Toss predictions
HP v AND Bowl first 89% 16/11 09:00 IST KAR v UP Bowl first 80% 16/11 11:00 IST MP v ASM Bowl first 79% 16/11 11:00 IST UTK v GOA Bowl first 80% 16/11 11:00 IST JK v TN Bowl first 83% 16/11 11:00 IST TRP v PUD Bowl first 56% 16/11 12:45 IST ST-W v MS-W Bowl first 72% 16/11 13:40 IST BEN v CDG Bowl first 85% 16/11 16:30 IST DEL v PUN Bowl first 65% 16/11 16:30 IST KER v MAH Bowl first 53% 16/11 16:30 IST CHH v HYD Bowl first 59% 16/11 16:30 IST ARA v UT Bowl first 86% 16/11 19:15 IST

Ireland Women vs Papua New Guinea Women Match 15 Prediction & Betting Tips

Our prediction

Pick: Ireland Women to win, at 81.7%.

Ireland Women cricket team logo Ireland Women
82%
Strong pick
Papua New Guinea Women cricket team logoPapua New Guinea Women 18%

Karwan Cricket Ground, Ajman

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By CricketPrediction.com ·

Our match picks: 514 of 838 right →

Match winner

Ireland Women1.161xBetPapua New Guinea Women5.50Dafabet
Compare all odds ↓

Toss Prediction

Our toss call
Bat first 57%

We put the chance that the toss winner bats first at 57%.

Toss preview ›

IRE-W vs PNGW Playing 11

(c) captain · (wk) keeper

Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.

Ireland Women

11 of 11 places

Expected

Expected captainGaby Lewis

  1. Gaby Lewis (c)
  2. Amy Hunter (wk)
  3. Lara Maritz
  4. Louise Little
  5. Laura Delany
  6. Alana Dalzell
  7. Abbi Harrison
  8. Cara Murray
  9. Jane Maguire
  10. Aimee Maguire
  11. Lara McBride

Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 15 Nov, 23:50 IST

Papua New Guinea Women

11 of 11 places

Expected

Expected captainBrenda Tau

  1. Hollan Doriga
  2. Naoani Vare
  3. Brenda Tau (c) (wk)
  4. Sibona Jimmy
  5. Tanya Ruma
  6. Pauke Siaka
  7. Lakshmi Rajadurai
  8. Henao Thomas
  9. Hane Tau
  10. Geua Tom
  11. Dika Lohia

Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 15 Nov, 23:50 IST

Key Takeaways

  • Pick: Ireland Women to win, at 81.7%.
  • Toss call: Bat first, at 57%. See our toss analysis for IRE-W vs PNGW, locked in before the coin lands.
  • Key fact: Ireland Women beat PNG Women by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026), the newest of their three T20Is.
  • Value: PNG Women's fair odds are 5.46, and Dafabet had them at 5.50 at 21:48 IST (15 November).

We back Ireland Women, at 81.7%.

Ireland Women beat PNG Women by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026), the newest of their three T20Is.

Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this 15th Match on 16 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).

Which team is stronger, Ireland Women or Papua New Guinea Women?

Ireland Women, on their T20I record against PNG and a 61-run win over United Arab Emirates Women on 13 November 2026.

United Arab Emirates Women chose to bowl in that game, and Ireland Women made 171 for 5 at Seven Districts (13 November 2026).

Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women, and Amy Hunter added 29 off 27 (13 November 2026).

Cara Murray took 2 for 21 and Jane Maguire 2 for 23 for Ireland Women as United Arab Emirates Women finished on 110 for 8 (13 November 2026).

A day earlier, Sri Lanka Women put Ireland Women in and held them to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026).

Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs in reply and won by 10 wickets. Louise Little made 28 off 36 balls for Ireland Women against Sri Lanka Women (12 November 2026).

Gaby Lewis captains Ireland at this tournament, with Amy Hunter as vice-captain.

Scotland Women chose to bowl and bowled PNG out for 93 at Seven Districts (12 November 2026).

Scotland Women made 95 for 3 in 13.1 overs in reply and won by 7 wickets.

Pauke Siaka made 24 off 28 balls and Tanya Ruma 22 off 31 for PNG against Scotland Women (12 November 2026).

Brenda Tau captains PNG at this tournament.

Key matchups: Gaby Lewis against Hane Tau, Pauke Siaka against Cara Murray

Gaby Lewis against Hane Tau. Gaby Lewis made 42 off 25 balls for Ireland Women against PNG Women in Kathmandu (18 January 2026).

Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG Women against Ireland Women in that game (18 January 2026).

Pauke Siaka against Cara Murray. Pauke Siaka made 24 off 28 balls for PNG against Scotland Women (12 November 2026).

Cara Murray took 2 for 21 in four overs for Ireland Women against United Arab Emirates Women (13 November 2026).

Laura Delany against Brenda Tau. Laura Delany took 2 for 15 for Ireland Women against PNG in Amstelveen (12 July 2018).

Brenda Tau made 22 off 39 balls for PNG against Ireland Women in that semi-final (12 July 2018).

Ireland Women vs Papua New Guinea Women head to head

Ireland Women

3

PNG Women

0

Ireland Women lead 3-0 across their three women's T20Is, newest first

· T20 World Cup Qualifier, KathmanduIreland Women beat PNG Women by 41 runs
· T20 World Cup Qualifier, DundeeIreland Women won by 8 wickets
· World Twenty20 Qualifier, AmstelveenIreland Women won by 27 runs

Ireland Women chose to bat and made 146 for 6 in the newest meeting (18 January 2026), so PNG need their best bowling day.

