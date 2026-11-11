We back Chitwan Rhinos, at 56%.

Chitwan beat Pokhara Avengers by 30 runs after making 151 for 6 at Kirtipur (6 November 2026).

Rijan Dhakal took 3 for 14 in four overs for Chitwan against Kathmandu Gorkhas three days later (9 November 2026).

Janakpur Bolts lost to Sudur Paschim Royals by 27 runs after being bowled out for 93 (10 November 2026).

The sides won one earlier meeting each. Chitwan won by 32 runs (14 December 2024), and Janakpur won by 6 wickets (2 December 2025).

The 13 November 2026 game at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur is the 25th Match of the Nepal Premier League 2026 and their first meeting of the season.

Which team is stronger, Chitwan Rhinos or Janakpur Bolts?

Chitwan, narrowly, on this season's results. Ravi Bopara made 55 off 35 balls for Chitwan against Kathmandu Gorkhas (9 November 2026).

Kathmandu made 180 for 8 and won by 10 runs (9 November 2026). Chitwan replied with 170 for 7 (9 November 2026).

Sikandar Raza made 37 off 16 balls for the Rhinos against Pokhara Avengers (6 November 2026), as Chitwan reached 151 for 6.

Rijan Dhakal took 4 for 24 in four overs for Chitwan against Pokhara in the same game (6 November 2026), and Pokhara were all out for 121 in 19 overs.

Kamal Singh Airee took 4 for 26 in four overs for the Rhinos against Biratnagar Kings (27 October 2026). Chitwan won that game by 8 runs.

Chitwan made 129 for 6 against Sudur Paschim Royals and lost by 5 wickets (2 November 2026). Chitwan's game against Lumbini Lions was abandoned without a ball bowled (31 October 2026).

Harmeet Singh took 4 for 17 in four overs for Janakpur against the Royals (10 November 2026). The Royals made 120 for 9 in that innings.

Janakpur were then bowled out for 93 in 19.5 overs and lost by 27 runs (10 November 2026).

Rahul Yadav took 4 for 31 in four overs for Janakpur against Kathmandu Gorkhas (29 October 2026), and Janakpur won that game by 8 wickets.

Bishal Shusling made 43 off 30 balls for Janakpur against Biratnagar Kings (3 November 2026), a game Janakpur lost by 2 runs.

Lumbini Lions beat Janakpur by 16 runs at Kirtipur (5 November 2026).

Karnali Yaks bowled Janakpur out for 113 in 19.3 overs and won by 19 runs (27 October 2026).

Key matchups: Harmeet Singh against Ravi Bopara, Rijan Dhakal against Trit Raj Das

Harmeet Singh against Ravi Bopara. Harmeet Singh took 3 for 22 in four overs for Janakpur against Karnali Yaks (27 October 2026).

Ravi Bopara made 49 off 40 balls for Chitwan against the Royals (2 November 2026). Ravi Bopara also made 44 off 32 balls for Chitwan against Janakpur (14 December 2024).

Rijan Dhakal against Trit Raj Das. Rijan Dhakal took 2 for 19 in three overs for the Rhinos against Janakpur (14 December 2024).

Trit Raj Das made 61 off 55 balls for Janakpur against Pokhara Avengers (1 November 2026), and Janakpur won by 9 runs. He is the batter Chitwan must remove early.

CHR vs JAB head to head Chitwan wins 1 Janakpur wins 1 The sides are level at 1-1 in every Nepal Premier League meeting, both at Kirtipur 2 December 2025 · Kirtipur Janakpur by 6 wickets 14 December 2024 · Kirtipur Chitwan by 32 runs Chitwan won the toss and batted first in the 14 December 2024 and 2 December 2025 meetings.

CHR vs JAB pitch report: Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur Bowlers have held their own in the evening games, as Sudur Paschim defended 120 for 9 against Janakpur (10 November 2026). Every Chitwan or Janakpur evening game at the ground, 2 to 10 November 2026 2 November 2026 Chitwan 129 for 6 in 20 overs · Sudur Paschim Royals 131 for 5 in 16.4 overs, a 5-wicket win. 6 November 2026 Chitwan 151 for 6 in 20 overs · Pokhara Avengers all out for 121 in 19 overs, a 30-run win. 9 November 2026 Kathmandu Gorkhas 180 for 8 in 20 overs · Chitwan 170 for 7 in 20 overs, a 10-run win. 10 November 2026 Sudur Paschim 120 for 9 in 20 overs · Janakpur all out for 93 in 19.5 overs, a 27-run win. Weather Partly cloudy and dry at the start, about 17°C, cooling to about 15°C, with a 1% to 2% chance of rain in each hour of the game. Forecast read 12 November, 18:27 IST. The Royals won the toss and batted against Janakpur in the 10 November 2026 game, and won by 27 runs.

CHR vs JAB prediction: we back Chitwan at 56%

We back Chitwan at 56%, with the market at 55.5%.

Their bowling is the first reason. Chitwan bowled Pokhara Avengers out for 121 in 19 overs (6 November 2026).

Janakpur's batting is the second. Janakpur were all out for 113 in 19.3 overs against Karnali Yaks (27 October 2026).

For Janakpur, the answer is the 2 December 2025 meeting. Janakpur reached 180 for 4 in 17.3 overs that day and won by 6 wickets.

DafaBet had Chitwan at 1.71 at 18:27 IST (12 November), under our fair 1.80. Melbet had Janakpur at 2.13 at 18:27 IST, under our 2.25, so the toss is the sharper angle.

What decides CHR vs JAB

The toss. We expect the toss winner to bat, at 52%. The Royals won the toss and batted against Janakpur at Kirtipur (10 November 2026), then won by 27 runs.

We expect the toss winner to bat, at 52%. The Royals won the toss and batted against Janakpur at Kirtipur (10 November 2026), then won by 27 runs. Chitwan's bowling. Kamal Singh Airee took 3 for 7 in two overs for Chitwan against Pokhara Avengers (6 November 2026).

Kamal Singh Airee took 3 for 7 in two overs for Chitwan against Pokhara Avengers (6 November 2026). Chitwan's captain. Sikandar Raza took 2 for 19 in three overs for the Rhinos against Kathmandu Gorkhas (9 November 2026).

Sikandar Raza took 2 for 19 in three overs for the Rhinos against Kathmandu Gorkhas (9 November 2026). Janakpur's captain. Harmeet Singh made 33 off 20 balls for Janakpur against Lumbini Lions (5 November 2026).