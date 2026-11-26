Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women Match 37 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 62.6%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 63%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 62.6%.
- • Toss call: Field first, at 63%. Our toss page logs the pre-toss pick for Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women, timestamped and publicly tracked.
- • Key fact: Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026), the ground for this derby.
- • Value: The Renegades' fair odds are 1.60, and Dafabet had them at 1.55 at 18:09 IST (26 November).
We back Melbourne Renegades Women, at 62.6%.
The Renegades beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026), the ground for this derby.
The Renegades also won three of the sides' five most recent WBBL meetings, from 9 November 2024 to 22 November 2026, and the latest of those ended in no result.
Which team is stronger, Melbourne Renegades Women or Melbourne Stars Women?
Melbourne Renegades Women, on the strength of their batting and spin.
Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women when they beat Adelaide Strikers Women by 36 runs (7 November 2026).
The Renegades made 188 for 3 in that win, and Adelaide Strikers Women replied with 152 for 8.
Milly Illingworth took 3 for 29 for the Renegades in the same game.
Sophie Molineux, the Renegades captain, took 4 for 22 for Melbourne Renegades Women against Hobart Hurricanes Women (4 November 2026).
Hayley Matthews made 59 off 44 balls for the Renegades in that game against the Hurricanes.
Georgia Wareham then took 3 for 19 for Melbourne Renegades Women in their 2-wicket win over Sydney Sixers Women in Sydney (15 November 2026).
The Renegades can be beaten. Sydney Sixers Women beat Melbourne Renegades Women by 11 runs at Junction Oval (12 November 2026).
Adelaide Strikers Women then beat Melbourne Renegades Women by 5 wickets in Adelaide (20 November 2026).
Melbourne Stars Women lean on Meg Lanning, their captain.
Meg Lanning made 71 off 52 balls for the Stars against Hobart Hurricanes Women (29 October 2026).
Amy Jones made 74 off 52 balls for Melbourne Stars Women against Brisbane Heat Women in Melbourne (12 November 2026), and the Heat still won by 8 wickets.
Meg Lanning added 52 off 45 balls for the Stars in that game against the Heat.
Melbourne Stars Women beat Sydney Thunder Women by 6 runs at Drummoyne Oval in Sydney (16 November 2026).
Georgia Prestwidge took 5 for 25 for Melbourne Stars Women in that game against the Thunder.
In the sides' 22 November 2026 meeting in Melbourne, Melbourne Stars Women made 159 for 7.
Rain then stopped the Renegades' chase at 28 for 0 after 3 overs, and that derby ended in no result.
Key matchups: Georgia Wareham against Meg Lanning, Sophie Molineux against Amy Jones
Georgia Wareham against Meg Lanning. Georgia Wareham's 3 for 19 for Melbourne Renegades Women came against Sydney Sixers Women (15 November 2026).
Meg Lanning made 73 not out off 58 balls for Melbourne Stars Women against Melbourne Renegades Women (29 November 2025).
That was the Stars' 45-run win, their only win in the five most recent meetings. If Wareham removes Lanning early, the Stars lose their anchor.
Sophie Molineux against Amy Jones. Sophie Molineux's 4 for 22 for Melbourne Renegades Women came against Hobart Hurricanes Women (4 November 2026).
Amy Jones's 74 off 52 balls for Melbourne Stars Women came against the Heat (12 November 2026).
Molineux against Jones may decide how fast the Stars start.
MR-W vs MS-W head to head
Renegades, WBBL November 2024 to November 2026
3
Stars, WBBL November 2024 to November 2026
1
Melbourne Renegades Women won three and Melbourne Stars Women one of their five most recent WBBL meetings, from 9 November 2024 to 22 November 2026, and one ended in no result. Newest first.
Melbourne Stars Women's one win in that run came by 45 runs in Melbourne (29 November 2025), with Meg Lanning unbeaten on 73.
MR-W vs MS-W pitch report: Junction Oval, Melbourne
Chasing has the edge at this start time. The side batting second won two of the three WBBL 2026 games at Junction Oval that started at 10:10 am IST, from 29 October to 12 November 2026.
10:10 am IST games at the ground in WBBL 2026, newest first
Brisbane Heat Women won chasing against Melbourne Stars Women, by 8 wickets.
Melbourne Renegades Women won batting first against Adelaide Strikers Women, by 36 runs.
