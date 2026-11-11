Toss predictions
RDC v UBL Bowl first 78% 11/11 19:15 IST TTN v WRS Bowl first 60% 11/11 21:30 IST ARA v YL Bowl first 89% 11/11 21:30 IST MS-W v BH-W Bowl first 60% 12/11 10:10 IST AFGU19 v INDU19 Bowl first 52% 12/11 10:30 IST UGAW v USAW Bowl first 58% 12/11 12:00 IST BIK v POA Bowl first 63% 12/11 12:15 IST MR-W v SS-W Bowl first 62% 12/11 13:40 IST KAY v LUL Bowl first 78% 12/11 16:45 IST

Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers Match 22 Prediction & Betting Tips

Our prediction

Pick: Biratnagar Kings to win, at 55%.

Biratnagar Kings cricket team logo Biratnagar Kings
55%
Lean
Pokhara Avengers cricket team logoPokhara Avengers 45%

Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur

Back Biratnagar Kings on WinWin · UPI deposits · live cricket on some matchesBonus 200% at WinWin · UPI deposits · live cricket on some matches
Back Biratnagar Kings on 1xBet · UPI deposits · live cricket on some matchesUp to ₹1,50,000 at 1xBet · UPI deposits · live cricket on some matches
Back Biratnagar Kings on Paripesa · UPI deposits from ₹200 · live cricket on some matchesBonus 130% at Paripesa · UPI deposits from ₹200 · live cricket on some matches

By CricketPrediction.com ·

Our match picks: 486 of 795 right →

Match winner

Biratnagar Kings1.76MegapariPokhara Avengers2.03Melbet
Compare all odds ↓

Toss Prediction

Our toss call
Bowl first 63%

We put the chance that the toss winner bowls first at 63%.

Toss preview ›

Key Takeaways

  • Pick: Biratnagar Kings to win, at 55%.
  • Toss call: Field first, at 63%. Our BIK vs POA pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
  • Key fact: Biratnagar made 220 for 6 and beat Pokhara Avengers by 53 runs at Kirtipur (18 November 2025).
  • Value: Biratnagar's fair odds are 1.81, and Melbet had them at 1.76 at 13:58 IST (11 November).

We back Biratnagar Kings, at 55%.

Biratnagar beat Janakpur Bolts by 2 runs at Kirtipur (3 November 2026), after making 174 for 3.

Two days later Kathmandu Gorkhas bowled them out for 83 and won by 9 wickets (5 November 2026).

Pokhara Avengers won for the first time this season on 9 November 2026. They made 217 for 3 and beat Karnali Yaks by 63 runs.

The sides have one win each against each other. Pokhara won a Super Over after a tie on 139 (12 December 2024), and Biratnagar won by 53 runs (18 November 2025).

The 12 November 2026 game at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur is the 22nd Match of the Nepal Premier League 2026 and their first meeting of the season.

Which team is stronger, Biratnagar Kings or Pokhara Avengers?

Biratnagar, on this season's results. They beat Sudur Paschim Royals by 35 runs (31 October 2026) in a game a wet outfield cut to 5 overs a side.

Lokesh Bam made 87 off 52 balls for Biratnagar against Karnali Yaks (29 October 2026). Karnali still chased down Biratnagar's 186 for 7 with one ball left.

Angelo Mathews took 3 for 25 in four overs for Biratnagar against Karnali Yaks in that game (29 October 2026).

Their batting failed against the Gorkhas. Biratnagar were all out for 83 in 18.3 overs (5 November 2026), and Kathmandu Gorkhas won with 62 balls left.

Pokhara Avengers changed captain before their 6 November 2026 game, when Chamika Karunaratne took over from Kushal Bhurtel.

Chitwan Rhinos beat Pokhara by 30 runs in that game (6 November 2026). Three days later the Avengers made 217 for 3 against Karnali Yaks and won by 63 runs.

Kushal Bhurtel made 62 off 39 balls for Pokhara against Karnali Yaks in that win (9 November 2026).

Before that, Lumbini Lions beat Pokhara by 8 wickets with 50 balls left (3 November 2026), after holding them to 97 for 9.

Janakpur Bolts beat the Avengers by 9 runs (1 November 2026), and Sudur Paschim Royals beat them by 6 wickets (28 October 2026).

