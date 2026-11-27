Desert Vipers vs MI Emirates Match 9 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: MI Emirates to win, at 57.2%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 81%.Toss preview ›
DV vs MIE Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Desert Vipers
Expected captainShadab Khan
- Babar Azam
- Andries Gous (wk)
- Joe Clarke
- Shimron Hetmyer
- Shadab Khan (c)
- Nangeyalia Kharoti
- Khuzaima Tanveer
- Mujeeb Ur Rahman
- Sanjay Pahal
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 27 Nov, 11:50 IST
MI Emirates
- Kusal Perera
- Muhammad Waseem
- Nicholas Pooran (wk)
- Sherfane Rutherford
- Rashid Khan
- Chris Jordan
- Zahoor Khan
- AM Ghazanfar
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 27 Nov, 11:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: MI Emirates to win, at 57.2%.
- • Toss call: Field first, at 81%. We log every toss call publicly — the Desert Vipers vs MI Emirates pick is on the toss page.
- • Key fact: MI Emirates beat Desert Vipers by 52 runs (21 November 2026), when Chris Jordan took 4 for 19 for MI Emirates.
- • Value: MI Emirates' fair odds are 1.75 and Desert Vipers' are 2.34. Compare the current prices below.
MI Emirates at 57.2% is our call.
Our AI model gives MI Emirates a 57% chance against Desert Vipers in the 9th Match in Abu Dhabi, and the market has the same favourite.
MI Emirates beat Desert Vipers by 52 runs in their opening game (21 November 2026), with Chris Jordan taking 4 for 19 in 3 overs for MI Emirates.
Which team is stronger, Desert Vipers or MI Emirates?
Desert Vipers won the toss and chose to bowl against MI Emirates (21 November 2026), then were all out for 122 in 19.1 overs in reply to 174 for 8.
Two days later Babar Azam made 86 off 51 for Desert Vipers, and they reached 167 for 4 in 17.3 overs to beat Sharjah Warriorz by 6 wickets (23 November 2026).
Shadab Khan took 3 for 18 and Khuzaima Tanveer took 3 for 31 for Desert Vipers in that win, as Sharjah Warriorz were all out for 166 (23 November 2026).
Dubai Capitals then made 164 for 7, bowled Desert Vipers out for 119 in 17.5 overs and won by 45 runs (25 November 2026). Shadab Khan captains Desert Vipers.
MI Emirates made 174 for 8 against Desert Vipers (21 November 2026), with Kusal Perera making 58 off 40 for MI Emirates.
MI Emirates then won the toss against Gulf Giants, chose to bat and were all out for 91 in 19.3 overs, and Gulf Giants won by 6 wickets (24 November 2026).
Two days later MI Emirates made 207 for 4 at Zayed and beat Abu Dhabi Knight Riders by 36 runs (26 November 2026).
Key matchups: Kusal Perera against Shadab Khan, Babar Azam against Chris Jordan
Kusal Perera vs Shadab Khan: Kusal Perera made 58 off 40 for MI Emirates against Desert Vipers (21 November 2026), the innings Desert Vipers have to stop this time.
Shadab Khan, who took 3 for 18 for Desert Vipers against Sharjah Warriorz (23 November 2026), is the bowler best placed to slow MI Emirates' top order.
Babar Azam vs Chris Jordan: Babar Azam made 86 off 51 for Desert Vipers against Sharjah Warriorz (23 November 2026).
Chris Jordan took 4 for 19 in 3 overs for MI Emirates against Desert Vipers (21 November 2026), the spell Babar Azam has to see off.
DV vs MIE head to head
Desert Vipers
3
MI Emirates
2
Desert Vipers lead 3-2 across their five most recent ILT20 meetings, newest first
Desert Vipers beat MI Emirates by 46 runs in the ILT20 2025-26 final (4 January 2026), and MI Emirates won the first meeting of ILT20 2026 by 52 runs (21 November 2026).
DV vs MIE pitch report: Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi
MI Emirates made 207 for 4 batting first at Zayed Cricket Stadium on 26 November 2026. We still expect the toss winner to bowl, at 81%.
Two ILT20 games at the ground, 30 December 2025 and 26 November 2026
MI Emirates made 207 for 4 and beat Abu Dhabi Knight Riders by 36 runs at Zayed (26 November 2026).
Desert Vipers made 233 for 1 batting first and beat MI Emirates by 45 runs in Abu Dhabi (30 December 2025).
Abu Dhabi Knight Riders won the toss and chose to bowl against MI Emirates (26 November 2026), and MI Emirates chose to bowl against Desert Vipers on 30 December 2025.
About 27°C and clear for the 3:30 pm IST start, no rain in either forecast source, with humidity near 61%. Forecast read 27 November, 05:58 IST.
We expect the toss winner to bowl first, at 81%, as Abu Dhabi Knight Riders did against MI Emirates (26 November 2026).
DV vs MIE prediction: we back MI Emirates at 57%
We back MI Emirates at 57.2%, 3.8 points above the market's 53.4% in our odds table, so our model and the market agree on the favourite.
The case for MI Emirates is the 52-run win over Desert Vipers (21 November 2026) and their 207 for 4 at Zayed (26 November 2026).