Sydney Thunder Women won chasing against Melbourne Renegades Women, by 6 wickets.
About 22°C at the start and mostly fair, with a 68-73% chance of a shower but under 0.3 mm in any hour. Forecast read 26 November, 18:08 IST.
Our toss call for this game is field first, at 63%.
Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women prediction: we back the Renegades at 63%
We back the Renegades, 62.6%, a point above the market's 61.6%.
Their form in Melbourne is the first reason. Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026).
The derby record is the second. The Renegades won three of the sides' five most recent WBBL meetings, and the latest (22 November 2026) ended in no result.
The Stars' 37.4% rests on Amy Jones and Meg Lanning, who made 74 and 52 for Melbourne Stars Women against the Heat in Melbourne (12 November 2026).
Dafabet's 1.55 on the Renegades at 18:09 IST (26 November) sits just under our fair 1.60.
What decides MR-W vs MS-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 63%, and Melbourne Renegades Women chose to field first in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026).
- Georgia Wareham. Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women against Adelaide Strikers Women in Melbourne (7 November 2026).
- The Stars' top order. Amy Jones made 74 off 52 balls for Melbourne Stars Women against Brisbane Heat in Melbourne (12 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Melbourne Renegades Women
|62.6%
|61.6%
|1.55
|1.60
|Melbourne Stars Women
|37.4%
|38.4%
|2.49
|2.67
The Renegades at 1.55 sit just under our fair 1.60. At 18:09 IST (26 November), Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.55 against our fair 1.60.
At that 18:09 IST read, Melbet had Melbourne Stars Women at 2.49 against our 2.67.
Our model is 1.0 point above the market on Melbourne Renegades Women (62.6% against 61.6%), so we broadly agree with the prices. The toss is the sharper angle, field first at 63%.
Odds captured on 26 November 2026.
Women's Big Bash League
Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women odds
28 Nov 2026 · 10:10 IST
Match winner: Melbourne Renegades Women 1.55 at Dafabet; Melbourne Stars Women 2.49 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:40–19:42 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|2MS-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 1.55
|2 · Melbourne Stars Women 2.46
|Payout95.1%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|2 · Melbourne Stars Women 2.49
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.51
|2 · Melbourne Stars Women 2.36
|Payout92.1%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.52
|2 · Melbourne Stars Women 2.40
|Payout93.1%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.52
|2 · Melbourne Stars Women 2.37
|Payout92.6%
|Highest
|1 · Melbourne Renegades Women1.55
|2 · Melbourne Stars Women2.49
|Payout–
1X2: Melbourne Renegades Women 1.53, Tie 25.00, Melbourne Stars Women 2.50 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:40 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|XTie
|2MS-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 1.53
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women in the Women's Big Bash League?
Melbourne Renegades Women. Our AI model gives them a 62.6% chance against Melbourne Stars Women in Melbourne (28 November 2026), after Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026). The Renegades also won three of the sides' five most recent WBBL meetings.
What is the toss prediction for Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women?
Field first, at 63%, because Melbourne Renegades Women chose to field first in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026). Melbourne Stars Women won the toss and batted against Brisbane Heat at Junction Oval (12 November 2026), at this same 10:10 am IST start.
What are the odds for Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women?
At 18:09 IST on 26 November, Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.55 and Melbet had Melbourne Stars Women at 2.49. Our fair odds are 1.60 for the Renegades and 2.67 for the Stars, so both prices sat just under our fair lines for this Melbourne derby.
Is Junction Oval a batting or bowling pitch?
A ground for chasing at this start time in WBBL 2026. The side batting second won two of the three Junction Oval games that started at 10:10 am IST, from 29 October to 12 November 2026, most recently when Brisbane Heat Women beat Melbourne Stars Women by 8 wickets in that 12 November game.
When did Melbourne Renegades Women and Melbourne Stars Women last play each other in the WBBL?
At Junction Oval (22 November 2026), when rain ended the game in no result. Melbourne Stars Women made 159 for 7, and Melbourne Renegades Women were 28 for 0 after 3 overs. The Renegades won three of the sides' five most recent WBBL meetings.
What time does Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women start?
At 10:10 am IST (04:40 UTC), Saturday 28 November 2026, at Junction Oval, Melbourne. It is the 37th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Melbourne Renegades Women and Melbourne Stars Women, after the 22 November no result.
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