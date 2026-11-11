Namibia Women vs Rwanda Women Match 12 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Namibia Women to win, at 58.4%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 69%.Toss preview ›
NAMW vs RWAW Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Namibia Women
Expected captainSune Wittmann
- Kayleen Green
- Merczerly Gorases (wk)
- Sune Wittmann (c)
- Mekelaye Mwatile
- Wilka Mwatile
- Edelle van Zyl
- Jurriene Diergaardt
- Sylvia Shihepo
- Naomi Benjamin
- Victoria Hamunyela
- Eveleen Kejarukua
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 02:50 IST
Rwanda Women
Expected captainMarie Bimenyimana
- Fanny Utagushimaninde
- Gisele Ishimwe
- Belise Murekatete
- Alice Ikuzwe
- Clarisse Uwase
- Marie Bimenyimana (c)
- Henriette Ishimwe
- Merveille Uwase (wk)
- Rosine Irera
- Ruth Uwimana
- Shakila Niyomuhoza
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 02:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Namibia Women to win, at 58.4%.
- • Toss call: Bat first, at 69%. Our toss page logs the pre-toss pick for Namibia Women vs Rwanda Women, timestamped and publicly tracked.
- • Key fact: Namibia Women bowled Rwanda Women out for 59 and won by 39 runs at Entebbe Cricket Oval, 8 November 2026.
- • Value: Rwanda Women's fair odds are 2.40, and Melbet had them at 2.53 at 01:09 IST (12 November).
We back Namibia Women, at 58.4%.
Namibia Women beat Rwanda Women by 39 runs at Entebbe Cricket Oval on 8 November 2026, and Rwanda Women were all out for 59 that day.
This 12th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026 starts at 4:30 pm IST (11:00 UTC) on 12 November 2026 in Entebbe, Uganda.
Sune Wittmann captains Namibia Women. Marie Bimenyimana captains Rwanda Women.
Which team is stronger, Namibia Women or Rwanda Women?
Namibia Women, and the market agrees. Namibia Women made 116 for 8 and beat USA Women by 8 runs in Entebbe, a game played 7 November 2026.
Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs for Namibia Women in that win over USA Women. Sune Wittmann made 44 off 44 balls for Namibia Women in the same game.
Namibia Women were all out for 81 against Uganda Women in their 10 November 2026 game and still won by 4 runs. Eveleen Kejarukua took 3 for 25 for Namibia Women in that game.
Uganda Women beat Namibia Women by 4 wickets in the opening game, played 6 November 2026. Wilka Mwatile took 3 for 9 in four overs for Namibia Women that day.
Rwanda Women beat USA Women by 14 runs, 6 November 2026, and by 2 runs in the second meeting, played 10 November.
Alice Ikuzwe took 3 for 14 for Rwanda Women in the 6 November win over USA Women. Ruth Uwimana took 2 for 13 for Rwanda Women in the 10 November win over USA Women.
Uganda Women beat Rwanda Women by 6 runs, 7 November 2026. Marie Bimenyimana took 4 for 14 in four overs for Rwanda Women in that defeat.
Key matchups: Kayleen Green against Marie Bimenyimana, Gisele Ishimwe against Wilka Mwatile
Kayleen Green against Marie Bimenyimana. Kayleen Green made 39 off 49 balls for Namibia Women against Rwanda Women when the sides met, 8 November 2026.
Marie Bimenyimana bowled Kayleen Green in that game and took 3 for 23 in four overs for Rwanda Women.
Gisele Ishimwe against Wilka Mwatile. Gisele Ishimwe made 20 off 30 balls for Rwanda Women against USA Women, 10 November 2026.
Wilka Mwatile took 2 for 10 in three overs for Namibia Women against Rwanda Women, 8 November 2026.
Namibia Women vs Rwanda Women head to head
Namibia Women
3
Rwanda Women
0
Namibia Women lead 3-0 across the three T20Is between the sides since June 2021
Rwanda Women were all out for 59 in 17.5 overs in the 8 November 2026 game.
Namibia Women vs Rwanda Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe
A bowler's pitch, where Namibia Women defended 98 and 81 in November 2026, and rain is forecast at the start.
Women's Victoria T20 Series 2026 games in Entebbe, 6 to 10 November
Namibia Women made 98 for 8 and beat Rwanda Women by 39 runs, 8 November 2026.
Namibia Women were all out for 81 and still beat Uganda Women by 4 runs, 10 November 2026.
Rwanda Women made 107 for 5 and beat USA Women by 2 runs, 10 November 2026.
About 22°C and overcast at the 4:30 pm IST start, with a 76% chance of rain at that hour. Forecast read 12 November, 01:09 IST.
