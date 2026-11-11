Uganda Women vs United States of America Women Match 11 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Uganda Women to win, at 63.3%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 58%.Toss preview ›
UGAW vs USAW Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Uganda Women
Expected captainJanet Mbabazi
- Asumin Akurut
- Concy Aweko
- Esther Iloku
- Immaculate Nakisuuyi
- Janet Mbabazi (c)
- Kevin Awino (wk)
- Malisa Ariokot
- Prosscovia Alako
- Rita Musamali
- Sarah Walaza
- Stephani Nampiina
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 02:50 IST
United States of America Women
Expected captainAditiba Chudasama
- Chetna Pagydyala
- Sainavi Kambalapalli
- Isani Vaghela
- Ella Claridge (wk)
- Nikhar Doshi
- Aditiba Chudasama (c)
- Geetika Kodali
- Jivana Aras
- Lekha Shetty
- Ritu Priya Singh
- Taranum Chopra
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 12 Nov, 02:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Uganda Women to win, at 63.3%.
- • Toss call: Field first, at 58%. See our UGAW vs USAW toss call, locked in before the coin lands.
- • Key fact: Uganda Women beat USA Women by 7 wickets at Entebbe Cricket Oval (8 November 2026), making 94 for 3 in 15.2 overs.
- • Value: Uganda Women's fair odds are 1.58, and Melbet had them at 1.59 at 00:06 IST (12 November).
We back Uganda Women, at 63.3%.
Uganda Women beat USA Women by 7 wickets in Entebbe (8 November 2026). This 11th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026 is at the same Entebbe ground.
The game starts at 12:00 pm IST (06:30 UTC) on 12 November 2026. Janet Mbabazi captains Uganda Women, and Aditiba Chudasama captains USA Women.
Which team is stronger, Uganda Women or USA Women?
Uganda Women, and the market agrees. They beat Namibia Women by 4 wickets in Entebbe (6 November 2026), then Rwanda Women by 6 runs (7 November 2026).
Rita Musamali made 42 not out off 55 balls for Uganda Women in the 6 November 2026 win over Namibia Women.
Malisa Ariokot took 3 for 9 in four overs for Uganda Women in that game, when Namibia Women made 73 for 9.
In the 8 November 2026 game against USA Women, Stephani Nampiina made 37 off 44 balls for Uganda Women.
Namibia Women beat Uganda Women by 4 runs (10 November 2026), bowling them out for 77 after making 81.
Sarah Walaza took 3 for 18 in four overs for Uganda Women in that game, and Janet Mbabazi took 3 for 13.
USA Women have found runs hard to come by. Rwanda Women bowled USA Women out for 86 and won by 14 runs (6 November 2026).
Namibia Women beat USA Women by 8 runs (7 November 2026). Three days later, Rwanda Women beat them by 2 runs (10 November 2026).
The bowling keeps USA Women in games. In the 6 November 2026 game, USA Women's captain Aditiba Chudasama took 3 for 20 in four overs against Rwanda Women.
Aditiba Chudasama took 3 for 15 in three overs for USA Women in the return game with Rwanda Women, four days later (10 November 2026).
Isani Vaghela made 32 off 33 balls for USA Women in that game, and USA Women finished on 105 for 4.
Key matchups: Rita Musamali against Sainavi Kambalapalli, Isani Vaghela against Malisa Ariokot
Rita Musamali against Sainavi Kambalapalli. Rita Musamali made 27 not out off 18 balls (8 November 2026) for Uganda Women against USA Women.
Sainavi Kambalapalli took 2 for 18 in four overs for USA Women in that innings. Sainavi Kambalapalli also took 3 for 16 for USA Women against Namibia Women in Entebbe (7 November 2026).
Isani Vaghela against Malisa Ariokot. Isani Vaghela made 21 off 28 balls (8 November 2026) for USA Women against Uganda Women.
Malisa Ariokot took 2 for 14 in four overs for Uganda Women when USA Women batted that day (8 November 2026).
Uganda Women vs USA Women head to head
Uganda Women
2
USA Women
0
Uganda Women lead 2-0 across every women's T20 international meeting, 27 April 2024 to 8 November 2026
Uganda Women made 111 for 2 in 18.2 overs in Abu Dhabi (27 April 2024) and 94 for 3 in 15.2 overs in Entebbe (8 November 2026).
Uganda Women vs USA Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe
A low-scoring bowling pitch, where Namibia Women's 116 for 8 is the highest total of the series so far.
The Women's Victoria T20 Series 2026 in Entebbe, 6 to 10 November 2026
Rwanda Women made 107 for 5 and beat USA Women by 2 runs, 10 November 2026.
Rwanda Women, all out for 59 in 17.5 overs (8 November 2026) against Namibia Women.
Uganda Women made 94 for 3 in 15.2 overs to beat USA Women by 7 wickets, 8 November 2026.
