We back Uganda Women, at 63.3%.

Uganda Women beat USA Women by 7 wickets in Entebbe (8 November 2026). This 11th Match of the Women's Victoria T20 Series 2026 is at the same Entebbe ground.

The game starts at 12:00 pm IST (06:30 UTC) on 12 November 2026. Janet Mbabazi captains Uganda Women, and Aditiba Chudasama captains USA Women.

Which team is stronger, Uganda Women or USA Women?

Uganda Women, and the market agrees. They beat Namibia Women by 4 wickets in Entebbe (6 November 2026), then Rwanda Women by 6 runs (7 November 2026).

Rita Musamali made 42 not out off 55 balls for Uganda Women in the 6 November 2026 win over Namibia Women.

Malisa Ariokot took 3 for 9 in four overs for Uganda Women in that game, when Namibia Women made 73 for 9.

In the 8 November 2026 game against USA Women, Stephani Nampiina made 37 off 44 balls for Uganda Women.

Namibia Women beat Uganda Women by 4 runs (10 November 2026), bowling them out for 77 after making 81.

Sarah Walaza took 3 for 18 in four overs for Uganda Women in that game, and Janet Mbabazi took 3 for 13.

USA Women have found runs hard to come by. Rwanda Women bowled USA Women out for 86 and won by 14 runs (6 November 2026).

Namibia Women beat USA Women by 8 runs (7 November 2026). Three days later, Rwanda Women beat them by 2 runs (10 November 2026).

The bowling keeps USA Women in games. In the 6 November 2026 game, USA Women's captain Aditiba Chudasama took 3 for 20 in four overs against Rwanda Women.

Aditiba Chudasama took 3 for 15 in three overs for USA Women in the return game with Rwanda Women, four days later (10 November 2026).

Isani Vaghela made 32 off 33 balls for USA Women in that game, and USA Women finished on 105 for 4.

Key matchups: Rita Musamali against Sainavi Kambalapalli, Isani Vaghela against Malisa Ariokot

Rita Musamali against Sainavi Kambalapalli. Rita Musamali made 27 not out off 18 balls (8 November 2026) for Uganda Women against USA Women.

Sainavi Kambalapalli took 2 for 18 in four overs for USA Women in that innings. Sainavi Kambalapalli also took 3 for 16 for USA Women against Namibia Women in Entebbe (7 November 2026).

Isani Vaghela against Malisa Ariokot. Isani Vaghela made 21 off 28 balls (8 November 2026) for USA Women against Uganda Women.

Malisa Ariokot took 2 for 14 in four overs for Uganda Women when USA Women batted that day (8 November 2026).

Uganda Women vs USA Women head to head Uganda Women 2 USA Women 0 Uganda Women lead 2-0 across every women's T20 international meeting, 27 April 2024 to 8 November 2026 8 November 2026 · Entebbe Cricket Oval, Entebbe Uganda Women by 7 wickets 27 April 2024 · Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi Uganda Women by 8 wickets Uganda Women made 111 for 2 in 18.2 overs in Abu Dhabi (27 April 2024) and 94 for 3 in 15.2 overs in Entebbe (8 November 2026).

Uganda Women vs USA Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe A low-scoring bowling pitch, where Namibia Women's 116 for 8 is the highest total of the series so far. The Women's Victoria T20 Series 2026 in Entebbe, 6 to 10 November 2026 Batting first Rwanda Women made 107 for 5 and beat USA Women by 2 runs, 10 November 2026. Lowest total Rwanda Women, all out for 59 in 17.5 overs (8 November 2026) against Namibia Women. A chase that worked Uganda Women made 94 for 3 in 15.2 overs to beat USA Women by 7 wickets, 8 November 2026. Weather Overcast and about 22°C at the 12:00 pm IST start, with humidity near 86%. The chance of rain is 20% to 32% around the start and rises to 61% by 2:30 pm IST. Forecast read 12 November, 00:04 IST. A total near 100 has been enough in Entebbe, where Uganda Women's 99 for 6 beat Rwanda Women by 6 runs (7 November 2026).

Uganda Women vs USA Women prediction: we back Uganda Women at 63%

We back Uganda Women at 63.3%, with the market at 60.5%.

The 8 November game is the best guide. USA Women won the toss, batted and made 93 for 7 in Entebbe.

Uganda Women then made 94 for 3 in 15.2 overs and won by 7 wickets (8 November 2026).

Uganda Women also won the first meeting, by 8 wickets at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, at the ICC Women's T20 World Cup Qualifier (27 April 2024).

Melbet had Uganda Women at 1.59 at 00:06 IST (12 November), just above our fair 1.58, so Uganda Women carry a small edge.

What decides Uganda Women vs USA Women

The toss. We expect the toss winner to bowl first, at 58%, as USA Women did in the 10 November 2026 game against Rwanda Women.

We expect the toss winner to bowl first, at 58%, as USA Women did in the 10 November 2026 game against Rwanda Women. The rain. Rain grows more likely through the afternoon in the Entebbe forecast, so a shortened game is possible.

Rain grows more likely through the afternoon in the Entebbe forecast, so a shortened game is possible. The USA Women captain. Aditiba Chudasama took 3 for 15 in three overs against Rwanda Women in Entebbe (10 November 2026), and USA Women need her wickets again.