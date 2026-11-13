We back Sri Lanka Women, at 92.2%.

Sri Lanka Women beat UAE Women by 9 wickets in Dubai (29 August 2026), the newest of their three T20Is.

The Seven Districts Ground in Ajman hosts this 16th Match on 16 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).

Which team is stronger, United Arab Emirates Women or Sri Lanka Women?

Sri Lanka Women, on their three T20I wins over UAE and their wins at Karwan on 12 and 13 November 2026.

Sri Lanka Women chose to bowl and held Ireland Women to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026).

Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls and Hasini Perera 53 not out off 41 as Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs (12 November 2026).

Sathya Sandeepani took 3 for 9 and Kavisha Dilhari 3 for 20 for Sri Lanka Women against Ireland Women on 12 November 2026.

Sri Lanka Women beat Scotland Women by 4 wickets at Karwan (13 November 2026).

Vishmi Gunaratne made 49 off 41 balls for Sri Lanka Women as they reached 115 for 6 in 18.1 overs against Scotland Women on 13 November 2026.

Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka at this tournament.

UAE Women chose to bowl against Ireland Women at Seven Districts and lost by 61 runs (13 November 2026), finishing on 110 for 8.

For UAE Women, Esha Oza made 51 off 45 balls against Ireland Women (13 November 2026), and she captains UAE at this tournament.

Key matchups: Esha Oza against Sathya Sandeepani, Vishmi Gunaratne against Janani Thirukkumaran

Esha Oza against Sathya Sandeepani. Esha Oza made 66 off 44 balls for UAE Women against Sri Lanka Women in Abu Dhabi (5 May 2024).

Sathya Sandeepani took 2 for 18 in four overs for Sri Lanka Women against Scotland Women in Ajman (13 November 2026).

Vishmi Gunaratne against Janani Thirukkumaran. Vishmi Gunaratne made 45 off 44 balls for Sri Lanka Women against UAE Women in Abu Dhabi (5 May 2024).

Janani Thirukkumaran took 2 for 20 in four overs for UAE Women against Ireland Women (13 November 2026).

United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women head to head Sri Lanka Women 3 UAE Women 0 Sri Lanka Women lead 3-0 across their three women's T20Is, newest first 29 August 2026 · Women's Asia Cup, Dubai Sri Lanka Women beat UAE Women by 9 wickets 5 May 2024 · T20 World Cup Qualifier semi-final, Abu Dhabi Sri Lanka Women won by 15 runs 2 October 2022 · Women's T20 Asia Cup, Sylhet Sri Lanka Women won by 11 runs (DLS method) UAE Women were all out for 79 in the newest meeting (29 August 2026), and Sri Lanka Women knocked off the runs in 7.5 overs.

United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman A dry afternoon in Ajman at about 31°C, and we expect the toss winner to field first, at 56%. The 16th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Seven Districts Batting second Netherlands Women made 137 for 5 in 19.3 overs and beat Thailand Women by 5 wickets at the Seven Districts Ground (12 November 2026). Chasing, same start time Bangladesh Women made 132 for 1 in 17.3 overs and beat Zimbabwe Women by 9 wickets at Seven Districts (13 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST. Batting first Ireland Women made 171 for 5 and beat UAE Women by 61 runs at the same ground (13 November 2026). Weather About 31°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 15 November, 22:34 IST. At Seven Districts, Thailand Women won the toss and batted against Netherlands Women (12 November 2026), and Zimbabwe Women did the same against Bangladesh Women (13 November 2026).

United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women prediction: we back Sri Lanka Women at 92%

We back Sri Lanka Women, at 92.2%, with the market at 89.5%.

Their record against UAE is the main reason. Sri Lanka Women beat UAE Women by 11 runs (DLS method) in Sylhet (2 October 2022), by 15 runs in Abu Dhabi (5 May 2024) and by 9 wickets in Dubai (29 August 2026).

In the newest meeting, Sri Lanka Women chose to field and bowled UAE Women out for 79 in Dubai (29 August 2026).

Sri Lanka Women made 80 for 1 in 7.5 overs in reply (29 August 2026).

Melbet had Sri Lanka Women at 1.07 at 22:34 IST (15 November), just under our fair 1.08.

Dafabet had UAE Women at 9.00 at that 22:34 IST read (15 November), under our fair 12.82.

What decides UAE Women vs Sri Lanka Women

Sri Lanka's openers. Vishmi Gunaratne and Hasini Perera each made 53 not out for Sri Lanka Women against Ireland Women (12 November 2026).

Vishmi Gunaratne and Hasini Perera each made 53 not out for Sri Lanka Women against Ireland Women (12 November 2026). UAE's batting. UAE Women were all out for 79 against Sri Lanka Women in Dubai (29 August 2026).

UAE Women were all out for 79 against Sri Lanka Women in Dubai (29 August 2026). The toss. Netherlands Women and Bangladesh Women won batting second at the Seven Districts Ground (12 and 13 November 2026).