Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts Match 25 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Chitwan Rhinos to win, at 56%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 52%.Toss preview ›
CHR vs JAB Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Chitwan Rhinos
Expected captainSikandar Raza
- Arjun Saud (wk)
- Kamil Mishara
- Dan Mousley
- Sikandar Raza (c)
- Ravi Bopara
- Kushal Malla
- Bibek Yadav
- Kamal Singh Airee
- Rijan Dhakal
- Ranjit Kumar
- Mousom Dhakal
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 18:50 IST
Janakpur Bolts
Expected captainHarmeet Singh
- Trit Raj Das
- Harry Tector
- Ryan Burl
- Bishal Shusling
- Anil Sah (wk)
- James Neesham
- Abhisekh Tiwari
- Harmeet Singh (c)
- Aaditya Mahata
- Lalit Rajbanshi
- Rahul Yadav
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 18:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Chitwan Rhinos to win, at 56%.
- • Toss call: Bat first, at 52%. Our toss prediction for Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts is timestamped publicly before the coin lands.
- • Key fact: Janakpur were all out for 93 in 19.5 overs against Sudur Paschim Royals (10 November 2026).
- • Value: Chitwan's fair odds are 1.80, and DafaBet had them at 1.71 at 18:27 IST (12 November).
We back Chitwan Rhinos, at 56%.
Chitwan beat Pokhara Avengers by 30 runs after making 151 for 6 at Kirtipur (6 November 2026).
Rijan Dhakal took 3 for 14 in four overs for Chitwan against Kathmandu Gorkhas three days later (9 November 2026).
Janakpur Bolts lost to Sudur Paschim Royals by 27 runs after being bowled out for 93 (10 November 2026).
The sides won one earlier meeting each. Chitwan won by 32 runs (14 December 2024), and Janakpur won by 6 wickets (2 December 2025).
The 13 November 2026 game at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur is the 25th Match of the Nepal Premier League 2026 and their first meeting of the season.
Which team is stronger, Chitwan Rhinos or Janakpur Bolts?
Chitwan, narrowly, on this season's results. Ravi Bopara made 55 off 35 balls for Chitwan against Kathmandu Gorkhas (9 November 2026).
Kathmandu made 180 for 8 and won by 10 runs (9 November 2026). Chitwan replied with 170 for 7 (9 November 2026).
Sikandar Raza made 37 off 16 balls for the Rhinos against Pokhara Avengers (6 November 2026), as Chitwan reached 151 for 6.
Rijan Dhakal took 4 for 24 in four overs for Chitwan against Pokhara in the same game (6 November 2026), and Pokhara were all out for 121 in 19 overs.
Kamal Singh Airee took 4 for 26 in four overs for the Rhinos against Biratnagar Kings (27 October 2026). Chitwan won that game by 8 runs.
Chitwan made 129 for 6 against Sudur Paschim Royals and lost by 5 wickets (2 November 2026). Chitwan's game against Lumbini Lions was abandoned without a ball bowled (31 October 2026).
Harmeet Singh took 4 for 17 in four overs for Janakpur against the Royals (10 November 2026). The Royals made 120 for 9 in that innings.
Janakpur were then bowled out for 93 in 19.5 overs and lost by 27 runs (10 November 2026).
Rahul Yadav took 4 for 31 in four overs for Janakpur against Kathmandu Gorkhas (29 October 2026), and Janakpur won that game by 8 wickets.
Bishal Shusling made 43 off 30 balls for Janakpur against Biratnagar Kings (3 November 2026), a game Janakpur lost by 2 runs.
Lumbini Lions beat Janakpur by 16 runs at Kirtipur (5 November 2026).
Karnali Yaks bowled Janakpur out for 113 in 19.3 overs and won by 19 runs (27 October 2026).
Key matchups: Harmeet Singh against Ravi Bopara, Rijan Dhakal against Trit Raj Das
Harmeet Singh against Ravi Bopara. Harmeet Singh took 3 for 22 in four overs for Janakpur against Karnali Yaks (27 October 2026).
Ravi Bopara made 49 off 40 balls for Chitwan against the Royals (2 November 2026). Ravi Bopara also made 44 off 32 balls for Chitwan against Janakpur (14 December 2024).
Rijan Dhakal against Trit Raj Das. Rijan Dhakal took 2 for 19 in three overs for the Rhinos against Janakpur (14 December 2024).
Trit Raj Das made 61 off 55 balls for Janakpur against Pokhara Avengers (1 November 2026), and Janakpur won by 9 runs. He is the batter Chitwan must remove early.
CHR vs JAB head to head
Chitwan wins
1
Janakpur wins
1
The sides are level at 1-1 in every Nepal Premier League meeting, both at Kirtipur
Chitwan won the toss and batted first in the 14 December 2024 and 2 December 2025 meetings.
CHR vs JAB pitch report: Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Bowlers have held their own in the evening games, as Sudur Paschim defended 120 for 9 against Janakpur (10 November 2026).
Every Chitwan or Janakpur evening game at the ground, 2 to 10 November 2026
Chitwan 129 for 6 in 20 overs · Sudur Paschim Royals 131 for 5 in 16.4 overs, a 5-wicket win.
