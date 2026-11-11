Scotland Women vs Sri Lanka Women Match 5 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 72.1%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 68%.Toss preview ›
SCO-W vs SL-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Scotland Women
Expected captainKathryn Bryce
- Kathryn Bryce (c)
- Sarah Bryce (wk)
- Darcey Carter
- Katherine Fraser
- Pippa Sproul
- Megan McColl
- Priyanaz Chatterji
- Kirstie Gordon
- Abtaha Maqsood
- Hannah Rainey
- Chloe Abel
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 21:50 IST
Sri Lanka Women
Expected captainHarshitha Samarawickrama
- Vishmi Gunaratne
- Hasini Perera
- Imesha Dulani
- Harshitha Samarawickrama (c)
- Kavisha Dilhari
- Nilakshika Silva
- Kaushani Nuthyangana (wk)
- Sathya Sandeepani
- Sugandika Kumari
- Chethana Vimukthi
- Malki Madara
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 21:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 72.1%.
- • Toss call: Field first, at 68%. We log every toss call publicly — the Scotland Women vs Sri Lanka Women pick is on the toss page.
- • Key fact: Sri Lanka Women have won all four T20 internationals against Scotland Women, the latest by 3 wickets in Manchester (26 June 2026).
- • Value: Scotland Women's fair odds are 3.58, and Melbet had them at 3.83 at 20:48 IST (12 November).
We back Sri Lanka Women, at 72.1%.
Sri Lanka Women have beaten Scotland Women in all four of their T20 internationals. The latest was the tightest, a 3-wicket win in Manchester with one ball to spare (26 June 2026).
That close finish is why the price interests us. Our model rates Scotland a little higher than the bookmakers do, so the value sits with the underdog.
This Group A game at Karwan Cricket Ground in Ajman starts at 10:30 am IST (05:00 UTC), with a dry, sunny morning forecast.
Which team is stronger, Scotland Women or Sri Lanka Women?
Sri Lanka Women, on their record against Scotland and their Asia Cup run in Dubai. Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets in the Asia Cup semi-final (11 September 2026), and Harshitha Samarawickrama made 36 from 31 balls for Sri Lanka in that chase.
India Women were too strong after that. India Women won the Asia Cup final in Dubai by 72 runs (13 September 2026), then beat Sri Lanka at the Asian Games in Nisshin by 147 runs (22 September 2026).
Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka here. Nilakshika Silva, who finished the June chase against Scotland on 21 not out, is in the squad too.
Scotland Women's best recent day came at the Women's T20 World Cup. They beat Ireland Women by 40 runs at Old Trafford (13 June 2026), with Kathryn Bryce making 60 from 39 balls for Scotland.
Kirstie Gordon took 3 for 16 for Scotland Women in that win over Ireland. Katherine Fraser took 3 for 19 in the same innings.
West Indies Women beat Scotland by only 7 runs at Headingley (18 June 2026). Darcey Carter made 72 not out off 52 balls for Scotland against New Zealand Women in Bristol (23 June 2026).
Key matchups: Sarah Bryce against Kavisha Dilhari, Harshitha Samarawickrama against Kathryn Bryce
Sarah Bryce against Kavisha Dilhari. Sarah Bryce made 47 not out off 33 balls for Scotland Women against Sri Lanka in Manchester (26 June 2026).
Kavisha Dilhari bowled four overs for 19 runs and took 1 wicket for Sri Lanka in that Scotland innings.
Harshitha Samarawickrama against Kathryn Bryce. Kathryn Bryce took 2 for 28 in four overs for Scotland against Sri Lanka in Manchester (26 June 2026).
Harshitha Samarawickrama made 27 from 23 balls for Sri Lanka Women in that chase. Katherine Fraser took 2 for 25 for Scotland Women in the same innings.
Scotland Women vs Sri Lanka Women head to head
Sri Lanka Women
4
Scotland Women
0
Their four T20 internationals, 18 January 2022 to 26 June 2026
Sri Lanka Women lead 4-0, though the June game went to the last over.
Scotland Women vs Sri Lanka Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
A dry, sunny morning in Ajman at about 28°C, and we expect the toss winner to bowl first.
The 5th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Cricket Ground, Ajman
Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Scotland Women in Manchester, 26 June 2026.
Scotland Women made 151 for 6 in 20 overs against Sri Lanka Women in June 2026.