Overcast and about 22°C at the 12:00 pm IST start, with humidity near 86%. The chance of rain is 20% to 32% around the start and rises to 61% by 2:30 pm IST. Forecast read 12 November, 00:04 IST.
A total near 100 has been enough in Entebbe, where Uganda Women's 99 for 6 beat Rwanda Women by 6 runs (7 November 2026).
Uganda Women vs USA Women prediction: we back Uganda Women at 63%
We back Uganda Women at 63.3%, with the market at 60.5%.
The 8 November game is the best guide. USA Women won the toss, batted and made 93 for 7 in Entebbe.
Uganda Women then made 94 for 3 in 15.2 overs and won by 7 wickets (8 November 2026).
Uganda Women also won the first meeting, by 8 wickets at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, at the ICC Women's T20 World Cup Qualifier (27 April 2024).
Melbet had Uganda Women at 1.59 at 00:06 IST (12 November), just above our fair 1.58, so Uganda Women carry a small edge.
What decides Uganda Women vs USA Women
- The toss. We expect the toss winner to bowl first, at 58%, as USA Women did in the 10 November 2026 game against Rwanda Women.
- The rain. Rain grows more likely through the afternoon in the Entebbe forecast, so a shortened game is possible.
- The USA Women captain. Aditiba Chudasama took 3 for 15 in three overs against Rwanda Women in Entebbe (10 November 2026), and USA Women need her wickets again.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Uganda Women
|63.3%
|60.5%
|1.53
|1.58
|USA Women
|36.7%
|39.5%
|2.34
|2.72
Uganda Women's 1.59 sits just above our fair odds of 1.58. Melbet had Uganda Women at 1.59 and USA Women at 2.36 at 00:06 IST (12 November).
USA Women's 2.36 sits under our 2.72. Odds captured on 12 November 2026.
Our 63.3% sits a little above where the bookmakers sit. The odds in this table work out at 60.5% for Uganda Women once the margin is taken out. Uganda Women won the two T20Is between the sides, in Abu Dhabi (27 April 2024) and Entebbe (8 November 2026).
Women's Victoria T20 Series 2026
Uganda Women vs United States of America Women odds
12 Nov 2026 · 12:00 IST
Match winner: Uganda Women 1.59 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; United States of America Women 2.36 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 02:55–02:57 IST.
|Bookmaker
|1UGAW
|2USAW
|Payout
|1 · Uganda Women 1.53
|2 · United States of America Women 2.34
|Payout92.5%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|1 · Uganda Women 1.59
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Uganda Women1.59
|2 · United States of America Women2.36
|Payout–
1X2: Uganda Women 1.59, Tie 25.00, United States of America Women 2.36 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 02:55 IST.
|Bookmaker
|1UGAW
|XTie
|2USAW
|Payout
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
|1 · Uganda Women 1.59
|X · Tie 25.00
|2 · United States of America Women 2.36
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Uganda Women vs USA Women in the Women's Victoria T20 Series?
Uganda Women. Our AI model gives them a 63.3% chance against USA Women at Entebbe Cricket Oval (12 November 2026). Uganda Women beat USA Women by 7 wickets at the same ground (8 November 2026). They also won the first meeting, in Abu Dhabi (27 April 2024).
What is the toss prediction for Uganda Women vs USA Women?
Field first, at 58%. Uganda Women won the toss and chose to bowl against Namibia Women in Entebbe (6 November 2026). USA Women chose to bowl after winning the toss on 7 November 2026 against Namibia Women, and again on 10 November 2026 against Rwanda Women.
What are the odds for Uganda Women vs USA Women?
Melbet had Uganda Women at 1.59 and USA Women at 2.36 at 00:06 IST (12 November). Our fair odds are 1.58 for Uganda Women and 2.72 for USA Women, so Uganda Women's 1.59 sat just above our number for this Victoria T20 Series game, a small edge.
Is Entebbe Cricket Oval a batting or bowling pitch?
A bowling pitch so far. Namibia Women's 116 for 8 on 7 November 2026, against USA Women, is the highest total of this series. Namibia Women also bowled out Rwanda Women for 59 in 17.5 overs at this Entebbe ground (8 November 2026).
When did Uganda Women and USA Women last play a T20I?
On 8 November 2026 at Entebbe Cricket Oval, in the 6th Match of this Women's Victoria T20 Series. USA Women won the toss, batted and made 93 for 7. Uganda Women then made 94 for 3 in 15.2 overs and won by 7 wickets.
What time does the Uganda Women v USA Women game start?
At 12:00 pm IST on 12 November 2026, which is 06:30 UTC. Entebbe Cricket Oval in Entebbe hosts this 11th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026, and Namibia Women play Rwanda Women at the same ground at 4:30 pm IST.
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