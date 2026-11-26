Frequently Asked Questions

Who will win Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women in the Women's Big Bash League?

Melbourne Renegades Women. Our AI model gives them a 62.6% chance against Melbourne Stars Women in Melbourne (28 November 2026), after Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 3 wickets at Junction Oval (25 November 2026). The Renegades also won three of the sides' five most recent WBBL meetings.

What is the toss prediction for Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women?

Field first, at 63%, because Melbourne Renegades Women chose to field first in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026). Melbourne Stars Women won the toss and batted against Brisbane Heat at Junction Oval (12 November 2026), at this same 10:10 am IST start.

What are the odds for Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women?

At 18:09 IST on 26 November, Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.55 and Melbet had Melbourne Stars Women at 2.49. Our fair odds are 1.60 for the Renegades and 2.67 for the Stars, so both prices sat just under our fair lines for this Melbourne derby.

Is Junction Oval a batting or bowling pitch?

A ground for chasing at this start time in WBBL 2026. The side batting second won two of the three Junction Oval games that started at 10:10 am IST, from 29 October to 12 November 2026, most recently when Brisbane Heat Women beat Melbourne Stars Women by 8 wickets in that 12 November game.

When did Melbourne Renegades Women and Melbourne Stars Women last play each other in the WBBL?

At Junction Oval (22 November 2026), when rain ended the game in no result. Melbourne Stars Women made 159 for 7, and Melbourne Renegades Women were 28 for 0 after 3 overs. The Renegades won three of the sides' five most recent WBBL meetings.

What time does Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women start?

At 10:10 am IST (04:40 UTC), Saturday 28 November 2026, at Junction Oval, Melbourne. It is the 37th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Melbourne Renegades Women and Melbourne Stars Women, after the 22 November no result.