Ireland Women vs Papua New Guinea Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman

A dry afternoon in Ajman at about 31°C, and we expect the toss winner to bat first, at 57%.

The 15th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan

Same start time

Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs and beat Bangladesh Women by 8 wickets at Karwan (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST.

Batting first, same slot

Pakistan Women chose to bat, made 180 for 2 and beat Thailand Women by 24 runs at Karwan (13 November 2026), also from 2:45 pm IST.

Ireland at this ground

Sri Lanka Women chose to bowl, held Ireland Women to 105 for 9 and won by 10 wickets at Karwan (12 November 2026).

Weather

About 31°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 15 November, 21:42 IST.

In the 2:45 pm IST slot at Karwan, Bangladesh Women won the toss and batted against Pakistan Women (12 November 2026), and Pakistan Women did the same against Thailand Women (13 November 2026).

Ireland Women vs Papua New Guinea Women prediction: we back Ireland Women at 82%

We back Ireland Women, at 81.7%, with the market at 82.7%.

Their record against PNG is the main reason. Ireland Women beat PNG Women by 27 runs in Amstelveen (12 July 2018), by 8 wickets in Dundee (7 September 2019) and by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026).

In the newest meeting, Ireland Women chose to bat and made 146 for 6 in Kathmandu (18 January 2026).

PNG finished on 105 for 6 in reply.

The price on the pick sits under our number. Melbet had Ireland Women at 1.16 at 21:48 IST (15 November), under our fair 1.22.

Dafabet had PNG Women at 5.50 at that 21:48 IST read (15 November), just above our fair 5.46.

What decides Ireland Women vs PNG Women

  • Ireland's top order. Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women (13 November 2026).
  • PNG's bowling. Hane Tau took 4 for 25 for PNG Women against Ireland Women in Kathmandu (18 January 2026).
  • The toss. Pakistan Women chose to bat at Karwan and beat Thailand Women by 24 runs (13 November 2026).

Odds & Betting Value

Team Our Model Market Implied Odds Fair Odds
Ireland Women 81.7% 82.7% 1.15 1.22
Papua New Guinea Women 18.3% 17.3% 5.50 5.46

Dafabet had PNG Women at 5.50 at 21:48 IST (15 November), just above our fair odds of 5.46.

Melbet had Ireland Women at 1.16 at 21:48 IST (15 November), under our fair 1.22.

Our model is 1.0 point below the market on Ireland Women. Here's why. Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan, the ground for this game (12 November 2026).

Ireland Women are the pick at 81.7%, and the toss is the other angle for this game.

We expect the toss winner to bat first, at 57%. Odds captured at 21:48 IST on 15 November 2026.

Our prediction ↑

ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026

Ireland Women vs Papua New Guinea Women odds

16 Nov 2026 · 14:45 IST

Match winner1X2

Match winner: Ireland Women 1.16 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Papua New Guinea Women 5.50 at Dafabet; checked 00:15–00:18 IST.

Ireland Women vs Papua New Guinea Women — Match winner
Bookmaker1IRE-W2PNGWPayout
Dafabet
1 · Ireland Women 1.152 · Papua New Guinea Women 5.50Payout95.1%
WinWin
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
Melbet
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
Megapari
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
Paripesa
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
PlanBet
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
1xBet
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
SpinBetter
1 · Ireland Women 1.162 · Papua New Guinea Women 5.06Payout95.0%
Highest1 · Ireland Women1.162 · Papua New Guinea Women5.50Payout
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1X2: Ireland Women 1.17, Tie 25.00, Papua New Guinea Women 5.09 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:15–00:16 IST.

Ireland Women vs Papua New Guinea Women — 1X2
Bookmaker1IRE-WXTie2PNGWPayout
WinWin
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
Melbet
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
Megapari
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
Paripesa
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
PlanBet
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
1xBet
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
SpinBetter
1 · Ireland Women 1.17X · Tie 25.002 · Papua New Guinea Women 5.09Payout91.6%
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Frequently Asked Questions

Who will win Ireland Women vs Papua New Guinea Women in the Emerging Nations Trophy?

Ireland Women. Our AI model gives them an 81.7% chance against PNG Women in Ajman (16 November 2026). Ireland Women beat PNG Women by 41 runs in Kathmandu on 18 January 2026, at the Women's T20 World Cup Qualifier, the newest of their three T20I meetings.

What is the toss prediction for Ireland Women v PNG Women?

Bat first, at 57%, for this 15th Match. Bangladesh Women won the toss and chose to bat against Pakistan Women at Karwan on 12 November 2026, and Pakistan Women did the same against Thailand Women there on 13 November 2026. It is a dry afternoon start in Ajman at about 31°C.

What are the odds for Ireland Women v PNG Women?

Melbet had Ireland Women at 1.16 and Dafabet had PNG Women at 5.50 at 21:48 IST (15 November). Our fair odds are 1.22 for Ireland and 5.46 for PNG, so the PNG price sits just above our fair odds for this Group A game in Ajman.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

We expect the toss winner to bat first, at 57%, on a dry afternoon at about 31°C. Pakistan Women made 180 for 2 batting first at Karwan on 13 November 2026, and Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs batting second against Ireland Women at the same ground (12 November 2026).

When did Ireland Women and PNG Women last play a women's T20I?

On 18 January 2026, at the Women's T20 World Cup Qualifier at Mulpani Cricket Ground in Kathmandu. Ireland Women won by 41 runs. They made 146 for 6 batting first, and PNG finished on 105 for 6 in reply.

What time does Ireland Women v PNG Women start?

At 2:45 pm IST on 16 November 2026, which is 09:15 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group A game, the 15th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 31°C for the afternoon start.

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