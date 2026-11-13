Scotland Women vs United Arab Emirates Women Match 11 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Scotland Women to win, at 73.9%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 55%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Scotland Women to win, at 73.9%.
- • Toss call: Bat first, at 55%. Our toss prediction for Scotland Women vs United Arab Emirates Women is timestamped publicly before the coin lands.
- • Key fact: Scotland Women beat UAE Women by 10 wickets at the 2025 Emerging Nations Trophy in Bangkok (23 November 2025).
- • Value: UAE Women's fair odds are 3.83, and Melbet had them at 3.86 at 00:07 IST (14 November).
We back Scotland Women, at 73.9%.
Scotland Women beat UAE Women by 10 wickets in Bangkok (23 November 2025). Scotland also beat PNG Women by 7 wickets in Ajman (12 November 2026).
Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this 11th Match on 15 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).
Which team is stronger, Scotland Women or United Arab Emirates Women?
Scotland Women, on their record against this opponent.
Scotland beat PNG Women by 7 wickets with 41 balls left at Seven Districts Ground (12 November 2026).
Katherine Fraser took 3 for 10 in four overs for Scotland Women as PNG Women were all out for 93 (12 November 2026).
Kirstie Gordon took 2 for 15 for Scotland Women in that PNG innings (12 November 2026).
Scotland Women made 95 for 3 in 13.1 overs in reply, and Katherine Fraser made 45 off 29 balls for Scotland in that chase (12 November 2026).
Kathryn Bryce captains Scotland at this tournament.
Scotland Women beat Ireland Women by 40 runs at the Women's T20 World Cup at Old Trafford (13 June 2026).
Kathryn Bryce made 60 off 39 balls for Scotland Women against Ireland, and Sarah Bryce made 49 off 35 balls for Scotland (13 June 2026).
Ireland Women were all out for 121 in 19.1 overs in reply (13 June 2026).
Kirstie Gordon took 3 for 16 for Scotland Women against Ireland, and Katherine Fraser took 3 for 19 for Scotland (13 June 2026).
UAE Women beat Indonesia Women by 6 wickets at the Women's Asia Cup in Dubai (4 September 2026).
Indonesia Women were all out for 73 in 19.4 overs in that game (4 September 2026).
Suraksha Kotte took 3 for 16 in four overs for UAE Women against Indonesia, and Heena Hotchandani took 2 for 6 for UAE (4 September 2026).
Esha Oza made 30 off 29 balls for UAE Women in the chase against Indonesia (4 September 2026).
Bangladesh Women beat UAE Women by 34 runs in Dubai (8 September 2026).
Bangladesh Women made 103 for 7 batting first, and Suraksha Kotte took 3 for 11 for UAE in that innings (8 September 2026).
Esha Oza captains UAE Women, and Theertha Satish keeps wicket.
Key matchups: Katherine Fraser against Esha Oza, Suraksha Kotte against Darcey Carter
Katherine Fraser against Esha Oza. Katherine Fraser took 2 for 12 in four overs for Scotland Women against UAE Women in Bangkok (23 November 2025).
Esha Oza made 30 off 29 balls for UAE Women against Indonesia Women in Dubai (4 September 2026).
Suraksha Kotte against Darcey Carter. Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs for UAE Women against Bangladesh Women in Dubai (8 September 2026).
Darcey Carter made 54 not out off 56 balls for Scotland Women against UAE Women in Bangkok (23 November 2025).
Scotland Women vs United Arab Emirates Women head to head
Scotland Women
2
UAE Women
0
Scotland Women lead 2-0 across their two most recent completed women's T20Is, newest first
UAE Women were all out for 87 in Abu Dhabi (23 September 2022) and made 93 for 8 in Bangkok (23 November 2025), so Scotland's bowlers hold the edge in this pairing.
Scotland Women vs United Arab Emirates Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
A dry afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 55%.
The 11th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan
Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs to beat Bangladesh Women by 8 wickets at Karwan (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST.
Bangladesh Women chose to bat and made 108 for 9 against Pakistan Women in that afternoon game at Karwan (12 November 2026).
Ireland Women made 105 for 9 batting first against Sri Lanka Women at Karwan (12 November 2026).
About 30°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 14 November, 00:07 IST.
