Pakistan Women vs Bangladesh Women Match 3 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Pakistan Women to win, at 64%.
Toss Prediction
We expect the toss winner to field.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Pakistan Women to win, at 64%.
- • Toss call: Field first, at 55%. Our PAK-W vs BAN-W pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
- • Key fact: Pakistan Women beat Bangladesh Women by 31 runs at Nisshin on 22 September 2026, in the sides' most recent meeting.
- • Value: Pakistan Women's fair odds are 1.55, and Melbet had them at 1.45 at 00:45 IST (10 November 2026).
We back Pakistan Women, at 64%.
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 31 runs at Nisshin on 22 September 2026, in the Asian Games bronze medal match.
Bangladesh Women won the meeting before that, by 23 runs at the T20 World Cup in Southampton (20 June 2026).
The 12 November 2026 game at Karwan Sports Club Cricket Ground in Ajman is a Group B match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026.
Muneeba Ali captains Pakistan Women here, because their regular captain is playing in Australia's Women's Big Bash League. Nahida Akter leads Bangladesh Women.
Which team is stronger, Pakistan Women or Bangladesh Women?
Pakistan Women, on their recent T20 form. They beat Hong Kong, China Women by 72 runs at Dubai International Cricket Stadium (7 September 2026), when Hong Kong were all out for 71.
Nashra Sandhu took 6 for 7 for Pakistan Women in that 7 September 2026 game against Hong Kong, China Women.
Muneeba Ali made 54 off 52 balls for Pakistan Women against Thailand Women in Dubai (1 September 2026), and Pakistan won that game by 35 runs.
Ayesha Zafar made 71 off 40 balls for Pakistan Women against Sri Lanka Women at Nisshin (20 September 2026). Pakistan Women made 177 for 4 and still lost by 8 wickets.
They bounced back two days later. Umm-e-Hani took 3 for 10 for Pakistan Women in the 22 September 2026 win over Bangladesh Women.
Bangladesh Women arrive from a hard tour. Australia Women beat them by 7 wickets (9 October 2026), by 9 wickets (11 October 2026) and by 8 wickets (14 October 2026) in three ODIs at Brisbane.
Their 2026 T20 wins include a 34-run win over United Arab Emirates Women in Dubai (8 September 2026). Sharmin Akhter made 38 off 31 balls for Bangladesh Women that day.
Nahida Akter took 3 for 15 for Bangladesh Women when they beat Indonesia Women by 71 runs in Dubai (31 August 2026).
India Women beat Bangladesh Women by 114 runs in the Asian Games semi-final at Nisshin (20 September 2026), two days before the bronze medal match.
Key matchups: Nahida Akter against Muneeba Ali, Umm-e-Hani against Sharmin Akhter
Nahida Akter against Muneeba Ali. Nahida Akter took 3 for 18 for Bangladesh Women against Pakistan Women at Southampton (20 June 2026).
Muneeba Ali now leads Pakistan Women, and her 54 off 52 balls against Thailand Women (1 September 2026) came in a 35-run win.
Umm-e-Hani against Sharmin Akhter. Umm-e-Hani took 3 for 10 for Pakistan Women against Bangladesh Women at Nisshin (22 September 2026).
Sharmin Akhter made 46 not out off 45 balls for Bangladesh Women in that 22 September 2026 game, as Bangladesh Women finished on 114 for 7.
Gull Feroza against Shorna Akter. Gull Feroza made 31 off 23 balls for Pakistan Women against Bangladesh Women on 22 September 2026.
Shorna Akter made 31 not out off 18 balls for Bangladesh Women against Indonesia Women in Dubai (31 August 2026).
Pakistan Women vs Bangladesh Women head to head
Pakistan wins
1
Bangladesh wins
1
Their two most recent T20 internationals
The side batting first won both games, and Pakistan Women won the more recent one.
Pakistan Women vs Bangladesh Women pitch report: Karwan Sports Club Cricket Ground, Ajman
Batting first won both 2026 meetings between these sides, and Ajman is forecast dry.
This game in Ajman and the sides' two meetings in 2026
2:45 pm IST (09:15 UTC) on 12 November 2026, a day game in Ajman.
Sri Lanka Women v Ireland Women is also at the Karwan ground on 12 November 2026.
Bangladesh Women 123 for 6 · Pakistan Women 100 for 8, a 23-run win for the side batting first.
Pakistan Women 145 for 8 · Bangladesh Women 114 for 7, a 31-run win for the side batting first.
About 29°C at the start, no rain in either forecast, and a breeze near 23 km/h. Forecast read 10 November, 00:46 IST.
