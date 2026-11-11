Thailand Women vs Pakistan Women Match 7 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Pakistan Women to win, at 85.5%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 65%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Pakistan Women to win, at 85.5%.
- • Toss call: Bat first, at 65%. Our toss page logs the pre-toss pick for Thailand Women vs Pakistan Women, timestamped and publicly tracked.
- • Key fact: Pakistan Women beat Thailand Women by 35 runs in Dubai (1 September 2026) and by 3 wickets in Nisshin (17 September 2026).
- • Value: Pakistan Women's fair odds are 1.17, and Melbet had them at 1.14 at 06:12 IST (13 November).
We back Pakistan Women, at 85.5%.
Pakistan Women beat Thailand Women by 35 runs at the Women's Asia Cup (1 September 2026). In an Asian Games quarter-final in Nisshin (17 September 2026), Pakistan Women beat Thailand Women again by 3 wickets.
Pakistan Women opened this tournament with an 8-wicket win over Bangladesh Women at Karwan on 12 November 2026. Our model and the bookmakers both make Pakistan Women clear favourites.
This Group B game at Karwan Cricket Ground in Ajman starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC), with a dry, sunny afternoon forecast.
Which team is stronger, Thailand Women or Pakistan Women?
Pakistan Women, on their bowling and their two wins over Thailand Women in September 2026. Nashra Sandhu took 6 for 7 in four overs for Pakistan Women against Hong Kong Women in Dubai (7 September 2026).
Shawaal Zulfiqar made 47 off 35 balls for Pakistan Women in the 72-run win over Hong Kong Women (7 September 2026). Gull Feroza made 63 not out off 52 balls for Pakistan Women against Netherlands Women in Bristol (27 June 2026).
Muneeba Ali captains Pakistan Women and keeps wicket at this Emerging Nations Trophy. Pakistan Women were all out for 55 against India Women in Dubai on 5 September 2026, so their batting can still fold.
Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets in the Women's Asia Cup semi-final in Dubai (11 September 2026).
Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in Ajman (12 November 2026). Netherlands Women still won that game by 5 wickets with three balls left.
Naruemol Chaiwai captains Thailand Women. She made 43 off 31 balls for Thailand Women against Hong Kong Women in Dubai (28 August 2026), when Thailand Women won by 6 runs.
Nannapat Koncharoenkai made 41 off 48 balls for Thailand Women against India Women in Dubai on 30 August 2026. India Women won that game by 94 runs, after Thailand Women were all out for 65.
Onnicha Kamchomphu took 3 for 37 in three overs for Thailand Women against Pakistan Women in Nisshin (17 September 2026). Thipatcha Putthawong took 3 for 18 in four overs for Thailand Women against Pakistan Women at the Asia Cup (1 September 2026).
Key matchups: Nashra Sandhu against Nannapat Koncharoenkai, Suleeporn Laomi against Muneeba Ali
Nashra Sandhu against Nannapat Koncharoenkai. Nashra Sandhu took 6 for 7 for Pakistan Women in the 7 September 2026 win over Hong Kong Women.
Nannapat Koncharoenkai made 49 off 38 balls for Thailand Women against Pakistan Women in Nisshin (17 September 2026).
Suleeporn Laomi against Muneeba Ali. Muneeba Ali made 54 off 52 balls for Pakistan Women against Thailand Women in Dubai (1 September 2026).
Suleeporn Laomi took 3 for 14 in four overs for Thailand Women against Pakistan Women in Dubai (1 September 2026), when Pakistan Women made 119 for 9.
Tuba Hassan against Natthakan Chantham. Tuba Hassan took 2 for 17 in four overs for Pakistan Women against Thailand Women at the Asia Cup in Dubai (1 September 2026).
Natthakan Chantham made 61 off 51 balls for Thailand Women in their 4-wicket win over Pakistan Women in Sylhet (6 October 2022).
Thailand Women vs Pakistan Women head to head
Pakistan Women
3
Thailand Women
1
Pakistan Women lead 3-1 across their five women's T20I meetings, with one no result
Pakistan Women won the two 2026 meetings, in Dubai and in Nisshin, and Thailand Women's win came in Sylhet in 2022.
Thailand Women vs Pakistan Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
A dry, sunny afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 65%.
The 7th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Cricket Ground, Ajman
Bangladesh Women made 108 for 9 in the first innings against Pakistan Women at Karwan (12 November 2026).
Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs against Bangladesh Women (12 November 2026), an 8-wicket win.
Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in Ajman on 12 November 2026, and Netherlands Women won by 5 wickets with three balls left.