Key matchups: Andre Russell against Yuvraj Samra, Sandeep Lamichhane against Kushal Bhurtel

Andre Russell against Yuvraj Samra. Andre Russell made 52 not out off 29 balls for Biratnagar against Janakpur Bolts (3 November 2026).

In the same game, Andre Russell took 4 for 45 in four overs for Biratnagar as Janakpur finished on 172 for 7.

Yuvraj Samra made 102 off 48 balls for Pokhara against Karnali Yaks (9 November 2026). He is the batter Biratnagar must remove early.

Sandeep Lamichhane against Kushal Bhurtel. Sandeep Lamichhane took 2 for 18 in four overs for Biratnagar against Pokhara (18 November 2025).

Kushal Bhurtel made 59 off 31 balls for Pokhara against Biratnagar in that 53-run defeat (18 November 2025). He is the batter Lamichhane has to beat.

Lokesh Bam against Mahedi Hasan. Lokesh Bam made 72 off 48 balls for Biratnagar against Pokhara (18 November 2025), when Biratnagar made 220 for 6.

Mahedi Hasan took 3 for 24 in four overs for Pokhara against Karnali Yaks (9 November 2026).

BIK vs POA head to head

Biratnagar wins

1

Pokhara wins

1

Level at one win each in every Nepal Premier League meeting, both at Kirtipur

· KirtipurBiratnagar by 53 runs
· KirtipurPokhara in a Super Over after a tie on 139

Biratnagar won the latest meeting with 220 for 6, and this game is the sides' first meeting of the 2026 season.

BIK vs POA pitch report: Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur

Pokhara Avengers made 217 for 3 batting first at Kirtipur and won by 63 runs (9 November 2026).

The two sides' games at the ground, 29 October to 9 November 2026

29 October 2026

Biratnagar 186 for 7 in 20 overs · Karnali Yaks 187 for 6 in 19.5 overs, a 4-wicket chase.

3 November 2026

Biratnagar 174 for 3 in 20 overs · Janakpur Bolts 172 for 7 in 20 overs, a 2-run win.

5 November 2026

Biratnagar all out for 83 in 18.3 overs · Kathmandu Gorkhas 86 for 1 in 9.4 overs, a 9-wicket chase.

9 November 2026

Pokhara 217 for 3 in 20 overs · Karnali Yaks all out for 154 in 18.3 overs, a 63-run win.

Weather

Partly cloudy and dry at the start, about 19°C, with no rain forecast through the game. Forecast read 11 November, 13:53 IST.

Janakpur Bolts won the toss and fielded against Biratnagar in the same 12:15 pm IST slot on 3 November 2026, and lost by 2 runs.

BIK vs POA prediction: we back Biratnagar at 55%

We back Biratnagar at 55%, with the market at 53.8%.

The head to head is the first reason. Biratnagar made 220 for 6 and beat Pokhara by 53 runs at Kirtipur (18 November 2025).

Their batting is the second. Biratnagar made 174 for 3 against Janakpur Bolts (3 November 2026), with Andre Russell on 52 not out.

Pokhara's answer is their new form under Chamika Karunaratne. They beat Karnali Yaks by 63 runs in their latest game (9 November 2026).

Melbet had Biratnagar at 1.76 at 13:58 IST (11 November), under our fair 1.81. Pokhara's 2.03 sits under our 2.23 as well, so the toss is the sharper angle.

What decides BIK vs POA

  • The toss. We expect the toss winner to bowl, at 63%. Biratnagar won the toss and fielded against Chitwan Rhinos in the same midday slot (27 October 2026).
  • Biratnagar's batting. They made 174 for 3 against Janakpur Bolts (3 November 2026). Two days later Kathmandu Gorkhas bowled them out for 83.
  • Pokhara's bowling. Chamika Karunaratne took 2 for 23 in three overs for Pokhara against Janakpur Bolts (1 November 2026).

Odds & Betting Value

Team Our Model Market Implied Odds Fair Odds
Biratnagar Kings 55% 53.8% 1.76 1.81
Pokhara Avengers 45% 46.2% 2.03 2.23

Biratnagar's 1.76 sits under our fair odds of 1.81. Melbet had Biratnagar at 1.76 and Pokhara at 2.03 at 13:58 IST (11 November).

Pokhara's 2.03 sits under our 2.23, so neither price beats our numbers and the toss is the angle. Odds captured on 11 November 2026.

