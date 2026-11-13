United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women Match 16 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 92.2%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 56%.Toss preview ›
UAE-W vs SL-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
United Arab Emirates Women
Expected captainEsha Oza
- Esha Oza (c)
- Theertha Satish (wk)
- Heena Hotchandani
- Archara Supriya
- Athige Silva
- Indhuja Nandakumar
- Janani Thirukkumaran
- Mehul Pranav Kulkarni
- Rinitha Rajith
- Samaira Dharnidharka
- Suraksha Kotte
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 15 Nov, 23:51 IST
Sri Lanka Women
Expected captainHarshitha Samarawickrama
- Vishmi Gunaratne
- Hasini Perera
- Imesha Dulani
- Kavisha Dilhari
- Harshitha Samarawickrama (c)
- Nilakshika Silva
- Kaushani Nuthyangana (wk)
- Sugandika Kumari
- Malki Madara
- Sathya Sandeepani
- Nimasha Meepage
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 15 Nov, 23:51 IST
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 92.2%.
- • Toss call: Field first, at 56%. Our full pre-toss reasoning for UAE-W vs SL-W — field first or bat first, and why — sits on the toss page.
- • Key fact: Sri Lanka Women beat UAE Women by 9 wickets in Dubai (29 August 2026), the newest of their three T20Is.
- • Value: Sri Lanka Women's fair odds are 1.08, and Melbet had them at 1.07 at 22:34 IST (15 November).
We back Sri Lanka Women, at 92.2%.
Sri Lanka Women beat UAE Women by 9 wickets in Dubai (29 August 2026), the newest of their three T20Is.
The Seven Districts Ground in Ajman hosts this 16th Match on 16 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).
Which team is stronger, United Arab Emirates Women or Sri Lanka Women?
Sri Lanka Women, on their three T20I wins over UAE and their wins at Karwan on 12 and 13 November 2026.
Sri Lanka Women chose to bowl and held Ireland Women to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026).
Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls and Hasini Perera 53 not out off 41 as Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs (12 November 2026).
Sathya Sandeepani took 3 for 9 and Kavisha Dilhari 3 for 20 for Sri Lanka Women against Ireland Women on 12 November 2026.
Sri Lanka Women beat Scotland Women by 4 wickets at Karwan (13 November 2026).
Vishmi Gunaratne made 49 off 41 balls for Sri Lanka Women as they reached 115 for 6 in 18.1 overs against Scotland Women on 13 November 2026.
Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka at this tournament.
UAE Women chose to bowl against Ireland Women at Seven Districts and lost by 61 runs (13 November 2026), finishing on 110 for 8.
For UAE Women, Esha Oza made 51 off 45 balls against Ireland Women (13 November 2026), and she captains UAE at this tournament.
Key matchups: Esha Oza against Sathya Sandeepani, Vishmi Gunaratne against Janani Thirukkumaran
Esha Oza against Sathya Sandeepani. Esha Oza made 66 off 44 balls for UAE Women against Sri Lanka Women in Abu Dhabi (5 May 2024).
Sathya Sandeepani took 2 for 18 in four overs for Sri Lanka Women against Scotland Women in Ajman (13 November 2026).
Vishmi Gunaratne against Janani Thirukkumaran. Vishmi Gunaratne made 45 off 44 balls for Sri Lanka Women against UAE Women in Abu Dhabi (5 May 2024).
Janani Thirukkumaran took 2 for 20 in four overs for UAE Women against Ireland Women (13 November 2026).
United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women head to head
Sri Lanka Women
3
UAE Women
0
Sri Lanka Women lead 3-0 across their three women's T20Is, newest first
UAE Women were all out for 79 in the newest meeting (29 August 2026), and Sri Lanka Women knocked off the runs in 7.5 overs.
United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman
A dry afternoon in Ajman at about 31°C, and we expect the toss winner to field first, at 56%.
The 16th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Seven Districts
Netherlands Women made 137 for 5 in 19.3 overs and beat Thailand Women by 5 wickets at the Seven Districts Ground (12 November 2026).
Bangladesh Women made 132 for 1 in 17.3 overs and beat Zimbabwe Women by 9 wickets at Seven Districts (13 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST.
Ireland Women made 171 for 5 and beat UAE Women by 61 runs at the same ground (13 November 2026).
About 31°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 15 November, 22:34 IST.
At Seven Districts, Thailand Women won the toss and batted against Netherlands Women (12 November 2026), and Zimbabwe Women did the same against Bangladesh Women (13 November 2026).
United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women prediction: we back Sri Lanka Women at 92%
We back Sri Lanka Women, at 92.2%, with the market at 89.5%.