About 30°C and dry for the afternoon start, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 06:10 IST.
Pakistan Women and Netherlands Women both won batting second on 12 November 2026.
Thailand Women vs Pakistan Women prediction: we back Pakistan Women at 86%
We back Pakistan Women, at 85.5%, with the market at 86.4%.
Their bowling is the reason. Nashra Sandhu took 6 for 7 for Pakistan Women against Hong Kong Women (7 September 2026).
Tuba Hassan took 2 for 17 for Pakistan Women against Thailand Women on 1 September 2026, when Thailand Women made 84 for 8.
Melbet had Pakistan Women at 1.14 at 06:12 IST (13 November), under our fair 1.17. Dafabet had Thailand Women at 7.00 at 06:12 IST (13 November), just above our fair 6.90, and the toss is the market with an angle.
What decides Thailand Women vs Pakistan Women
- The toss. We expect the toss winner to bat first, at 65%. Thailand Women batted first against Netherlands Women in Ajman (12 November 2026).
- Pakistan's bowling. Nashra Sandhu took 6 for 7 in four overs against Hong Kong Women (7 September 2026).
- Thailand's batting. Nannapat Koncharoenkai made 49 off 38 balls for Thailand Women against Pakistan Women (17 September 2026).
- The price. Pakistan Women's 1.14 sits under our fair 1.17, and Thailand Women's 7.00 sits above our 6.90.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Thailand Women
|14.5%
|13.6%
|7.00
|6.90
|Pakistan Women
|85.5%
|86.4%
|1.10
|1.17
Melbet had Pakistan Women at 1.14 at 06:12 IST (13 November), under our fair odds of 1.17. Dafabet had Thailand Women at 7.00 at 06:12 IST (13 November), above our fair 6.90.
Pakistan Women are the pick at 85.5%. The toss is the market with an angle, and we expect the toss winner to bat first, at 65%. Odds captured at 06:12 IST on 13 November 2026.
Where the books sit. Our model is 0.9 points above the market on Thailand Women, so the market broadly agrees.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Thailand Women vs Pakistan Women odds
13 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Thailand Women 7.00 at Dafabet; Pakistan Women 1.14 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 06:25–06:27 IST.
|Bookmaker
|1THA-W
|2PAK-W
|Payout
|1 · Thailand Women 7.00
|2 · Pakistan Women 1.10
|Payout95.1%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women ▲5.47
|2 · Pakistan Women ▼1.14
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Thailand Women7.00
|2 · Pakistan Women1.14
|Payout–
1X2: Thailand Women 5.51, Tie 25.00, Pakistan Women 1.15 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 06:25 IST.
|Bookmaker
|1THA-W
|XTie
|2PAK-W
|Payout
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women ▲5.51
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▼1.15
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Thailand Women vs Pakistan Women in the Emerging Nations Trophy?
Pakistan Women. Our AI model gives them an 85.5% chance against Thailand Women at Karwan Cricket Ground in Ajman (13 November 2026). Pakistan Women beat Thailand Women by 35 runs in Dubai (1 September 2026) and by 3 wickets in Nisshin (17 September 2026).
What is the toss prediction for Thailand Women v Pakistan Women?
Bat first, at 65%. It is a dry afternoon start in Ajman, at about 30°C. Pakistan Women made 119 for 9 batting first against Thailand Women in Dubai (1 September 2026) and won that Asia Cup game by 35 runs.
What are the odds for Thailand Women v Pakistan Women?
Melbet had Pakistan Women at 1.14 and Dafabet had Thailand Women at 7.00 at 06:12 IST (13 November). Our fair odds are 1.17 for Pakistan Women and 6.90 for Thailand Women, so Thailand's 7.00 sits just above our number for this 7th Match.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
We expect the toss winner to bat first, at 65%, on a dry afternoon at about 30°C. At Karwan, Bangladesh Women made 108 for 9 in the first innings against Pakistan Women (12 November 2026), and Pakistan Women won that game by 8 wickets.
When did Thailand Women and Pakistan Women last play a T20I?
In an Asian Games quarter-final at Korogi Sports Park, Nisshin (17 September 2026), which Pakistan Women won by 3 wickets. Pakistan Women lead 3-1 across their five women's T20Is, with one no result, and Thailand Women's win came in Sylhet (6 October 2022).
What time does Thailand Women v Pakistan Women start?
At 2:45 pm IST on 13 November 2026, which is 09:15 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group B game, the 7th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 30°C for the afternoon start.
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