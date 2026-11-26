Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women Match 38 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sydney Sixers Women to win, at 60.9%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 66%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sydney Sixers Women to win, at 60.9%.
- • Toss call: Field first, at 66%. See our ST-W vs SS-W toss call, locked in before the coin lands.
- • Key fact: Sydney Sixers Women won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings, the latest by 9 runs on the DLS method at North Sydney Oval (8 November 2026).
- • Value: The Sixers' fair odds are 1.64, and Melbet had them at 1.73 at 18:47 IST (26 November).
We back Sydney Sixers Women, at 60.9%.
The Sixers beat Sydney Thunder Women by 9 runs on the DLS method at North Sydney Oval (8 November 2026), in a game rain cut to 16 overs a side.
Which team is stronger, Sydney Thunder Women or Sydney Sixers Women?
Sydney Sixers Women, on the strength of their top order.
Ashleigh Gardner, the Sixers captain, made 124 off 60 balls for Sydney Sixers Women against Hobart Hurricanes Women in Sydney (1 November 2026).
The Sixers made 196 for 8 in that game and won by 87 runs at Drummoyne, the ground for this derby.
Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for the Sixers against Melbourne Stars Women (6 November 2026), a 1-run win at Junction Oval in Melbourne.
Sophia Dunkley made 72 off 44 balls for Sydney Sixers Women in their 9-wicket win over Adelaide Strikers Women in Adelaide (17 November 2026).
The Sixers can be beaten. Melbourne Renegades Women beat Sydney Sixers Women by 2 wickets at North Sydney Oval (15 November 2026).
Sydney Thunder Women can chase a big total.
Laura Harris made 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women when they reached 226 for 4 in 19.2 overs to beat Brisbane Heat Women by 6 wickets in Brisbane (19 November 2026).
Hobart Hurricanes Women then beat the Thunder by 8 wickets in Hobart (21 November 2026), after the Thunder made 150 for 5.
Perth Scorchers Women beat Sydney Thunder Women by 17 runs at Drummoyne Oval (5 November 2026), after the Thunder won the toss and bowled.
Melbourne Stars Women then beat the Thunder by 6 runs at Drummoyne Oval (16 November 2026), after the Thunder again won the toss and bowled.
Nicola Hancock took 4 for 17 for Sydney Thunder Women in that game against the Stars.
The Thunder were then all out for 114 in 19.3 overs, in reply to 120 for 8.
Key matchups: Ashleigh Gardner against Nicola Hancock, Phoebe Litchfield against Caoimhe Bray
Ashleigh Gardner against Nicola Hancock. Ashleigh Gardner's 124 off 60 balls for Sydney Sixers Women came against Hobart Hurricanes Women at Drummoyne (1 November 2026).
Nicola Hancock's 4 for 17 for Sydney Thunder Women also came at Drummoyne, against Melbourne Stars Women, on 16 November 2026.
Hancock against Gardner may decide the size of the Sixers' total.
Phoebe Litchfield against Caoimhe Bray. Caoimhe Bray took 4 for 28 for Sydney Sixers Women against Sydney Thunder Women (8 November 2026).
Phoebe Litchfield, the Thunder captain, made 41 off 19 balls for Sydney Thunder Women against Brisbane Heat Women (1 November 2026).
Bray against Litchfield may decide how fast the Thunder start.
ST-W vs SS-W head to head
Sixers, WBBL November 2024 to November 2026
3
Thunder, WBBL November 2024 to November 2026
1
Sydney Sixers Women won three and Sydney Thunder Women one of their four most recent completed WBBL meetings, from 10 November 2024 to 8 November 2026. Newest first.
Sydney Thunder Women's one win in that run came by 18 runs at the Sydney Cricket Ground (10 November 2024), after they won the toss and batted.
ST-W vs SS-W pitch report: Drummoyne Oval, Sydney
Batting first has the edge at this start time. The side batting first won all three WBBL 2026 games at Drummoyne Oval that started at 1:40 pm IST, from 1 November to 16 November 2026.
1:40 pm IST games at the ground in WBBL 2026, newest first
Melbourne Stars Women won batting first against Sydney Thunder Women, by 6 runs.
Perth Scorchers Women won batting first against Sydney Thunder Women, by 17 runs.
Sydney Sixers Women won batting first against Hobart Hurricanes Women, by 87 runs.
About 23°C at the start under heavy cloud, with an 82-98% chance of rain during the game and up to 0.9 mm in an hour. Forecast read 26 November, 18:45 IST.
Our toss call for this game is field first, at 66%.
Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women prediction: we back the Sixers at 61%
We back the Sixers, 60.9%, 5.3 points above the market's 55.6%.
