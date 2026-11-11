Frequently Asked Questions

Who will win Scotland Women vs Sri Lanka Women in the Emerging Nations Trophy?

Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 72.1% chance against Scotland Women at Karwan Cricket Ground in Ajman (13 November 2026). Sri Lanka Women have won all four T20 internationals between the sides, though the latest, in Manchester on 26 June 2026, was a 3-wicket win with one ball to spare.

What is the toss prediction for Scotland Women v Sri Lanka Women?

Field first, at 68%. It is a dry morning start in Ajman. Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Scotland Women in Manchester (26 June 2026) and in Abu Dhabi (27 April 2024), and they won both of those games chasing.

What are the odds for Scotland Women v Sri Lanka Women?

Melbet had Scotland Women at 3.83 and Sri Lanka Women at 1.26 at 20:48 IST (12 November). Our fair odds are 3.58 for Scotland Women and 1.39 for Sri Lanka Women, so Scotland's price sits above our number and Sri Lanka's sits under it for this 5th Match.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

We expect a chase, with the toss winner bowling first, at 68%, on a dry morning at about 28°C in Ajman. When these sides last met, in Manchester (26 June 2026), Sri Lanka Women bowled first and passed Scotland Women's 151 for 6 with one ball left.

When did Scotland Women and Sri Lanka Women last play a T20I?

On 26 June 2026 at Old Trafford in Manchester, at the Women's T20 World Cup. Scotland Women made 151 for 6, with Sarah Bryce 47 not out off 33 balls. Sri Lanka Women made 154 for 7 in 19.5 overs and won by 3 wickets.

What time does Scotland Women v Sri Lanka Women start?

At 10:30 am IST on 13 November 2026, which is 05:00 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group A game, the 5th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 28°C for the morning start.