Sri Lanka Women and Pakistan Women both won batting second at Karwan (12 November 2026).
Scotland Women vs United Arab Emirates Women prediction: we back Scotland Women at 74%
We back Scotland Women, at 73.9%, with the market at 75.4%.
Their record against this opponent is the reason. Scotland Women made 172 for 4 batting first against UAE Women in Abu Dhabi (23 September 2022).
Kathryn Bryce made 51 off 39 balls for Scotland Women in that innings (23 September 2022).
UAE Women made 93 for 8 batting first against Scotland in Bangkok (23 November 2025). Scotland Women made 94 for 0 in 14.5 overs in reply (23 November 2025).
The price points the other way. UAE Women's 3.86 with Melbet at 00:07 IST (14 November) sits just above our fair 3.83.
Scotland's 1.26 sits under our fair 1.35.
What decides Scotland Women vs UAE Women
- Scotland's bowlers. Katherine Fraser took 3 for 10 in four overs against PNG Women (12 November 2026).
- The UAE attack. Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs against Bangladesh Women (8 September 2026).
- The UAE batting. UAE Women made 69 for 9 against Bangladesh Women in Dubai (8 September 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Scotland Women
|73.9%
|75.4%
|1.26
|1.35
|United Arab Emirates Women
|26.1%
|24.6%
|3.86
|3.83
Melbet had United Arab Emirates Women at 3.86 at 00:07 IST (14 November), just above our fair odds of 3.83.
Melbet had Scotland Women at 1.26 at 00:07 IST (14 November), under our fair 1.35.
Scotland Women are the pick at 73.9%, and the UAE price is the value angle.
We expect the toss winner to bat first, at 55%. Odds captured at 00:07 IST on 14 November 2026.
Why we disagree with the market. Our model is 1.5 points below the market on Scotland Women. UAE Women are playing in their own country.
Suraksha Kotte took 3 for 16 for UAE Women against Indonesia Women (4 September 2026) and 3 for 11 against Bangladesh Women (8 September 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Scotland Women vs United Arab Emirates Women odds
15 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Scotland Women 1.26, United Arab Emirates Women 3.86 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:30 IST.
|Bookmaker
|1SCO-W
|2UAE-W
|Payout
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
|1 · Scotland Women 1.26
|2 · United Arab Emirates Women 3.86
|Payout95.0%
1X2: Scotland Women 1.26, Tie 25.00, United Arab Emirates Women 3.87 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:30 IST.
|Bookmaker
|1SCO-W
|XTie
|2UAE-W
|Payout
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
|1 · Scotland Women 1.26
|X · Tie 25.00
|2 · United Arab Emirates Women 3.87
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Scotland Women vs United Arab Emirates Women in the Emerging Nations Trophy?
Scotland Women. Our AI model gives them a 73.9% chance against UAE Women in Ajman (15 November 2026). Scotland beat UAE Women by 10 wickets in Bangkok (23 November 2025) and PNG Women by 7 wickets at Seven Districts Ground (12 November 2026).
What is the toss prediction for Scotland Women v UAE Women?
Bat first, at 55%, for this 11th Match. It is a dry afternoon start in Ajman at about 30°C. Bangladesh Women chose to bat in the 2:45 pm IST game at Karwan (12 November 2026) and made 108 for 9 against Pakistan Women.
What are the odds for Scotland Women v UAE Women?
Melbet had Scotland Women at 1.26 and UAE Women at 3.86 at 00:07 IST (14 November). Our fair odds are 1.35 for Scotland and 3.83 for UAE, so the UAE price sits just above our number for this 11th Match of the tournament.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
We expect the toss winner to bat first, at 55%, on a dry afternoon at about 30°C. Bangladesh Women made 108 for 9 batting first at Karwan on 12 November 2026. Pakistan Women chased that total down with 25 balls left in the same game.
When did Scotland Women and UAE Women last play a women's T20I?
On 23 November 2025, in the 11th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2025-26 in Bangkok. Scotland Women won by 10 wickets. UAE Women made 93 for 8 batting first. Darcey Carter then made 54 not out off 56 balls for Scotland Women (23 November 2025).
What time does Scotland Women v UAE Women start?
At 2:45 pm IST on 15 November 2026, which is 09:15 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group A game, the 11th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 30°C for the afternoon start.
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