We back Namibia Women, at 58.9%.

The two sides split their games in this series at Entebbe Cricket Oval. Namibia Women won the first by 8 runs on 7 November 2026.

USA Women won the second by 1 wicket with one ball left on 11 November 2026. Our model and the bookmakers both make Namibia Women favourites for the rematch.

This 3rd place play-off in Entebbe starts at 12:00 pm IST (06:30 UTC), with an overcast morning forecast.

Which team is stronger, Namibia Women or USA Women?

Namibia Women, by a small margin, on their bowling. Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs for Namibia Women in the 8-run win over USA Women in Entebbe (7 November 2026).

Victoria Hamunyela took 3 for 13 in four overs for Namibia Women when the sides met again on 11 November 2026. Mekelaye Mwatile added 3 for 21 for Namibia Women that day.

USA Women still made 97 for 9 in 19.5 overs (11 November 2026), so Namibia's bowlers need a bigger total to defend.

Sune Wittmann, the Namibia Women captain, made 44 off 44 balls for Namibia Women in the 7 November 2026 win. Kayleen Green made 39 off 49 balls for Namibia Women against Rwanda Women (8 November 2026).

The batting is Namibia's worry. Namibia Women were all out for 58 in 17 overs against Rwanda Women on 12 November 2026, and Rwanda Women won that game by 4 wickets.

Aditiba Chudasama captains USA Women and took 3 for 15 in three overs for USA Women against Rwanda Women in Entebbe, a game Rwanda Women won by 2 runs (10 November 2026).

Sainavi Kambalapalli took 3 for 14 in four overs for USA Women in the 11 November 2026 win. Sainavi Kambalapalli also took 3 for 16 for USA Women in the first meeting with Namibia Women (7 November 2026).

Uganda Women made 105 for 6 against USA Women (12 November 2026). USA Women replied with 91 for 9, and Uganda Women won by 14 runs.

Key matchups: Sainavi Kambalapalli against Sune Wittmann, Victoria Hamunyela against Nikhar Doshi

Sainavi Kambalapalli against Sune Wittmann. Sune Wittmann made 44 off 44 balls for Namibia Women in the first meeting (7 November 2026).

Sainavi Kambalapalli took 3 for 16 for USA Women in that innings, and Namibia Women still reached 116 for 8.

Victoria Hamunyela against Nikhar Doshi. Victoria Hamunyela took 3 for 13 for Namibia Women in the second meeting (11 November 2026).

Nikhar Doshi made 19 off 25 balls for USA Women in that innings, and USA Women got home with one ball left.

Jurriene Diergaardt against Taranum Chopra. Taranum Chopra made 17 not out off 21 balls for USA Women in their 1-wicket win over Namibia Women on 11 November 2026.

Jurriene Diergaardt took 5 for 21 for Namibia Women when they beat USA Women by 8 runs on 7 November 2026.

Namibia Women vs USA Women head to head USA Women 3 Namibia Women 1 USA Women lead 3-1 across their four women's T20I meetings 11 November 2026 · Entebbe USA Women by 1 wicket 7 November 2026 · Entebbe Namibia Women by 8 runs 20 January 2026 · Mulpani Cricket Ground, Kathmandu USA Women by 4 wickets 7 September 2019 · Lochlands, Arbroath USA Women by 6 wickets The two Entebbe games this month went one each, by 8 runs and by 1 wicket, so the form line between these sides is level.

Namibia Women vs USA Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe A bowler's ground this month, and we expect the toss winner to bowl first, at 52%. The 3rd place play-off of the Women's Victoria T20 Series 2026, at Entebbe Cricket Oval Batting first Namibia Women made 116 for 8 batting first in the first meeting with the USA side and won by 8 runs (7 November 2026). A total that held Rwanda Women made 107 for 5 batting first in their 10 November 2026 game with USA Women and won by 2 runs. Low scores Namibia Women were all out for 58 in 17 overs against Rwanda Women (12 November 2026). Weather Overcast and about 21°C for the 9:30 am start in Entebbe, with the chance of rain rising later in the morning. Forecast read 13 November, 10:49 IST. Totals near 100 have won games at this ground in November 2026.

Namibia Women vs USA Women prediction: we back Namibia Women at 59%

We back Namibia Women, at 58.9%, with the market at 60.0%.

Their bowling is the reason. Jurriene Diergaardt took 5 for 21 for Namibia Women on 7 November 2026.

Victoria Hamunyela's 3 for 13 for Namibia Women came in the 11 November 2026 game, when USA Women were 97 for 9 at the finish.

Melbet had Namibia Women at 1.58 at 10:49 IST (13 November), under our fair 1.70. 1xBet had USA Women at 2.37 at 10:49 IST (13 November), under our fair 2.43, and the toss is the market with an angle.

What decides Namibia Women vs USA Women

The toss. We expect the toss winner to bowl first, at 52%. USA Women chose to bowl when they won the toss on 7, 10, 11 and 12 November 2026.

We expect the toss winner to bowl first, at 52%. USA Women chose to bowl when they won the toss on 7, 10, 11 and 12 November 2026. Namibia's bowling. Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs in the first meeting (7 November 2026).

Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs in the first meeting (7 November 2026). USA's bowling. Sainavi Kambalapalli took 3 for 14 in four overs in the second meeting (11 November 2026).

Sainavi Kambalapalli took 3 for 14 in four overs in the second meeting (11 November 2026). The price. Namibia Women's 1.58 sits under our fair 1.70, and USA Women's 2.37 sits under our 2.43.