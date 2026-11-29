Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 52.2%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 80%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 52.2%.
- • Toss call: Field first, at 80%. Our MR-W vs BH-W pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
- • Key fact: Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets off the last ball at Junction Oval, Melbourne (25 November 2026).
- • Value: Melbourne Renegades Women's fair odds are 1.92, and Dafabet had them at 1.88 at 17:53 IST (29 November).
We back Melbourne Renegades Women, at 52.2%.
This is the WBBL 2026 Knockout at Junction Oval, Melbourne. The winner plays Perth Scorchers Women in the Challenger at the WACA Ground, Perth on 3 December 2026.
The Renegades beat Brisbane Heat Women by 3 wickets off the last ball in Melbourne (25 November 2026).
Brisbane Heat Women come in after beating Perth Scorchers Women by 8 wickets at Karen Rolton Oval, Adelaide (29 November 2026).
Which team is stronger, Melbourne Renegades Women or Brisbane Heat Women?
Melbourne Renegades Women, narrowly, on their bowling and their recent results.
Sophie Molineux took 4 for 20 for Melbourne Renegades Women when they beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026).
Hayley Matthews took 2 for 28 for Melbourne Renegades Women in that win.
Tess Flintoff made 30 off 32 balls for the Renegades in the chase, and Georgia Wareham added 29 off 26 balls.
Chloe Tryon made 56 not out off 17 balls for the Renegades when they beat Melbourne Stars Women by 5 wickets on the DLS method in Melbourne (28 November 2026).
Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women against Adelaide Strikers Women in Melbourne (7 November 2026).
Brisbane Heat Women lean on their top order.
Georgia Redmayne made 74 not out off 50 balls for Brisbane Heat Women when they beat Melbourne Stars Women by 8 wickets at Junction Oval, Melbourne (12 November 2026).
Orla Prendergast added 52 not out off 36 balls for the Heat in that chase.
Charli Knott made 62 off 34 balls for Brisbane Heat Women against Sydney Thunder Women at Allan Border Field, Brisbane (19 November 2026).
The Heat made 225 for 3 that day, and the Thunder still won by 6 wickets with 226 for 4 in 19.2 overs.
The Heat answered in Adelaide, making 162 for 2 in 18.4 overs to beat Perth Scorchers Women's 161 for 8 (29 November 2026).
Key matchups: Sophie Molineux against Georgia Redmayne, Chloe Tryon against Sarah Glenn
Sophie Molineux against Georgia Redmayne. The two captains have both delivered in Melbourne in WBBL 2026, Sophie Molineux with the ball and Georgia Redmayne with the bat.
Sophie Molineux took 4 for 20 for the Renegades against the Heat (25 November 2026).
Georgia Redmayne made 74 not out off 50 balls for the Heat against the Stars (12 November 2026).
Chloe Tryon against Sarah Glenn. Chloe Tryon made 56 not out off 17 balls for the Renegades against the Stars (28 November 2026).
Sarah Glenn took 2 for 15 in four overs for Brisbane Heat Women against the Renegades (25 November 2026).
Glenn's economy against Tryon's hitting may decide how fast the Renegades score.
MR-W vs BH-W head to head
Renegades, four most recent
3
Heat, four most recent
1
The Renegades lead 3-1 across the sides' four WBBL meetings from 30 October 2024 to 25 November 2026. Newest first.
The sides' last knockout meeting was the WBBL final at the Melbourne Cricket Ground on 1 December 2024, which Melbourne Renegades Women won by 7 runs on the DLS method.
MR-W vs BH-W pitch report: Junction Oval, Melbourne
Both ways. Junction Oval has seen the Renegades win batting first with 188 for 3 against Adelaide Strikers Women (7 November 2026), and Brisbane Heat Women win chasing Melbourne Stars Women's 165 for 5 (12 November 2026).
WBBL 2026 games at the ground, newest first
The Renegades won chasing against Brisbane Heat Women, by 3 wickets, after the Heat made 137 for 8.
Sydney Sixers Women won batting first against Melbourne Renegades Women, by 11 runs, after making 140 for 6.
Sydney Thunder Women won chasing against Melbourne Renegades Women, by 6 wickets.
About 23°C at the start falling to about 19°C, heavy cloud and a 0% chance of rain. Forecast read 29 November, 17:53 IST.
Our toss call for this game is field first, at 80%, and we expect the toss winner to bowl.
Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women prediction: we back the Renegades at 52%
We back the Renegades, 52.2%, 1.7 points above the market's 50.5%.
