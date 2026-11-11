We back Pakistan Women, at 85.5%.

Pakistan Women beat Thailand Women by 35 runs at the Women's Asia Cup (1 September 2026). In an Asian Games quarter-final in Nisshin (17 September 2026), Pakistan Women beat Thailand Women again by 3 wickets.

Pakistan Women opened this tournament with an 8-wicket win over Bangladesh Women at Karwan on 12 November 2026. Our model and the bookmakers both make Pakistan Women clear favourites.

This Group B game at Karwan Cricket Ground in Ajman starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC), with a dry, sunny afternoon forecast.

Which team is stronger, Thailand Women or Pakistan Women?

Pakistan Women, on their bowling and their two wins over Thailand Women in September 2026. Nashra Sandhu took 6 for 7 in four overs for Pakistan Women against Hong Kong Women in Dubai (7 September 2026).

Shawaal Zulfiqar made 47 off 35 balls for Pakistan Women in the 72-run win over Hong Kong Women (7 September 2026). Gull Feroza made 63 not out off 52 balls for Pakistan Women against Netherlands Women in Bristol (27 June 2026).

Muneeba Ali captains Pakistan Women and keeps wicket at this Emerging Nations Trophy. Pakistan Women were all out for 55 against India Women in Dubai on 5 September 2026, so their batting can still fold.

Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets in the Women's Asia Cup semi-final in Dubai (11 September 2026).

Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in Ajman (12 November 2026). Netherlands Women still won that game by 5 wickets with three balls left.

Naruemol Chaiwai captains Thailand Women. She made 43 off 31 balls for Thailand Women against Hong Kong Women in Dubai (28 August 2026), when Thailand Women won by 6 runs.

Nannapat Koncharoenkai made 41 off 48 balls for Thailand Women against India Women in Dubai on 30 August 2026. India Women won that game by 94 runs, after Thailand Women were all out for 65.

Onnicha Kamchomphu took 3 for 37 in three overs for Thailand Women against Pakistan Women in Nisshin (17 September 2026). Thipatcha Putthawong took 3 for 18 in four overs for Thailand Women against Pakistan Women at the Asia Cup (1 September 2026).

Key matchups: Nashra Sandhu against Nannapat Koncharoenkai, Suleeporn Laomi against Muneeba Ali

Nashra Sandhu against Nannapat Koncharoenkai. Nashra Sandhu took 6 for 7 for Pakistan Women in the 7 September 2026 win over Hong Kong Women.

Nannapat Koncharoenkai made 49 off 38 balls for Thailand Women against Pakistan Women in Nisshin (17 September 2026).

Suleeporn Laomi against Muneeba Ali. Muneeba Ali made 54 off 52 balls for Pakistan Women against Thailand Women in Dubai (1 September 2026).

Suleeporn Laomi took 3 for 14 in four overs for Thailand Women against Pakistan Women in Dubai (1 September 2026), when Pakistan Women made 119 for 9.

Tuba Hassan against Natthakan Chantham. Tuba Hassan took 2 for 17 in four overs for Pakistan Women against Thailand Women at the Asia Cup in Dubai (1 September 2026).

Natthakan Chantham made 61 off 51 balls for Thailand Women in their 4-wicket win over Pakistan Women in Sylhet (6 October 2022).

Thailand Women vs Pakistan Women head to head Pakistan Women 3 Thailand Women 1 Pakistan Women lead 3-1 across their five women's T20I meetings, with one no result 17 September 2026 · Korogi Sports Park, Nisshin Pakistan Women by 3 wickets 1 September 2026 · Dubai International Cricket Stadium Pakistan Women by 35 runs 6 October 2022 · Sylhet International Cricket Stadium Thailand Women by 4 wickets 3 March 2020 · Sydney Showground Stadium No result 3 June 2018 · Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur Pakistan Women by 8 wickets Pakistan Women won the two 2026 meetings, in Dubai and in Nisshin, and Thailand Women's win came in Sylhet in 2022.

Thailand Women vs Pakistan Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman A dry, sunny afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 65%. The 7th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Cricket Ground, Ajman First innings at Karwan Bangladesh Women made 108 for 9 in the first innings against Pakistan Women at Karwan (12 November 2026). Chasing at Karwan Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs against Bangladesh Women (12 November 2026), an 8-wicket win. Thailand Women in Ajman Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in Ajman on 12 November 2026, and Netherlands Women won by 5 wickets with three balls left. Weather About 30°C and dry for the afternoon start, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 06:10 IST. Pakistan Women and Netherlands Women both won batting second on 12 November 2026.

Thailand Women vs Pakistan Women prediction: we back Pakistan Women at 86%

We back Pakistan Women, at 85.5%, with the market at 86.4%.

Their bowling is the reason. Nashra Sandhu took 6 for 7 for Pakistan Women against Hong Kong Women (7 September 2026).

Tuba Hassan took 2 for 17 for Pakistan Women against Thailand Women on 1 September 2026, when Thailand Women made 84 for 8.

Melbet had Pakistan Women at 1.14 at 06:12 IST (13 November), under our fair 1.17. Dafabet had Thailand Women at 7.00 at 06:12 IST (13 November), just above our fair 6.90, and the toss is the market with an angle.

What decides Thailand Women vs Pakistan Women

The toss. We expect the toss winner to bat first, at 65%. Thailand Women batted first against Netherlands Women in Ajman (12 November 2026).

We expect the toss winner to bat first, at 65%. Thailand Women batted first against Netherlands Women in Ajman (12 November 2026). Pakistan's bowling. Nashra Sandhu took 6 for 7 in four overs against Hong Kong Women (7 September 2026).

Nashra Sandhu took 6 for 7 in four overs against Hong Kong Women (7 September 2026). Thailand's batting. Nannapat Koncharoenkai made 49 off 38 balls for Thailand Women against Pakistan Women (17 September 2026).

Nannapat Koncharoenkai made 49 off 38 balls for Thailand Women against Pakistan Women (17 September 2026). The price. Pakistan Women's 1.14 sits under our fair 1.17, and Thailand Women's 7.00 sits above our 6.90.