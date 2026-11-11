We back Bangladesh Women, at 78.8%.

Bangladesh Women beat Indonesia Women by 71 runs in Dubai (31 August 2026). Bangladesh Women beat UAE Women by 34 runs at the same Women's Asia Cup (8 September 2026).

India Women beat Zimbabwe Women by 92 runs in Raipur (20 October 2026). Our model and the bookmakers both make Bangladesh Women clear favourites.

This Group B game at Seven Districts Ground in Ajman starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC), with a dry, sunny afternoon forecast.

Which team is stronger, Zimbabwe Women or Bangladesh Women?

Bangladesh Women, on their Asia Cup wins and their World Cup win over Pakistan. Bangladesh Women beat Pakistan Women by 23 runs at the Rose Bowl in Southampton (20 June 2026), making 123 for 6.

Nahida Akter took 3 for 15 in four overs for Bangladesh Women against Indonesia Women in Dubai (31 August 2026). Sobhana Mostary made 40 off 42 balls for Bangladesh Women in that game.

Rabeya Khan took 3 for 14 in four overs for Bangladesh Women against UAE Women in Dubai (8 September 2026). Sharmin Akhter made 38 off 31 balls for Bangladesh Women in that win.

India Women beat Bangladesh Women by 40 runs in Dubai (10 September 2026). Nahida Akter captains Bangladesh here, with Sobhana Mostary as vice-captain.

Kelis Ndhlovu made 63 off 48 balls for Zimbabwe Women against West Indies Women in Harare (7 October 2026). West Indies Women won that game by 8 wickets.

Sharne Mayers made 60 off 49 balls for Zimbabwe Women against India Women in Raipur (20 October 2026). Beloved Biza made 44 off 50 balls for Zimbabwe Women in the same innings.

Nyasha Gwanzura took 3 for 18 in three overs for Zimbabwe Women against India Women in Raipur (16 October 2026). Josephine Nkomo captains Zimbabwe here.

South Africa Women beat Zimbabwe Women by 6 wickets in Bulawayo (11 September 2026), after Zimbabwe Women were all out for 116.

Key matchups: Nahida Akter against Kelis Ndhlovu, Rabeya Khan against Sharne Mayers

Nahida Akter against Kelis Ndhlovu. Nahida Akter took 3 for 15 in four overs for Bangladesh Women against Indonesia Women in Dubai (31 August 2026).

Kelis Ndhlovu made 63 off 48 balls for Zimbabwe Women against West Indies Women in Harare (7 October 2026).

Rabeya Khan against Sharne Mayers. Rabeya Khan took 3 for 14 in four overs for Bangladesh Women against UAE Women in Dubai (8 September 2026).

Sharne Mayers made 43 not out off 33 balls for Zimbabwe Women against India Women in Raipur (16 October 2026), and 60 off 49 balls there four days later (20 October 2026).

Zimbabwe Women vs Bangladesh Women head to head Bangladesh Women 3 Zimbabwe Women 0 Bangladesh Women lead 3-0 across their three most recent meetings, ODIs in Bulawayo in November 2021 15 November 2021 · Queens Sports Club, Bulawayo Bangladesh Women by 7 wickets 13 November 2021 · Bulawayo Bangladesh Women by 9 wickets 10 November 2021 · Queens Sports Club, Bulawayo Bangladesh Women by 8 wickets Bangladesh Women won all three of those ODIs by wickets, chasing each time.

Zimbabwe Women vs Bangladesh Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman A dry, sunny afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 63%. The 8th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Seven Districts Ground, Ajman Bangladesh Women batting first Against Pakistan Women in Southampton (20 June 2026), Bangladesh Women made 123 for 6 batting first and won by 23 runs. Two Asia Cup wins in Dubai Bangladesh Women made 129 for 8 against Indonesia Women (31 August 2026) and 103 for 7 against UAE Women (8 September 2026), batting first both times. Zimbabwe Women batting first Zimbabwe Women made 142 for 6 batting first against West Indies Women in Harare (7 October 2026). Weather About 30°C and dry for the afternoon start, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 00:51 IST. Bangladesh Women defended totals under 130 in both of those Asia Cup wins.

Zimbabwe Women vs Bangladesh Women prediction: we back Bangladesh Women at 79%

We back Bangladesh Women, at 78.8%, with the market at 77.9%.

Their bowling is the reason. Nahida Akter took 3 for 15 against Indonesia Women (31 August 2026), and Rabeya Khan took 3 for 14 against UAE Women (8 September 2026), both for Bangladesh Women in Dubai.

Zimbabwe Women were all out for 116 against South Africa Women in Bulawayo (11 September 2026).

Melbet had Bangladesh Women at 1.24 at 00:51 IST (13 November), under our fair 1.27. The best price on Zimbabwe Women at that time, 4.30, sat under our fair 4.72, so the toss is the market with an angle.

What decides Zimbabwe Women vs Bangladesh Women

The toss. We expect the toss winner to bat first, at 63%. Bangladesh Women won the toss and batted first against Pakistan Women (20 June 2026).

We expect the toss winner to bat first, at 63%. Bangladesh Women won the toss and batted first against Pakistan Women (20 June 2026). Bangladesh's bowling. Nahida Akter took 3 for 15 in four overs against Indonesia Women (31 August 2026).

Nahida Akter took 3 for 15 in four overs against Indonesia Women (31 August 2026). Zimbabwe's batting. Sharne Mayers made 60 off 49 balls for Zimbabwe Women against India Women (20 October 2026).

Sharne Mayers made 60 off 49 balls for Zimbabwe Women against India Women (20 October 2026). The price. Bangladesh Women's 1.24 sits under our fair 1.27, and Zimbabwe Women's 4.30 sits under our 4.72.