The derby record is the first reason. Sydney Sixers Women won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings, the latest at North Sydney Oval (8 November 2026).
Their form is the second. The Sixers beat Adelaide Strikers Women by 9 wickets in Adelaide (17 November 2026) and Perth Scorchers Women by 4 wickets in Sydney (21 November 2026).
The Thunder's 39.1% rests on the batting that made 226 for 4 against Brisbane Heat Women in Brisbane (19 November 2026).
Melbet's 1.73 on the Sixers at 18:47 IST (26 November) sits above our fair 1.64, so the value is with the favourite.
What decides ST-W vs SS-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 66%.
- Ashleigh Gardner. Ashleigh Gardner made 124 off 60 balls for Sydney Sixers Women against Hobart Hurricanes Women in Sydney (1 November 2026).
- The Thunder's top order. Phoebe Litchfield made 41 off 19 balls for Sydney Thunder Women against Brisbane Heat Women in Sydney (1 November 2026).
- The rain. Open-Meteo gives an 82-98% chance of rain at Drummoyne during the game, and rain cut the sides' 8 November 2026 meeting to 16 overs a side.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sydney Thunder Women
|39.1%
|44.4%
|2.17
|2.56
|Sydney Sixers Women
|60.9%
|55.6%
|1.73
|1.64
The Sixers at 1.73 sit above our fair 1.64. At 18:47 IST (26 November), Melbet had Sydney Sixers Women at 1.73 against our fair 1.64.
At that 18:47 IST read, Dafabet had Sydney Thunder Women at 2.17 against our 2.56.
Why we disagree with the market. Our model is 5.3 points above the market on Sydney Sixers Women (60.9% against 55.6%). The Sixers won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings.
The Thunder lost at Drummoyne to Perth Scorchers Women by 17 runs (5 November 2026) and to Melbourne Stars Women by 6 runs (16 November 2026).
Odds captured on 26 November 2026.
Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women odds
28 Nov 2026 · 13:40 IST
Match winner: Sydney Thunder Women 2.17 at Dafabet; Sydney Sixers Women 1.70 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:40–19:42 IST.
|Bookmaker
|1ST-W
|2SS-W
|Payout
|1 · Sydney Thunder Women 2.17
|2 · Sydney Sixers Women 1.69
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women 2.12
|2 · Sydney Sixers Women 1.63
|Payout92.1%
|1 · Sydney Thunder Women 2.15
|2 · Sydney Sixers Women 1.65
|Payout93.4%
|Highest
|1 · Sydney Thunder Women2.17
|2 · Sydney Sixers Women1.70
|Payout–
1X2: Sydney Thunder Women 2.15, Tie 25.00, Sydney Sixers Women 1.70 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:40 IST.
|Bookmaker
|1ST-W
|XTie
|2SS-W
|Payout
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women ▲2.15
|X · Tie 25.00
|2 · Sydney Sixers Women ▼1.70
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women in the Women's Big Bash League?
Sydney Sixers Women. Our AI model gives them a 60.9% chance against Sydney Thunder Women at Drummoyne (28 November 2026), after the Sixers won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings. The Sixers also beat Adelaide Strikers Women by 9 wickets in Adelaide (17 November 2026).
What is the toss prediction for Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women?
Field first, at 66%. Sydney Thunder Women won the toss and bowled at Drummoyne Oval against Perth Scorchers Women on 5 November 2026 and again against Melbourne Stars Women on 16 November 2026, and the side batting first won both games.
What are the odds for Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women?
At 18:47 IST on 26 November, Melbet had Sydney Sixers Women at 1.73 and Dafabet had Sydney Thunder Women at 2.17. Our fair odds are 1.64 for the Sixers and 2.56 for the Thunder, so the Sixers' price sat above our fair line for this Sydney derby.
Is Drummoyne Oval a batting or bowling pitch?
A ground for batting first at this start time in WBBL 2026. The side batting first won all three Drummoyne Oval games that started at 1:40 pm IST, from 1 November to 16 November 2026, most recently when Melbourne Stars Women beat Sydney Thunder Women by 6 runs.
When did Sydney Thunder Women and Sydney Sixers Women last play each other in the WBBL?
At North Sydney Oval (8 November 2026), when Sydney Sixers Women won by 9 runs on the DLS method in a game rain cut to 16 overs a side. The Sixers won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings, and Sydney Thunder Women won one.
What time does Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Saturday 28 November 2026, at Drummoyne Oval, Sydney. It is the 38th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Sydney Thunder Women and Sydney Sixers Women, after the 8 November game.
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