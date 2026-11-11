Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers Match 22 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Biratnagar Kings to win, at 55%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 63%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Biratnagar Kings to win, at 55%.
- • Toss call: Field first, at 63%. Our BIK vs POA pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
- • Key fact: Biratnagar made 220 for 6 and beat Pokhara Avengers by 53 runs at Kirtipur (18 November 2025).
- • Value: Biratnagar's fair odds are 1.81, and Melbet had them at 1.76 at 13:58 IST (11 November).
We back Biratnagar Kings, at 55%.
Biratnagar beat Janakpur Bolts by 2 runs at Kirtipur (3 November 2026), after making 174 for 3.
Two days later Kathmandu Gorkhas bowled them out for 83 and won by 9 wickets (5 November 2026).
Pokhara Avengers won for the first time this season on 9 November 2026. They made 217 for 3 and beat Karnali Yaks by 63 runs.
The sides have one win each against each other. Pokhara won a Super Over after a tie on 139 (12 December 2024), and Biratnagar won by 53 runs (18 November 2025).
The 12 November 2026 game at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur is the 22nd Match of the Nepal Premier League 2026 and their first meeting of the season.
Which team is stronger, Biratnagar Kings or Pokhara Avengers?
Biratnagar, on this season's results. They beat Sudur Paschim Royals by 35 runs (31 October 2026) in a game a wet outfield cut to 5 overs a side.
Lokesh Bam made 87 off 52 balls for Biratnagar against Karnali Yaks (29 October 2026). Karnali still chased down Biratnagar's 186 for 7 with one ball left.
Angelo Mathews took 3 for 25 in four overs for Biratnagar against Karnali Yaks in that game (29 October 2026).
Their batting failed against the Gorkhas. Biratnagar were all out for 83 in 18.3 overs (5 November 2026), and Kathmandu Gorkhas won with 62 balls left.
Pokhara Avengers changed captain before their 6 November 2026 game, when Chamika Karunaratne took over from Kushal Bhurtel.
Chitwan Rhinos beat Pokhara by 30 runs in that game (6 November 2026). Three days later the Avengers made 217 for 3 against Karnali Yaks and won by 63 runs.
Kushal Bhurtel made 62 off 39 balls for Pokhara against Karnali Yaks in that win (9 November 2026).
Before that, Lumbini Lions beat Pokhara by 8 wickets with 50 balls left (3 November 2026), after holding them to 97 for 9.
Janakpur Bolts beat the Avengers by 9 runs (1 November 2026), and Sudur Paschim Royals beat them by 6 wickets (28 October 2026).
Key matchups: Andre Russell against Yuvraj Samra, Sandeep Lamichhane against Kushal Bhurtel
Andre Russell against Yuvraj Samra. Andre Russell made 52 not out off 29 balls for Biratnagar against Janakpur Bolts (3 November 2026).
In the same game, Andre Russell took 4 for 45 in four overs for Biratnagar as Janakpur finished on 172 for 7.
Yuvraj Samra made 102 off 48 balls for Pokhara against Karnali Yaks (9 November 2026). He is the batter Biratnagar must remove early.
Sandeep Lamichhane against Kushal Bhurtel. Sandeep Lamichhane took 2 for 18 in four overs for Biratnagar against Pokhara (18 November 2025).
Kushal Bhurtel made 59 off 31 balls for Pokhara against Biratnagar in that 53-run defeat (18 November 2025). He is the batter Lamichhane has to beat.
Lokesh Bam against Mahedi Hasan. Lokesh Bam made 72 off 48 balls for Biratnagar against Pokhara (18 November 2025), when Biratnagar made 220 for 6.
Mahedi Hasan took 3 for 24 in four overs for Pokhara against Karnali Yaks (9 November 2026).
BIK vs POA head to head
Biratnagar wins
1
Pokhara wins
1
Level at one win each in every Nepal Premier League meeting, both at Kirtipur
Biratnagar won the latest meeting with 220 for 6, and this game is the sides' first meeting of the 2026 season.
BIK vs POA pitch report: Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Pokhara Avengers made 217 for 3 batting first at Kirtipur and won by 63 runs (9 November 2026).
The two sides' games at the ground, 29 October to 9 November 2026
Biratnagar 186 for 7 in 20 overs · Karnali Yaks 187 for 6 in 19.5 overs, a 4-wicket chase.
Biratnagar 174 for 3 in 20 overs · Janakpur Bolts 172 for 7 in 20 overs, a 2-run win.
Biratnagar all out for 83 in 18.3 overs · Kathmandu Gorkhas 86 for 1 in 9.4 overs, a 9-wicket chase.
Pokhara 217 for 3 in 20 overs · Karnali Yaks all out for 154 in 18.3 overs, a 63-run win.
