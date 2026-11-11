We back Ireland Women, at 84.2%.

Ireland Women beat UAE Women by 6 wickets when the sides met in Abu Dhabi (25 April 2024). UAE made 105 for 9 that day.

UAE Women are the hosts in Ajman, and our model rates them a little higher than the bookmakers do. Ireland Women stay clear favourites.

This Group A game at Seven Districts Ground in Ajman starts at 10:30 am IST (05:00 UTC), with a dry, sunny morning forecast.

Which team is stronger, UAE Women or Ireland Women?

Ireland Women, on their win over UAE in 2024 and their World Cup results. Ireland Women beat West Indies Women by 6 wickets at the County Ground in Bristol (27 June 2026).

Cara Murray took 2 for 13 in four overs for Ireland Women in that win. Aimee Maguire took 2 for 22 for Ireland Women in the same innings.

Amy Hunter made 28 off 32 balls for Ireland Women in the chase, and Ireland Women reached 129 for 4 in 18.1 overs.

Sri Lanka Women beat Ireland Women by 9 wickets in Bristol four days earlier (23 June 2026). Gaby Lewis made 59 off 50 balls in Ireland's 130 for 5.

Scotland Women also beat Ireland Women by 40 runs at Old Trafford (13 June 2026). Gaby Lewis captains Ireland here, with Amy Hunter as vice-captain.

UAE Women beat Indonesia Women by 6 wickets at the Women's Asia Cup in Dubai (4 September 2026). Suraksha Kotte took 3 for 16 for UAE Women in that game.

UAE Women's Esha Oza made 30 off 29 balls in the chase against Indonesia. Esha Oza captains the hosts at this tournament.

Bangladesh Women beat UAE Women by 34 runs in Dubai (8 September 2026). Bangladesh Women made 103 for 7, with UAE Women's Suraksha Kotte taking 3 for 11 in four overs.

UAE Women made 69 for 9 in reply. Sri Lanka Women had beaten them by 9 wickets in Dubai earlier in the Asia Cup (29 August 2026).

Thailand Women beat UAE Women by 6 wickets in the ACC Women's Premier Cup final at Bayuemas Oval, Kuala Lumpur (13 June 2026). UAE Women's Esha Oza made 31 off 37 balls in their 95 for 9.

Key matchups: Esha Oza against Gaby Lewis, Suraksha Kotte against Amy Hunter

Esha Oza against Gaby Lewis. Esha Oza took 3 for 13 in four overs for UAE Women against Ireland at Zayed Cricket Stadium (25 April 2024).

Gaby Lewis made 27 off 22 balls for Ireland Women in that chase.

Suraksha Kotte against Amy Hunter. Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs for UAE Women against Bangladesh Women in Dubai (8 September 2026).

Amy Hunter made 25 off 19 balls for Ireland Women against UAE Women in the 2024 meeting, and 28 off 32 balls against West Indies Women in Bristol (27 June 2026).

UAE Women vs Ireland Women head to head Ireland Women 1 UAE Women 0 Ireland Women lead 1-0 across their T20 internationals 25 April 2024 · Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi Ireland Women by 6 wickets UAE Women's captain Esha Oza took 3 for 13 that day, but Ireland Women won with 23 balls to spare.

UAE Women vs Ireland Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman A dry, sunny morning in Ajman at about 28°C, and we call the toss winner to bowl first, at 50%. The 6th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Seven Districts Ground, Ajman The 2024 toss Ireland Women won the toss and chose to field against UAE Women in Abu Dhabi (25 April 2024). UAE Women batting first UAE Women made 105 for 9 in 20 overs in that game. Ireland Women chasing Ireland Women made 106 for 4 in 16.1 overs, a 6-wicket win. Weather About 28°C and dry for the morning start, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 00:28 IST. UAE Women were all out for 79 against Sri Lanka Women in Dubai (29 August 2026), and made 69 for 9 against Bangladesh Women there (8 September 2026).

UAE Women vs Ireland Women prediction: we back Ireland Women at 84%

We back Ireland Women, at 84.2%, with the market at 85.6%.

Their batting is the reason. Ireland Women made 106 for 4 in 16.1 overs against UAE Women in Abu Dhabi (25 April 2024).

UAE Women were all out for 79 against Sri Lanka Women (29 August 2026). They made 69 for 9 against Bangladesh Women (8 September 2026), both in Dubai.

Melbet had Ireland Women at 1.12 at 00:28 IST (13 November), under our fair 1.19. The best price on UAE Women at that time, 6.60, sat above our fair 6.33.

What decides UAE Women vs Ireland Women

The toss. We call the toss winner to bowl, at 50%, as Ireland Women did when they won the toss against UAE Women (25 April 2024).

We call the toss winner to bowl, at 50%, as Ireland Women did when they won the toss against UAE Women (25 April 2024). UAE's total. UAE Women made 105 for 9 against Ireland Women in 2024. Ireland Women passed it in 16.1 overs.

UAE Women made 105 for 9 against Ireland Women in 2024. Ireland Women passed it in 16.1 overs. Esha Oza. Esha Oza of UAE Women took 3 for 13 in four overs in that 2024 game.

Esha Oza of UAE Women took 3 for 13 in four overs in that 2024 game. The price. UAE Women's 6.60 sits above our fair 6.33, and Ireland Women's 1.12 sits under our 1.19.