just under our fair 2.26.
Melbet had the Sixers at 1.67, under our 1.80, so a Sixers price above 1.80 is the value line, and the toss is the angle until then.
What decides AS-W vs SS-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 71%. Adelaide Strikers Women won the toss and bowled in Sydney (5 November 2026), Melbourne (7 November 2026) and Hobart (10 November 2026).
- Ashleigh Gardner. For the Sixers, she made 124 off 60 balls against Hobart Hurricanes Women at Drummoyne Oval (1 November 2026).
- Laura Wolvaardt. For the Strikers, she made 83 not out off 45 balls against Perth Scorchers Women in Perth (14 November 2026).
- Ellyse Perry. For Sydney, she made 84 not out off 57 balls against Melbourne Stars Women at Junction Oval (6 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Adelaide Strikers Women
|44.3%
|42.7%
|2.24
|2.26
|Sydney Sixers Women
|55.7%
|57.3%
|1.67
|1.80
The Strikers' 2.24 sat just under our fair odds of 2.26. Dafabet had the Strikers at 2.24 and Melbet had the Sixers at 1.67 at 15:59 IST (15 November).
At 1.67, the Sixers sat under our 1.80. A Sixers price above 1.80, or a Strikers price above 2.26, is the value line. Odds captured on 15 November 2026.
Women's Big Bash League
Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women odds
17 Nov 2026 · 13:40 IST
Match winner: Adelaide Strikers Women 2.24 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Sydney Sixers Women 1.65 at Dafabet; checked 20:15–20:16 IST.
|Bookmaker
|1AS-W
|2SS-W
|Payout
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.24
|2 · Sydney Sixers Women 1.64
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Adelaide Strikers Women2.24
|2 · Sydney Sixers Women1.65
|Payout–
1X2: Adelaide Strikers Women 2.25, Tie 25.00, Sydney Sixers Women 1.65 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 20:15–20:16 IST.
|Bookmaker
|1AS-W
|XTie
|2SS-W
|Payout
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
|1 · Adelaide Strikers Women 2.25
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match310.5
|1.90Melbet
|1.761xBet
|Adelaide Strikers Women151.5
|1.92Paripesa
|1.74PlanBet
|Sydney Sixers Women159.5
|1.92WinWin
|1.74Melbet
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women in the Women's Big Bash League?
Sydney Sixers Women. Our AI model gives them a 55.7% chance against Adelaide Strikers Women in Adelaide (17 November 2026). The Sixers won their first five WBBL games of 2026, from 30 October to 12 November, before Melbourne Renegades Women beat them by 2 wickets on 15 November 2026.
What is the toss prediction for Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women?
Field first, at 71%. Melbourne Stars Women won the toss and bowled against Adelaide Strikers Women at Karen Rolton Oval (31 October 2026). Adelaide Strikers Women won the toss and bowled against Brisbane Heat Women in Adelaide on 25 November 2025, then made 170 for 4 to win by 6 wickets.
What are the odds for Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women?
At 15:59 IST on 15 November, Dafabet had Adelaide Strikers Women at 2.24 and Melbet had Sydney Sixers Women at 1.67. Our fair odds are 2.26 for the Strikers and 1.80 for the Sixers, so at that read both prices sat under our numbers, the Strikers' only just.
Is Karen Rolton Oval a batting or bowling pitch?
A batting pitch. Adelaide Strikers Women made 185 for 2 at Karen Rolton Oval and beat Melbourne Stars Women by 21 runs (31 October 2026). Melbourne Stars Women made 173 for 4 at Karen Rolton Oval against Perth Scorchers Women (14 November 2025). The forecast shows a 0% chance of rain in each hour of this game.
When did Adelaide Strikers Women and Sydney Sixers Women last meet in the WBBL?
At North Sydney Oval in the Women's Big Bash League 2025 (7 December 2025), when Sydney Sixers Women made 173 for 4 and won by 1 run, Ellyse Perry making 111 off 71 balls. Adelaide Strikers Women beat the Sixers by 38 runs in the T20 Spring Challenge in Sydney (17 October 2026).
What time does Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC) on 17 November 2026. It is the 25th Match of the Women's Big Bash League 2026-27, a T20 game between Adelaide Strikers Women and Sydney Sixers Women at Karen Rolton Oval in Adelaide. Our toss call for it is field first, at 71%.
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