Partly cloudy and dry at the start, about 19°C, with no rain forecast through the game. Forecast read 11 November, 13:53 IST.
Janakpur Bolts won the toss and fielded against Biratnagar in the same 12:15 pm IST slot on 3 November 2026, and lost by 2 runs.
BIK vs POA prediction: we back Biratnagar at 55%
We back Biratnagar at 55%, with the market at 53.8%.
The head to head is the first reason. Biratnagar made 220 for 6 and beat Pokhara by 53 runs at Kirtipur (18 November 2025).
Their batting is the second. Biratnagar made 174 for 3 against Janakpur Bolts (3 November 2026), with Andre Russell on 52 not out.
Pokhara's answer is their new form under Chamika Karunaratne. They beat Karnali Yaks by 63 runs in their latest game (9 November 2026).
Melbet had Biratnagar at 1.76 at 13:58 IST (11 November), under our fair 1.81. Pokhara's 2.03 sits under our 2.23 as well, so the toss is the sharper angle.
What decides BIK vs POA
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 63%. Biratnagar won the toss and fielded against Chitwan Rhinos in the same midday slot (27 October 2026).
- Biratnagar's batting. They made 174 for 3 against Janakpur Bolts (3 November 2026). Two days later Kathmandu Gorkhas bowled them out for 83.
- Pokhara's bowling. Chamika Karunaratne took 2 for 23 in three overs for Pokhara against Janakpur Bolts (1 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Biratnagar Kings
|55%
|53.8%
|1.76
|1.81
|Pokhara Avengers
|45%
|46.2%
|2.03
|2.23
Biratnagar's 1.76 sits under our fair odds of 1.81. Melbet had Biratnagar at 1.76 and Pokhara at 2.03 at 13:58 IST (11 November).
Pokhara's 2.03 sits under our 2.23, so neither price beats our numbers and the toss is the angle. Odds captured on 11 November 2026.
Nepal Premier League
Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers odds
12 Nov 2026 · 12:15 IST
Match winner: Biratnagar Kings 1.76 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; Pokhara Avengers 2.03 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 14:40–14:45 IST.
|Bookmaker
|1BIK
|2POA
|Payout
|1 · Biratnagar Kings ▲1.76
|2 · Pokhara Avengers ▲2.02
|Payout94.1%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|2 · Pokhara Avengers 2.03
|Payout94.5%
|Highest
|1 · Biratnagar Kings1.76
|2 · Pokhara Avengers2.03
|Payout–
1X2: Biratnagar Kings 1.76, Tie 25.00, Pokhara Avengers 2.04 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 14:40–14:45 IST.
|Bookmaker
|1BIK
|XTie
|2POA
|Payout
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
|1 · Biratnagar Kings 1.76
|X · Tie 25.00
|2 · Pokhara Avengers 2.04
|Payout91.2%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers in the Nepal Premier League?
Biratnagar. Our AI model gives them a 55% chance against Pokhara Avengers at Kirtipur on 12 November 2026. They won the latest meeting by 53 runs (18 November 2025), and Andre Russell's 52 not out helped them beat Janakpur Bolts by 2 runs (3 November 2026).
What is the toss prediction for BIK vs POA?
Field first, at 63%. Janakpur Bolts won the toss and fielded against Biratnagar in the same midday slot at Kirtipur (3 November 2026), and lost by 2 runs. Pokhara Avengers won the toss and batted against Karnali Yaks (9 November 2026), then won by 63 runs.
What are the odds for BIK vs POA?
At 13:58 IST on 11 November, Melbet had Biratnagar at 1.76 and Pokhara at 2.03, the same as our other partner books. Our fair odds are 1.81 for Biratnagar and 2.23 for Pokhara, so both prices sit under our numbers and the toss is the sharper angle.
Is Tribhuvan University International Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Pokhara Avengers made 217 for 3 batting first there and beat Karnali Yaks by 63 runs (9 November 2026). Biratnagar Kings made 174 for 3 batting first and beat Janakpur Bolts by 2 runs (3 November 2026). Kathmandu Gorkhas chased down Biratnagar's 83 in 9.4 overs (5 November 2026).
When did Biratnagar and Pokhara last play each other?
At Kirtipur on 18 November 2025, in the Nepal Premier League. Biratnagar Kings made 220 for 6, and Pokhara Avengers were all out for 167 in 18.5 overs, a 53-run defeat. Their only other meeting, on 12 December 2024, was tied on 139 and Pokhara won the Super Over.
What time does BIK vs POA start?
At 12:15 pm IST (06:45 UTC) on 12 November 2026, at Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. It is the 22nd match of the Nepal Premier League 2026 and the sides' first meeting of the season, and the forecast is dry, about 19°C at the start.
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