We back Scotland Women, at 73.9%.

Scotland Women beat UAE Women by 10 wickets in Bangkok (23 November 2025). Scotland also beat PNG Women by 7 wickets in Ajman (12 November 2026).

Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this 11th Match on 15 November 2026, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).

Which team is stronger, Scotland Women or United Arab Emirates Women?

Scotland Women, on their record against this opponent.

Scotland beat PNG Women by 7 wickets with 41 balls left at Seven Districts Ground (12 November 2026).

Katherine Fraser took 3 for 10 in four overs for Scotland Women as PNG Women were all out for 93 (12 November 2026).

Kirstie Gordon took 2 for 15 for Scotland Women in that PNG innings (12 November 2026).

Scotland Women made 95 for 3 in 13.1 overs in reply, and Katherine Fraser made 45 off 29 balls for Scotland in that chase (12 November 2026).

Kathryn Bryce captains Scotland at this tournament.

Scotland Women beat Ireland Women by 40 runs at the Women's T20 World Cup at Old Trafford (13 June 2026).

Kathryn Bryce made 60 off 39 balls for Scotland Women against Ireland, and Sarah Bryce made 49 off 35 balls for Scotland (13 June 2026).

Ireland Women were all out for 121 in 19.1 overs in reply (13 June 2026).

Kirstie Gordon took 3 for 16 for Scotland Women against Ireland, and Katherine Fraser took 3 for 19 for Scotland (13 June 2026).

UAE Women beat Indonesia Women by 6 wickets at the Women's Asia Cup in Dubai (4 September 2026).

Indonesia Women were all out for 73 in 19.4 overs in that game (4 September 2026).

Suraksha Kotte took 3 for 16 in four overs for UAE Women against Indonesia, and Heena Hotchandani took 2 for 6 for UAE (4 September 2026).

Esha Oza made 30 off 29 balls for UAE Women in the chase against Indonesia (4 September 2026).

Bangladesh Women beat UAE Women by 34 runs in Dubai (8 September 2026).

Bangladesh Women made 103 for 7 batting first, and Suraksha Kotte took 3 for 11 for UAE in that innings (8 September 2026).

Esha Oza captains UAE Women, and Theertha Satish keeps wicket.

Key matchups: Katherine Fraser against Esha Oza, Suraksha Kotte against Darcey Carter

Katherine Fraser against Esha Oza. Katherine Fraser took 2 for 12 in four overs for Scotland Women against UAE Women in Bangkok (23 November 2025).

Esha Oza made 30 off 29 balls for UAE Women against Indonesia Women in Dubai (4 September 2026).

Suraksha Kotte against Darcey Carter. Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs for UAE Women against Bangladesh Women in Dubai (8 September 2026).

Darcey Carter made 54 not out off 56 balls for Scotland Women against UAE Women in Bangkok (23 November 2025).

Scotland Women vs United Arab Emirates Women head to head Scotland Women 2 UAE Women 0 Scotland Women lead 2-0 across their two most recent completed women's T20Is, newest first 23 November 2025 · Bangkok Scotland Women beat UAE Women by 10 wickets 23 September 2022 · Abu Dhabi Scotland Women beat UAE Women by 85 runs UAE Women were all out for 87 in Abu Dhabi (23 September 2022) and made 93 for 8 in Bangkok (23 November 2025), so Scotland's bowlers hold the edge in this pairing.

Scotland Women vs United Arab Emirates Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman A dry afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 55%. The 11th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan Same start time Pakistan Women made 112 for 2 in 15.5 overs to beat Bangladesh Women by 8 wickets at Karwan (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST. First innings, same slot Bangladesh Women chose to bat and made 108 for 9 against Pakistan Women in that afternoon game at Karwan (12 November 2026). Morning game Ireland Women made 105 for 9 batting first against Sri Lanka Women at Karwan (12 November 2026). Weather About 30°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 14 November, 00:07 IST. Sri Lanka Women and Pakistan Women both won batting second at Karwan (12 November 2026).

Scotland Women vs United Arab Emirates Women prediction: we back Scotland Women at 74%

We back Scotland Women, at 73.9%, with the market at 75.4%.

Their record against this opponent is the reason. Scotland Women made 172 for 4 batting first against UAE Women in Abu Dhabi (23 September 2022).

Kathryn Bryce made 51 off 39 balls for Scotland Women in that innings (23 September 2022).

UAE Women made 93 for 8 batting first against Scotland in Bangkok (23 November 2025). Scotland Women made 94 for 0 in 14.5 overs in reply (23 November 2025).

The price points the other way. UAE Women's 3.86 with Melbet at 00:07 IST (14 November) sits just above our fair 3.83.

Scotland's 1.26 sits under our fair 1.35.

What decides Scotland Women vs UAE Women

Scotland's bowlers. Katherine Fraser took 3 for 10 in four overs against PNG Women (12 November 2026).

Katherine Fraser took 3 for 10 in four overs against PNG Women (12 November 2026). The UAE attack. Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs against Bangladesh Women (8 September 2026).

Suraksha Kotte took 3 for 11 in four overs against Bangladesh Women (8 September 2026). The UAE batting. UAE Women made 69 for 9 against Bangladesh Women in Dubai (8 September 2026).