Their record against UAE is the main reason. Sri Lanka Women beat UAE Women by 11 runs (DLS method) in Sylhet (2 October 2022), by 15 runs in Abu Dhabi (5 May 2024) and by 9 wickets in Dubai (29 August 2026).
In the newest meeting, Sri Lanka Women chose to field and bowled UAE Women out for 79 in Dubai (29 August 2026).
Sri Lanka Women made 80 for 1 in 7.5 overs in reply (29 August 2026).
Melbet had Sri Lanka Women at 1.07 at 22:34 IST (15 November), just under our fair 1.08.
Dafabet had UAE Women at 9.00 at that 22:34 IST read (15 November), under our fair 12.82.
What decides UAE Women vs Sri Lanka Women
- Sri Lanka's openers. Vishmi Gunaratne and Hasini Perera each made 53 not out for Sri Lanka Women against Ireland Women (12 November 2026).
- UAE's batting. UAE Women were all out for 79 against Sri Lanka Women in Dubai (29 August 2026).
- The toss. Netherlands Women and Bangladesh Women won batting second at the Seven Districts Ground (12 and 13 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|United Arab Emirates Women
|7.8%
|10.5%
|9.00
|12.82
|Sri Lanka Women
|92.2%
|89.5%
|1.06
|1.08
Melbet had Sri Lanka Women at 1.07 at 22:34 IST (15 November), just under our fair odds of 1.08.
Dafabet had UAE Women at 9.00 at 22:34 IST (15 November), under our fair 12.82.
Our model is 2.7 points above the market on Sri Lanka Women. Here's why. Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan (12 November 2026), and Ireland Women beat UAE Women by 61 runs in Ajman (13 November 2026).
Sri Lanka Women are the pick at 92.2%, and the toss is the other angle for this game.
We expect the toss winner to field first, at 56%. Odds captured at 22:34 IST on 15 November 2026.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women odds
16 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: United Arab Emirates Women 9.00 at Dafabet; Sri Lanka Women 1.07 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:15–00:18 IST.
|Bookmaker
|1UAE-W
|2SL-W
|Payout
|1 · United Arab Emirates Women 9.00
|2 · Sri Lanka Women 1.06
|Payout94.8%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|1 · United Arab Emirates Women 8.45
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout95.0%
|Highest
|1 · United Arab Emirates Women9.00
|2 · Sri Lanka Women1.07
|Payout–
1X2: United Arab Emirates Women 8.55, Tie 25.00, Sri Lanka Women 1.07 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:15–00:16 IST.
|Bookmaker
|1UAE-W
|XTie
|2SL-W
|Payout
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
|1 · United Arab Emirates Women 8.55
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.07
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win United Arab Emirates Women vs Sri Lanka Women in the Emerging Nations Trophy?
Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 92.2% chance against UAE Women in Ajman (16 November 2026). Sri Lanka Women beat UAE Women by 9 wickets in Dubai on 29 August 2026, the newest of their three T20I meetings.
What is the toss prediction for UAE Women v Sri Lanka Women?
Field first, at 56%, for this 16th Match. Netherlands Women made 137 for 5 batting second to beat Thailand Women at Seven Districts on 12 November 2026, and Bangladesh Women made 132 for 1 batting second against Zimbabwe Women there on 13 November 2026. It is a dry afternoon start in Ajman at about 31°C.
What are the odds for UAE Women v Sri Lanka Women?
Melbet had Sri Lanka Women at 1.07 and Dafabet had UAE Women at 9.00 at 22:34 IST (15 November). Our fair odds are 1.08 for Sri Lanka and 12.82 for UAE, so both prices sit under our fair odds for this Group A game in Ajman.
Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?
We expect the toss winner to field first, at 56%, on a dry afternoon at about 31°C. Bangladesh Women made 132 for 1 in 17.3 overs batting second at the Seven Districts Ground on 13 November 2026. Ireland Women made 171 for 5 batting first against UAE Women at the same ground (13 November 2026).
When did UAE Women and Sri Lanka Women last play a women's T20I?
On 29 August 2026, at the Women's Asia Cup at Dubai International Cricket Stadium. Sri Lanka Women won by 9 wickets. They chose to field and bowled UAE Women out for 79 in 19.5 overs. Sri Lanka Women made 80 for 1 in 7.5 overs in reply.
What time does UAE Women v Sri Lanka Women start?
At 2:45 pm IST on 16 November 2026, which is 09:15 UTC. The Seven Districts Ground in Ajman hosts this Group A game, the 16th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 31°C for the afternoon start.
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