Pakistan Women won the toss and bowled against Sri Lanka Women at Dambulla on 4 August 2026, and won by 4 wickets.
Pakistan Women vs Bangladesh Women prediction: we back Pakistan Women at 64%
We back Pakistan Women at 64%, with the market at 65.6%.
The latest meeting is the first reason. Pakistan Women beat Bangladesh Women by 31 runs at Nisshin (22 September 2026), and Umm-e-Hani took 3 for 10 for Pakistan in that game.
Their batting is the second. Pakistan Women made 177 for 4 against Sri Lanka Women at Nisshin (20 September 2026), with Ayesha Zafar making 71 off 40 balls.
Bangladesh's answer is their bowling. Nahida Akter took 3 for 18 for Bangladesh Women when they defended 123 for 6 against Pakistan Women at Southampton (20 June 2026).
Melbet had Pakistan Women at 1.45 at 00:45 IST (10 November 2026), under our fair 1.55. Bangladesh Women's 2.76 sits under our 2.81 as well, so the toss is the sharper angle.
What decides Pakistan Women vs Bangladesh Women
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 55%. Pakistan Women won the toss and bowled against Sri Lanka Women at Dambulla (4 August 2026) and won by 4 wickets.
- Pakistan's top order. Ayesha Zafar made 71 off 40 balls for Pakistan Women against Sri Lanka Women (20 September 2026).
- Bangladesh's bowling. Nahida Akter took 2 for 21 for Bangladesh Women against Pakistan Women at Nisshin (22 September 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Pakistan Women
|64%
|65.6%
|1.45
|1.55
|Bangladesh Women
|36%
|34.4%
|2.76
|2.81
Pakistan Women's 1.45 sits under our fair odds of 1.55. Melbet had Pakistan Women at 1.45 and Bangladesh Women at 2.76 at 00:45 IST (10 November 2026).
Bangladesh Women's 2.76 sits under our 2.81, so neither price beats our numbers and the toss is the angle. Odds captured on 10 November 2026.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs Bangladesh Women odds
12 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Pakistan Women 1.45 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet; Bangladesh Women 2.76 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet; checked 04:05 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|2BAN-W
|Payout
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.45
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.44
|2 · Bangladesh Women 2.75
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Pakistan Women1.45
|2 · Bangladesh Women2.76
|Payout–
1X2: Pakistan Women 1.45, Tie 25.00, Bangladesh Women 2.76 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 04:05 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|XTie
|2BAN-W
|Payout
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.45
|X · Tie 25.00
|2 · Bangladesh Women 2.76
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Pakistan Women vs Bangladesh Women in the Emerging Nations Trophy?
Pakistan Women. Our AI model gives them a 64% chance against Bangladesh Women in Ajman on 12 November 2026. They won the latest meeting by 31 runs at Nisshin (22 September 2026), and Muneeba Ali captains them at this event.
What is the toss prediction for Pakistan Women vs Bangladesh Women?
Field first, at 55%, a close call. Pakistan Women won the toss and bowled against Sri Lanka Women at Dambulla (4 August 2026) and won by 4 wickets. In the 22 September 2026 meeting, Pakistan Women won the toss, batted and beat Bangladesh Women by 31 runs.
What are the odds for Pakistan Women vs Bangladesh Women?
At 00:45 IST on 10 November 2026, Melbet had Pakistan Women at 1.45 and Bangladesh Women at 2.76. Our fair odds are 1.55 for Pakistan Women and 2.81 for Bangladesh Women, so both prices sit under our numbers and the toss is the sharper angle for this Emerging Nations Trophy game.
Is Karwan Sports Club Cricket Ground a batting or bowling pitch?
The two 2026 meetings between these sides went to the side batting first. Bangladesh Women defended 123 for 6 against Pakistan Women at Southampton (20 June 2026), and Pakistan Women defended 145 for 8 against Bangladesh Women at Nisshin (22 September 2026). The Ajman forecast for 12 November 2026 is dry.
When did Pakistan Women and Bangladesh Women last play each other?
On 22 September 2026, in the Asian Games bronze medal match at Korogi Sports Park, Nisshin. Pakistan Women won the toss, batted, made 145 for 8 and won by 31 runs. Bangladesh Women won the meeting before that, by 23 runs at the T20 World Cup in Southampton (20 June 2026).
What time does Pakistan Women vs Bangladesh Women start?
At 2:45 pm IST (09:15 UTC) on 12 November 2026. It is a Group B match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Sports Club Cricket Ground in Ajman, and Pakistan Women play Thailand Women on 13 November 2026 while Bangladesh Women play Zimbabwe Women.
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