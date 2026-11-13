Frequently Asked Questions

Who will win Thailand Women vs Zimbabwe Women in the Emerging Nations Trophy?

Thailand Women. Our AI model gives them a 60.5% chance against Zimbabwe Women in Ajman (15 November 2026). Thailand Women beat Zimbabwe Women by 1 run in Kathmandu (20 January 2026) and lead 3-2 across their five most recent women's T20Is against this opponent.

What is the toss prediction for Thailand Women v Zimbabwe Women?

Field first, at 52%, for this 9th Match. It is a clear morning start in Ajman at about 26°C. Sri Lanka Women chose to bowl in the 10:30 am IST game at Karwan (12 November 2026) and beat Ireland Women by 10 wickets.

What are the odds for Thailand Women v Zimbabwe Women?

Melbet had Thailand Women at 1.72 and Zimbabwe Women at 2.11 at 03:17 IST (14 November). Our fair odds are 1.65 for Thailand and 2.53 for Zimbabwe, so the Thailand price sits above our number for this 9th Match of the tournament.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

We expect the toss winner to bowl first, at 52%, on a clear morning at about 26°C. Ireland Women made 105 for 9 batting first at Karwan on 12 November 2026. Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs in reply in the same game.

When did Thailand Women and Zimbabwe Women last play a women's T20I?

On 20 January 2026, in the 6th Match of the ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2025-26 in Kathmandu. Thailand Women won by 1 run. Thailand Women set 115 for 7. Zimbabwe Women then made 114 for 6 in 20 overs (20 January 2026).

What time does Thailand Women v Zimbabwe Women start?

At 10:30 am IST on 15 November 2026, which is 05:00 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group B game, the 9th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is clear, at about 26°C for the morning start.