Chitwan 151 for 6 in 20 overs · Pokhara Avengers all out for 121 in 19 overs, a 30-run win.
Kathmandu Gorkhas 180 for 8 in 20 overs · Chitwan 170 for 7 in 20 overs, a 10-run win.
Sudur Paschim 120 for 9 in 20 overs · Janakpur all out for 93 in 19.5 overs, a 27-run win.
Partly cloudy and dry at the start, about 17°C, cooling to about 15°C, with a 1% to 2% chance of rain in each hour of the game. Forecast read 12 November, 18:27 IST.
The Royals won the toss and batted against Janakpur in the 10 November 2026 game, and won by 27 runs.
CHR vs JAB prediction: we back Chitwan at 56%
We back Chitwan at 56%, with the market at 55.5%.
Their bowling is the first reason. Chitwan bowled Pokhara Avengers out for 121 in 19 overs (6 November 2026).
Janakpur's batting is the second. Janakpur were all out for 113 in 19.3 overs against Karnali Yaks (27 October 2026).
For Janakpur, the answer is the 2 December 2025 meeting. Janakpur reached 180 for 4 in 17.3 overs that day and won by 6 wickets.
DafaBet had Chitwan at 1.71 at 18:27 IST (12 November), under our fair 1.80. Melbet had Janakpur at 2.13 at 18:27 IST, under our 2.25, so the toss is the sharper angle.
What decides CHR vs JAB
- The toss. We expect the toss winner to bat, at 52%. The Royals won the toss and batted against Janakpur at Kirtipur (10 November 2026), then won by 27 runs.
- Chitwan's bowling. Kamal Singh Airee took 3 for 7 in two overs for Chitwan against Pokhara Avengers (6 November 2026).
- Chitwan's captain. Sikandar Raza took 2 for 19 in three overs for the Rhinos against Kathmandu Gorkhas (9 November 2026).
- Janakpur's captain. Harmeet Singh made 33 off 20 balls for Janakpur against Lumbini Lions (5 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Chitwan Rhinos
|56%
|55.5%
|1.71
|1.80
|Janakpur Bolts
|44%
|44.5%
|2.13
|2.25
Chitwan's 1.71 sits under our fair odds of 1.80. DafaBet had Chitwan at 1.71, and Melbet had Janakpur at 2.13, at 18:27 IST (12 November).
Janakpur's 2.13 sits under our 2.25, so neither price beats our numbers and the toss is the angle. Odds captured on 12 November 2026.
Nepal Premier League
Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts odds
13 Nov 2026 · 16:45 IST
Match winner: Chitwan Rhinos 1.71 at Dafabet; Janakpur Bolts 2.13 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:10–19:12 IST.
|Bookmaker
|1CHR
|2JAB
|Payout
|1 · Chitwan Rhinos ▲1.71
|2 · Janakpur Bolts ▲2.09
|Payout94.1%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|2 · Janakpur Bolts 2.13
|Payout94.5%
|Highest
|1 · Chitwan Rhinos1.71
|2 · Janakpur Bolts2.13
|Payout–
1X2: Chitwan Rhinos 1.69, Tie 25.00, Janakpur Bolts 2.14 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 19:10 IST.
|Bookmaker
|1CHR
|XTie
|2JAB
|Payout
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
|1 · Chitwan Rhinos 1.69
|X · Tie 25.00
|2 · Janakpur Bolts 2.14
|Payout91.2%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts in the Nepal Premier League?
Chitwan. Our AI model gives them a 56% chance against Janakpur at Kirtipur on 13 November 2026. Chitwan beat Pokhara Avengers by 30 runs (6 November 2026), while Janakpur were bowled out for 93 by Sudur Paschim Royals (10 November 2026).
What is the toss prediction for CHR vs JAB?
Bat first, at 52%. Sudur Paschim Royals won the toss and batted against Janakpur in an evening game at Kirtipur (10 November 2026), then won by 27 runs. Kathmandu Gorkhas batted first against Chitwan, made 180 for 8 and won by 10 runs (9 November 2026).
What are the odds for CHR vs JAB?
At 18:27 IST on 12 November, DafaBet had Chitwan at 1.71, and Melbet had Janakpur at 2.13. Our fair odds are 1.80 for Chitwan and 2.25 for Janakpur, so both prices sit under our numbers and the toss is the sharper angle for this game.
Is Tribhuvan University International Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Bowlers have held their own in the evening games at Kirtipur. Sudur Paschim Royals defended 120 for 9 against Janakpur (10 November 2026), and Chitwan bowled Pokhara Avengers out for 121 (6 November 2026). Kathmandu Gorkhas still made 180 for 8 against Chitwan at Kirtipur (9 November 2026).
When did Chitwan Rhinos and Janakpur Bolts last play each other?
At Kirtipur on 2 December 2025, in the Nepal Premier League. Chitwan won the toss and made 176 for 4. Janakpur reached 180 for 4 in 17.3 overs and won by 6 wickets with 15 balls left. Chitwan won the 14 December 2024 meeting by 32 runs.
Where is CHR vs JAB played?
At Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur, on 13 November 2026. It is the 25th match of the Nepal Premier League 2026 and the sides' first meeting of the season, and the forecast is partly cloudy and dry, about 17°C at the start.
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