The head-to-head is the first reason. Melbourne Renegades Women lead 3-1 across the sides' four WBBL meetings from 30 October 2024 to 25 November 2026.
They also won the WBBL final against Brisbane Heat Women at the Melbourne Cricket Ground (1 December 2024).
Junction Oval is the second reason. The Renegades beat the Heat at Junction Oval by 3 wickets (25 November 2026) and the Stars by 5 wickets on the DLS method (28 November 2026).
The Heat's 47.8% rests on their top order, which made 166 for 2 to beat the Stars by 8 wickets in Melbourne (12 November 2026).
Dafabet had the Renegades at 1.88 at 17:53 IST (29 November), just under our fair 1.92.
What decides MR-W vs BH-W
- The toss. At 80%, we expect the toss winner to bowl. Melbourne Renegades Women won the toss and bowled against the Stars (28 November 2026), and Brisbane Heat Women won it and bowled against Perth Scorchers Women (29 November 2026).
- Sophie Molineux. Sophie Molineux took 4 for 20 for the Renegades in the sides' 25 November 2026 meeting.
- Georgia Redmayne. Georgia Redmayne made 74 not out off 50 balls for Brisbane Heat Women against Melbourne Stars Women (12 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Melbourne Renegades Women
|52.2%
|50.5%
|1.88
|1.92
|Brisbane Heat Women
|47.8%
|49.5%
|1.92
|2.09
The Renegades at 1.88 sit just under our fair 1.92. At 17:53 IST (29 November), Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.88 against our fair 1.92, close to our number, so the toss is the sharper angle.
At that 17:53 IST read, Melbet had Brisbane Heat Women at 1.94 against our fair 2.09.
Odds captured on 29 November 2026.
Women's Big Bash League
Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women odds
1 Dec 2026 · 13:40 IST
Match winner: Melbourne Renegades Women 1.88 at Dafabet; Brisbane Heat Women 1.95 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 21:50–21:55 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|2BH-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 1.88
|2 · Brisbane Heat Women 1.92
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.82
|2 · Brisbane Heat Women 1.86
|Payout92.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|2 · Brisbane Heat Women 1.90
|Payout93.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.81
|2 · Brisbane Heat Women 1.88
|Payout92.2%
|Highest
|1 · Melbourne Renegades Women1.88
|2 · Brisbane Heat Women1.95
|Payout–
1X2: Melbourne Renegades Women 1.85, Tie 25.00, Brisbane Heat Women 1.95 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 21:50–21:55 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|XTie
|2BH-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.85
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.95
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match308.5
|1.90Paripesa
|1.76PlanBet
|Melbourne Renegades Women155.5
|1.921xBet
|1.74WinWin
|Brisbane Heat Women154.5
|1.92PlanBet
|1.741xBet
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women in the Women's Big Bash League?
Melbourne Renegades Women, narrowly. Our AI model gives them a 52.2% chance against Brisbane Heat Women in the Knockout at Junction Oval, Melbourne on 1 December 2026. The Renegades beat the Heat by 3 wickets in their WBBL 2026 meeting (25 November 2026), with Sophie Molineux taking 4 for 20.
What is the toss prediction for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?
Field first, at 80%. The Renegades won the toss and bowled against Melbourne Stars Women (28 November 2026), and Brisbane Heat Women won it and bowled against Perth Scorchers Women (29 November 2026). We expect the toss winner to bowl at this 1:40 pm IST start in Melbourne.
What are the odds for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?
At 17:53 IST (29 November), Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.88 and Melbet had Brisbane Heat Women at 1.94. Our fair odds are 1.92 for the Renegades and 2.09 for the Heat, so both prices sat close to our numbers for this WBBL 2026 Knockout.
Is Junction Oval a batting or bowling pitch?
Both batting first and chasing have won at Junction Oval in WBBL 2026. The Renegades beat Adelaide Strikers Women batting first (7 November 2026), by 36 runs after making 188 for 3. Brisbane Heat Women beat Melbourne Stars Women chasing (12 November 2026), by 8 wickets.
When did Melbourne Renegades Women and Brisbane Heat Women last play each other in the WBBL?
On 25 November 2026, when Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets in Melbourne. Brisbane Heat Women made 137 for 8, and Melbourne Renegades Women made 138 for 7 in 20 overs. The Renegades also won the sides' WBBL final at the Melbourne Cricket Ground on 1 December 2024.
What time does Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Tuesday 1 December 2026, at Junction Oval in Melbourne. It is the Knockout of the Women's Big Bash League 2026, and the winner plays Perth Scorchers Women in the Challenger at the WACA Ground, Perth on 3 December 2026.
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