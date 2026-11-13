We back Ireland Women, at 81.7%.

Ireland Women beat PNG Women by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026), the newest of their three T20Is.

Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this 15th Match on 16 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).

Which team is stronger, Ireland Women or Papua New Guinea Women?

Ireland Women, on their T20I record against PNG and a 61-run win over United Arab Emirates Women on 13 November 2026.

United Arab Emirates Women chose to bowl in that game, and Ireland Women made 171 for 5 at Seven Districts (13 November 2026).

Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women, and Amy Hunter added 29 off 27 (13 November 2026).

Cara Murray took 2 for 21 and Jane Maguire 2 for 23 for Ireland Women as United Arab Emirates Women finished on 110 for 8 (13 November 2026).

A day earlier, Sri Lanka Women put Ireland Women in and held them to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026).

Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs in reply and won by 10 wickets. Louise Little made 28 off 36 balls for Ireland Women against Sri Lanka Women (12 November 2026).

Gaby Lewis captains Ireland at this tournament, with Amy Hunter as vice-captain.

Scotland Women chose to bowl and bowled PNG out for 93 at Seven Districts (12 November 2026).

Scotland Women made 95 for 3 in 13.1 overs in reply and won by 7 wickets.

Pauke Siaka made 24 off 28 balls and Tanya Ruma 22 off 31 for PNG against Scotland Women (12 November 2026).

Brenda Tau captains PNG at this tournament.

Key matchups: Gaby Lewis against Hane Tau, Pauke Siaka against Cara Murray

Gaby Lewis against Hane Tau. Gaby Lewis made 42 off 25 balls for Ireland Women against PNG Women in Kathmandu (18 January 2026).

Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG Women against Ireland Women in that game (18 January 2026).

Pauke Siaka against Cara Murray. Pauke Siaka made 24 off 28 balls for PNG against Scotland Women (12 November 2026).

Cara Murray took 2 for 21 in four overs for Ireland Women against United Arab Emirates Women (13 November 2026).

Laura Delany against Brenda Tau. Laura Delany took 2 for 15 for Ireland Women against PNG in Amstelveen (12 July 2018).

Brenda Tau made 22 off 39 balls for PNG against Ireland Women in that semi-final (12 July 2018).

Ireland Women vs Papua New Guinea Women head to head Ireland Women 3 PNG Women 0 Ireland Women lead 3-0 across their three women's T20Is, newest first 18 January 2026 · T20 World Cup Qualifier, Kathmandu Ireland Women beat PNG Women by 41 runs 7 September 2019 · T20 World Cup Qualifier, Dundee Ireland Women won by 8 wickets 12 July 2018 · World Twenty20 Qualifier, Amstelveen Ireland Women won by 27 runs Ireland Women chose to bat and made 146 for 6 in the newest meeting (18 January 2026), so PNG need their best bowling day.

Ireland Women vs Papua New Guinea Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman A dry afternoon in Ajman at about 31°C, and we expect the toss winner to bat first, at 57%. The 15th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Same start time Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs and beat Bangladesh Women by 8 wickets at Karwan (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST. Batting first, same slot Pakistan Women chose to bat, made 180 for 2 and beat Thailand Women by 24 runs at Karwan (13 November 2026), also from 2:45 pm IST. Ireland at this ground Sri Lanka Women chose to bowl, held Ireland Women to 105 for 9 and won by 10 wickets at Karwan (12 November 2026). Weather About 31°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 15 November, 21:42 IST. In the 2:45 pm IST slot at Karwan, Bangladesh Women won the toss and batted against Pakistan Women (12 November 2026), and Pakistan Women did the same against Thailand Women (13 November 2026).

Ireland Women vs Papua New Guinea Women prediction: we back Ireland Women at 82%

We back Ireland Women, at 81.7%, with the market at 82.7%.

Their record against PNG is the main reason. Ireland Women beat PNG Women by 27 runs in Amstelveen (12 July 2018), by 8 wickets in Dundee (7 September 2019) and by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026).

In the newest meeting, Ireland Women chose to bat and made 146 for 6 in Kathmandu (18 January 2026).

PNG finished on 105 for 6 in reply.

The price on the pick sits under our number. Melbet had Ireland Women at 1.16 at 21:48 IST (15 November), under our fair 1.22.

Dafabet had PNG Women at 5.50 at that 21:48 IST read (15 November), just above our fair 5.46.

What decides Ireland Women vs PNG Women

Ireland's top order. Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women (13 November 2026).

Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women against United Arab Emirates Women (13 November 2026). PNG's bowling. Hane Tau took 4 for 25 for PNG Women against Ireland Women in Kathmandu (18 January 2026).

Hane Tau took 4 for 25 for PNG Women against Ireland Women in Kathmandu (18 January 2026). The toss. Pakistan Women chose to bat at Karwan and beat Thailand Women by 24 runs (13 November 2026).