The case for Desert Vipers is the record between the sides. Desert Vipers won three of the five most recent ILT20 meetings, including the 2025-26 final by 46 runs on 4 January 2026.
At 06:03 IST on 27 November, Dafabet had MI Emirates at 1.80, above our fair 1.75, a small edge on our pick.
The best match-winner price on Desert Vipers at that time was 2.09, under our fair 2.34, so the toss call is the other angle.
What decides DV vs MIE
- The toss. Desert Vipers won the toss and chose to bowl against MI Emirates (21 November 2026). Our call is the same, field first.
- Desert Vipers' batting. All out for 122 against MI Emirates (21 November 2026) and for 119 against Dubai Capitals (25 November 2026), with 167 for 4 against Sharjah Warriorz (23 November 2026) in between.
- MI Emirates' response. All out for 91 against Gulf Giants (24 November 2026), then 207 for 4 against Abu Dhabi Knight Riders (26 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Desert Vipers
|42.8%
|46.6%
|2.06
|2.34
|MI Emirates
|57.2%
|53.4%
|1.80
|1.75
MI Emirates' 1.80 sat above our fair odds at 06:03 IST.
Our model has MI Emirates at 57.2% against the market's 53.4%, and Dafabet had them at 1.80 at 06:03 IST (27 November), over our fair 1.75.
Melbet, WinWin, Megapari, Paripesa, PlanBet and 1xBet had Desert Vipers at 2.09 at 06:03 IST (27 November), under our fair 2.34. Odds captured on 27 November 2026.
Our model is 3.8 points above the market on MI Emirates. Here's why. MI Emirates beat Desert Vipers by 52 runs (21 November 2026) and made 207 for 4 at Zayed (26 November 2026).
Desert Vipers were all out for 122 in that 52-run defeat to MI Emirates and for 119 against Dubai Capitals (25 November 2026).
International League T20 2026
Desert Vipers vs MI Emirates odds
28 Nov 2026 · 15:30 IST
Match winner: Desert Vipers 2.09 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; MI Emirates 1.80 at Dafabet; checked 11:55–12:00 IST.
|Bookmaker
|1DV
|2MIE
|Payout
|1 · Desert Vipers 2.06
|2 · MI Emirates 1.80
|Payout96.1%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 2.09
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout95.0%
|1 · Desert Vipers 1.97
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout92.1%
|1 · Desert Vipers 2.00
|2 · MI Emirates 1.75
|Payout93.3%
|1 · Desert Vipers 1.96
|2 · MI Emirates 1.75
|Payout92.5%
|Highest
|1 · Desert Vipers2.09
|2 · MI Emirates1.80
|Payout–
1X2: Desert Vipers 2.10, Tie 25.00, MI Emirates 1.73 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 11:55–12:00 IST.
|Bookmaker
|1DV
|XTie
|2MIE
|Payout
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
|1 · Desert Vipers 2.10
|X · Tie 25.00
|2 · MI Emirates 1.73
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match326.5
|1.90PlanBet
|1.76Megapari
|Desert Vipers161.5
|1.92WinWin
|1.74PlanBet
|MI Emirates165.5
|1.92Melbet
|1.74Paripesa
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Desert Vipers vs MI Emirates in ILT20 2026?
Our AI model backs MI Emirates to win the 9th Match at 57.2%, with Desert Vipers at 42.8%. MI Emirates beat Desert Vipers by 52 runs (21 November 2026), although Desert Vipers have won three of the sides' five most recent ILT20 meetings.
What is the toss prediction for Desert Vipers vs MI Emirates?
Field first, at 81%. Abu Dhabi Knight Riders won the toss and chose to bowl against MI Emirates at Zayed Cricket Stadium (26 November 2026), and Desert Vipers did the same against MI Emirates in Dubai (21 November 2026).
What are the odds for Desert Vipers vs MI Emirates?
Dafabet had MI Emirates at 1.80 at 06:03 IST (27 November 2026), above our fair 1.75. The best match-winner price on Desert Vipers at that time was 2.09, under our fair 2.34, so MI Emirates are the side where the price beats our number.
Is Zayed Cricket Stadium a batting or bowling pitch?
A batting pitch on the evidence of two ILT20 games at Zayed Cricket Stadium. MI Emirates made 207 for 4 to beat Abu Dhabi Knight Riders by 36 runs (26 November 2026), and Desert Vipers made 233 for 1 to beat MI Emirates by 45 runs in Qualifier 1 (30 December 2025).
When did Desert Vipers and MI Emirates last play each other in the ILT20?
On 21 November 2026, when MI Emirates made 174 for 8 and bowled Desert Vipers out for 122 in 19.1 overs to win by 52 runs at Dubai International Cricket Stadium. Desert Vipers' most recent win in the fixture was the ILT20 2025-26 final, by 46 runs on 4 January 2026.
What time does Desert Vipers vs MI Emirates start?
The 9th Match of ILT20 2026 starts at 3:30 pm IST (10:00 UTC) on 28 November 2026 at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi. Our model's pick for the game is MI Emirates, at 57.2% against Desert Vipers' 42.8%.
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