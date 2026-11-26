Frequently Asked Questions

Who will win Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women in the Women's Big Bash League?

Sydney Sixers Women. Our AI model gives them a 60.9% chance against Sydney Thunder Women at Drummoyne (28 November 2026), after the Sixers won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings. The Sixers also beat Adelaide Strikers Women by 9 wickets in Adelaide (17 November 2026).

What is the toss prediction for Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women?

Field first, at 66%. Sydney Thunder Women won the toss and bowled at Drummoyne Oval against Perth Scorchers Women on 5 November 2026 and again against Melbourne Stars Women on 16 November 2026, and the side batting first won both games.

What are the odds for Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women?

At 18:47 IST on 26 November, Melbet had Sydney Sixers Women at 1.73 and Dafabet had Sydney Thunder Women at 2.17. Our fair odds are 1.64 for the Sixers and 2.56 for the Thunder, so the Sixers' price sat above our fair line for this Sydney derby.

Is Drummoyne Oval a batting or bowling pitch?

A ground for batting first at this start time in WBBL 2026. The side batting first won all three Drummoyne Oval games that started at 1:40 pm IST, from 1 November to 16 November 2026, most recently when Melbourne Stars Women beat Sydney Thunder Women by 6 runs.

When did Sydney Thunder Women and Sydney Sixers Women last play each other in the WBBL?

At North Sydney Oval (8 November 2026), when Sydney Sixers Women won by 9 runs on the DLS method in a game rain cut to 16 overs a side. The Sixers won three of the sides' four most recent completed WBBL meetings, and Sydney Thunder Women won one.

What time does Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women start?

At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Saturday 28 November 2026, at Drummoyne Oval, Sydney. It is the 38th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Sydney Thunder Women and Sydney Sixers Women, after the 8 November game.