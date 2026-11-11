We back Namibia Women, at 58.4%.

Namibia Women beat Rwanda Women by 39 runs at Entebbe Cricket Oval on 8 November 2026, and Rwanda Women were all out for 59 that day.

This 12th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026 starts at 4:30 pm IST (11:00 UTC) on 12 November 2026 in Entebbe, Uganda.

Sune Wittmann captains Namibia Women. Marie Bimenyimana captains Rwanda Women.

Which team is stronger, Namibia Women or Rwanda Women?

Namibia Women, and the market agrees. Namibia Women made 116 for 8 and beat USA Women by 8 runs in Entebbe, a game played 7 November 2026.

Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs for Namibia Women in that win over USA Women. Sune Wittmann made 44 off 44 balls for Namibia Women in the same game.

Namibia Women were all out for 81 against Uganda Women in their 10 November 2026 game and still won by 4 runs. Eveleen Kejarukua took 3 for 25 for Namibia Women in that game.

Uganda Women beat Namibia Women by 4 wickets in the opening game, played 6 November 2026. Wilka Mwatile took 3 for 9 in four overs for Namibia Women that day.

Rwanda Women beat USA Women by 14 runs, 6 November 2026, and by 2 runs in the second meeting, played 10 November.

Alice Ikuzwe took 3 for 14 for Rwanda Women in the 6 November win over USA Women. Ruth Uwimana took 2 for 13 for Rwanda Women in the 10 November win over USA Women.

Uganda Women beat Rwanda Women by 6 runs, 7 November 2026. Marie Bimenyimana took 4 for 14 in four overs for Rwanda Women in that defeat.

Key matchups: Kayleen Green against Marie Bimenyimana, Gisele Ishimwe against Wilka Mwatile

Kayleen Green against Marie Bimenyimana. Kayleen Green made 39 off 49 balls for Namibia Women against Rwanda Women when the sides met, 8 November 2026.

Marie Bimenyimana bowled Kayleen Green in that game and took 3 for 23 in four overs for Rwanda Women.

Gisele Ishimwe against Wilka Mwatile. Gisele Ishimwe made 20 off 30 balls for Rwanda Women against USA Women, 10 November 2026.

Wilka Mwatile took 2 for 10 in three overs for Namibia Women against Rwanda Women, 8 November 2026.

Namibia Women vs Rwanda Women head to head Namibia Women 3 Rwanda Women 0 Namibia Women lead 3-0 across the three T20Is between the sides since June 2021 8 November 2026 · Entebbe Cricket Oval Namibia Women by 39 runs 14 December 2023 · Entebbe Cricket Oval Namibia Women by 11 runs 7 June 2021 · Gahanga International Cricket Stadium, Kigali Namibia Women by 43 runs Rwanda Women were all out for 59 in 17.5 overs in the 8 November 2026 game.

Namibia Women vs Rwanda Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe A bowler's pitch, where Namibia Women defended 98 and 81 in November 2026, and rain is forecast at the start. Women's Victoria T20 Series 2026 games in Entebbe, 6 to 10 November Namibia Women batting first Namibia Women made 98 for 8 and beat Rwanda Women by 39 runs, 8 November 2026. Defending 81 Namibia Women were all out for 81 and still beat Uganda Women by 4 runs, 10 November 2026. Rwanda Women batting first Rwanda Women made 107 for 5 and beat USA Women by 2 runs, 10 November 2026. Weather About 22°C and overcast at the 4:30 pm IST start, with a 76% chance of rain at that hour. Forecast read 12 November, 01:09 IST. We expect the toss winner to bat first, at 69%.

Namibia Women vs Rwanda Women prediction: we back Namibia Women at 58%

We back Namibia Women at 58.4%, with the market at 61.3%.

The 8 November game is the best guide. Namibia Women won the toss, batted and made 98 for 8, with Kayleen Green on 39.

Rwanda Women were then all out for 59 in 17.5 overs. Kayleen Green took 3 for 10 in two overs for Namibia Women in that innings.

Rwanda Women's case is their bowling. Marie Bimenyimana took 4 for 14 for Rwanda Women against Uganda Women (7 November 2026).

Melbet had Rwanda Women at 2.53 at 01:09 IST (12 November), above our fair 2.40, so Rwanda Women carry an edge of about 5.4%.

What decides Namibia Women vs Rwanda Women

The toss. We expect the toss winner to bat first, at 69%.

We expect the toss winner to bat first, at 69%. The rain. Rain is forecast for the 4:30 pm IST start in Entebbe.

Rain is forecast for the 4:30 pm IST start in Entebbe. Rwanda Women's bowling. Alice Ikuzwe took 3 for 14 in 3.2 overs for Rwanda Women against USA Women in Entebbe (6 November 2026).