Our prediction ↑

Nepal Premier League

Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers odds

12 Nov 2026 · 12:15 IST

Match winner1X2

Match winner: Biratnagar Kings 1.76 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; Pokhara Avengers 2.03 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 14:40–14:45 IST.

Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers — Match winner
Bookmaker1BIK2POAPayout
Dafabet
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.02Payout94.1%
WinWin
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
Melbet
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
Megapari
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
Paripesa
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
PlanBet
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
1xBet
1 · Biratnagar Kings 1.762 · Pokhara Avengers 2.03Payout94.5%
Highest1 · Biratnagar Kings1.762 · Pokhara Avengers2.03Payout
All odds for this match ›

1X2: Biratnagar Kings 1.76, Tie 25.00, Pokhara Avengers 2.04 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 14:40–14:45 IST.

Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers — 1X2
Bookmaker1BIKXTie2POAPayout
WinWin
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
Melbet
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
Megapari
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
Paripesa
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
PlanBet
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
1xBet
1 · Biratnagar Kings 1.76X · Tie 25.002 · Pokhara Avengers 2.04Payout91.2%
All cricket odds today ›
Telegram →
Play in Telegram (opens a new tab)

Call this match. Take on our AI.

Frequently Asked Questions

Who will win Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers in the Nepal Premier League?

Biratnagar. Our AI model gives them a 55% chance against Pokhara Avengers at Kirtipur on 12 November 2026. They won the latest meeting by 53 runs (18 November 2025), and Andre Russell's 52 not out helped them beat Janakpur Bolts by 2 runs (3 November 2026).

What is the toss prediction for BIK vs POA?

Field first, at 63%. Janakpur Bolts won the toss and fielded against Biratnagar in the same midday slot at Kirtipur (3 November 2026), and lost by 2 runs. Pokhara Avengers won the toss and batted against Karnali Yaks (9 November 2026), then won by 63 runs.

What are the odds for BIK vs POA?

At 13:58 IST on 11 November, Melbet had Biratnagar at 1.76 and Pokhara at 2.03, the same as our other partner books. Our fair odds are 1.81 for Biratnagar and 2.23 for Pokhara, so both prices sit under our numbers and the toss is the sharper angle.

Is Tribhuvan University International Cricket Ground a batting or bowling pitch?

Pokhara Avengers made 217 for 3 batting first there and beat Karnali Yaks by 63 runs (9 November 2026). Biratnagar Kings made 174 for 3 batting first and beat Janakpur Bolts by 2 runs (3 November 2026). Kathmandu Gorkhas chased down Biratnagar's 83 in 9.4 overs (5 November 2026).

When did Biratnagar and Pokhara last play each other?

At Kirtipur on 18 November 2025, in the Nepal Premier League. Biratnagar Kings made 220 for 6, and Pokhara Avengers were all out for 167 in 18.5 overs, a 53-run defeat. Their only other meeting, on 12 December 2024, was tied on 139 and Pokhara won the Super Over.

What time does BIK vs POA start?

At 12:15 pm IST (06:45 UTC) on 12 November 2026, at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. It is the 22nd match of the Nepal Premier League 2026 and the sides' first meeting of the season, and the forecast is dry, about 19°C at the start.

Also Playing That Day

AFGU19
INDU19
AFGU19 vs INDU19
AMUAC · INDU19 at 68.2%
🇦🇺
MR-W
SS-W
MR-W vs SS-W
WBBL · SS-W at 62.2%
🇦🇺
MS-W
BH-W
MS-W vs BH-W
WBBL · BH-W at 52.5%
PAK-W
BAN-W
PAK-W vs BAN-W
IWENT · PAK-W at 64.4%
PAKU19
BANU19
PAKU19 vs BANU19
AMUAC · PAKU19 at 67.8%
SL-W
IRE-W
SL-W vs IRE-W
IWENT · SL-W at 73.8%

Explore More

💰 best cricket betting sites

Our bookmaker reviews cover UPI, bonuses and payouts

 🎯 our verified results page

Every prediction logged, every result settled publicly

 🏏 today's cricket match predictions

All today's free cricket prediction tips

 🪙 our pre-toss call for this match

Pre-toss call vs actual outcome, auto-stamped

 📱 Compare cricket betting apps

Android and iPhone options

Menu