We expect the toss winner to bat first, at 69%.
Namibia Women vs Rwanda Women prediction: we back Namibia Women at 58%
We back Namibia Women at 58.4%, with the market at 61.3%.
The 8 November game is the best guide. Namibia Women won the toss, batted and made 98 for 8, with Kayleen Green on 39.
Rwanda Women were then all out for 59 in 17.5 overs. Kayleen Green took 3 for 10 in two overs for Namibia Women in that innings.
Rwanda Women's case is their bowling. Marie Bimenyimana took 4 for 14 for Rwanda Women against Uganda Women (7 November 2026).
Melbet had Rwanda Women at 2.53 at 01:09 IST (12 November), above our fair 2.40, so Rwanda Women carry an edge of about 5.4%.
What decides Namibia Women vs Rwanda Women
- The toss. We expect the toss winner to bat first, at 69%.
- The rain. Rain is forecast for the 4:30 pm IST start in Entebbe.
- Rwanda Women's bowling. Alice Ikuzwe took 3 for 14 in 3.2 overs for Rwanda Women against USA Women in Entebbe (6 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Namibia Women
|58.4%
|61.3%
|1.51
|1.71
|Rwanda Women
|41.6%
|38.7%
|2.39
|2.40
Rwanda Women's 2.53 sits above our fair odds of 2.40. Melbet had Rwanda Women at 2.53 (01:09 IST, 12 November).
Namibia Women's best price at that read was 1.52, under our fair 1.71. Odds captured on 12 November 2026.
Our model is 2.9 points below the market on Namibia Women. Here's why. The odds in this table work out at 61.3% for Namibia Women once the margin is taken out.
Rwanda Women beat USA Women on 6 and 10 November 2026, and Rwanda Women's attack held Uganda Women to 99 for 6 (7 November 2026).
Women's Victoria T20 Series 2026
Namibia Women vs Rwanda Women odds
12 Nov 2026 · 16:30 IST
Match winner: Namibia Women 1.52 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; Rwanda Women 2.53 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 02:55–02:57 IST.
|Bookmaker
|1NAMW
|2RWAW
|Payout
|1 · Namibia Women 1.51
|2 · Rwanda Women 2.39
|Payout92.5%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|1 · Namibia Women 1.52
|2 · Rwanda Women 2.53
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Namibia Women1.52
|2 · Rwanda Women2.53
|Payout–
1X2: Namibia Women 1.52, Tie 25.00, Rwanda Women 2.54 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 02:55 IST.
|Bookmaker
|1NAMW
|XTie
|2RWAW
|Payout
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
|1 · Namibia Women 1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Rwanda Women 2.54
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Namibia Women vs Rwanda Women in the Women's Victoria T20 Series?
Namibia Women. Our AI model gives them a 58.4% chance against Rwanda Women in Entebbe, 12 November 2026. Namibia Women beat Rwanda Women by 39 runs at the same ground on 8 November 2026, and Namibia Women lead the head-to-head 3-0 across three T20Is since June 2021.
What is the toss prediction for Namibia Women vs Rwanda Women?
Bat first, at 69%. We expect the toss winner to bat in Entebbe, 12 November 2026. Namibia Women won the toss and batted against Rwanda Women in their 8 November meeting, made 98 for 8 and won by 39 runs. Rain is forecast at the 4:30 pm IST start.
What are the odds for Namibia Women vs Rwanda Women?
Melbet had Rwanda Women at 2.53 at 01:09 IST (12 November), above our fair odds of 2.40, an edge of about 5.4%. Namibia Women's best price at that read was 1.52, under our fair 1.71 for the side we back.
Is Entebbe Cricket Oval a batting or bowling pitch?
A bowling pitch in November 2026. Namibia Women defended 98 for 8 against Rwanda Women in their 8 November meeting, then were all out for 81 and still beat Uganda Women (10 November). The forecast for the 4:30 pm IST start on 12 November is about 22°C and overcast, with rain likely.
When did Namibia Women and Rwanda Women last play a T20I?
On 8 November 2026 in Entebbe, in the 5th Match of the Women's Victoria T20 Series. Namibia Women won the toss, batted and made 98 for 8, with Kayleen Green making 39. Rwanda Women were then all out for 59 in 17.5 overs, and Namibia Women won by 39 runs.
What time does the Namibia Women v Rwanda Women game start?
At 4:30 pm IST on 12 November 2026, which is 11:00 UTC. Entebbe Cricket Oval in Entebbe, Uganda, hosts this 12th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026, and rain is forecast at the start.
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