Sri Lanka Women made 154 for 7 in 19.5 overs, a 3-wicket win.
About 28°C and dry for the morning start, with no rain in the forecast. Forecast read 12 November, 20:50 IST.
Sri Lanka Women also chased in their 10-wicket win in Abu Dhabi (27 April 2024), after winning the toss and bowling.
Scotland Women vs Sri Lanka Women prediction: we back Sri Lanka Women at 72%
We back Sri Lanka Women, 72.1%, with the market at 76.8%.
Their record is the reason. Sri Lanka Women won the 2024 World Cup Qualifier final against Scotland in Abu Dhabi by 68 runs (7 May 2024), ten days after a 10-wicket win at the same ground (27 April 2024).
The gap has closed since. Scotland Women made 151 for 6 against Sri Lanka in June 2026, and Sri Lanka Women needed 19.5 overs to pass it.
That is why the value sits with the underdog. Melbet had Scotland Women at 3.83 at 20:48 IST (12 November), about 7% above our fair 3.58.
What decides Scotland Women vs Sri Lanka Women
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 68%, as Sri Lanka Women did when they won the toss in June 2026.
- Scotland's total. Scotland Women made 151 for 6 in June 2026, and Sri Lanka Women passed it with one ball left.
- The price. Scotland Women's 3.83 sits above our fair 3.58.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Scotland Women
|27.9%
|23.2%
|3.83
|3.58
|Sri Lanka Women
|72.1%
|76.8%
|1.26
|1.39
Scotland Women's 3.83 sits above our fair odds of 3.58. Melbet had Scotland Women at 3.83 and Sri Lanka Women at 1.26 at 20:48 IST (12 November).
That is an edge of about 7% on Scotland Women, and Sri Lanka Women's 1.26 sits under our 1.39. Odds captured on 12 November 2026.
Why we disagree with the market. Our model is 4.7 points above it on Scotland Women.
Scotland Women took Sri Lanka to the last over in June 2026 and beat Ireland Women by 40 runs at the same World Cup.
Sri Lanka Women lost to India Women by 72 runs in the Asia Cup final (13 September 2026) and by 147 runs at the Asian Games (22 September 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Scotland Women vs Sri Lanka Women odds
13 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Scotland Women 3.83, Sri Lanka Women 1.26 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 22:30 IST.
|Bookmaker
|1SCO-W
|2SL-W
|Payout
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 3.83
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout95.0%
1X2: Scotland Women 3.85, Tie 25.00, Sri Lanka Women 1.26 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 22:30 IST.
|Bookmaker
|1SCO-W
|XTie
|2SL-W
|Payout
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 3.85
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.26
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Scotland Women vs Sri Lanka Women in the Emerging Nations Trophy?
Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 72.1% chance against Scotland Women at Karwan Cricket Ground in Ajman (13 November 2026). Sri Lanka Women have won all four T20 internationals between the sides, though the latest, in Manchester on 26 June 2026, was a 3-wicket win with one ball to spare.
What is the toss prediction for Scotland Women v Sri Lanka Women?
Field first, at 68%. It is a dry morning start in Ajman. Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Scotland Women in Manchester (26 June 2026) and in Abu Dhabi (27 April 2024), and they won both of those games chasing.
What are the odds for Scotland Women v Sri Lanka Women?
Melbet had Scotland Women at 3.83 and Sri Lanka Women at 1.26 at 20:48 IST (12 November). Our fair odds are 3.58 for Scotland Women and 1.39 for Sri Lanka Women, so Scotland's price sits above our number and Sri Lanka's sits under it for this 5th Match.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
We expect a chase, with the toss winner bowling first, at 68%, on a dry morning at about 28°C in Ajman. When these sides last met, in Manchester (26 June 2026), Sri Lanka Women bowled first and passed Scotland Women's 151 for 6 with one ball left.
When did Scotland Women and Sri Lanka Women last play a T20I?
On 26 June 2026 at Old Trafford in Manchester, at the Women's T20 World Cup. Scotland Women made 151 for 6, with Sarah Bryce 47 not out off 33 balls. Sri Lanka Women made 154 for 7 in 19.5 overs and won by 3 wickets.
What time does Scotland Women v Sri Lanka Women start?
At 10:30 am IST on 13 November 2026, which is 05:00 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group A game, the 5th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 28°C for the morning start.
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