Thailand Women vs Zimbabwe Women Match 9 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Thailand Women to win, at 60.5%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 52%.Toss preview ›
THA-W vs ZIM-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Thailand Women
Expected captainNaruemol Chaiwai
- Natthakan Chantham
- Phannita Maya
- Nannapat Koncharoenkai (wk)
- Naruemol Chaiwai (c)
- Aphisara Suwanchonrathi
- Onnicha Kamchomphu
- Chanida Sutthiruang
- Sarnsiree Rosaline Plant
- Suleeporn Laomi
- Sunida Chaturongrattana
- Thipatcha Putthawong
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 14 Nov, 04:50 IST
Zimbabwe Women
Expected captainJosephine Nkomo
- Kelis Ndhlovu
- Beloved Biza
- Sharne Mayers
- Chipo Mugeri-Tiripano
- Josephine Nkomo (c)
- Nyasha Gwanzura
- Christine Mutasa
- Michelle Mavunga
- Chiedza Dhururu (wk)
- Olinder Chare
- Tendai Makusha
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 14 Nov, 04:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Thailand Women to win, at 60.5%.
- • Toss call: Field first, at 52%. See our public toss call for THA-W vs ZIM-W on the dedicated page.
- • Key fact: Thailand Women beat Zimbabwe Women by 1 run in Kathmandu (20 January 2026).
- • Value: Thailand Women's fair odds are 1.65, and Melbet had them at 1.72 at 03:17 IST (14 November).
We back Thailand Women, at 60.5%.
Thailand Women beat Zimbabwe Women by 1 run in Kathmandu (20 January 2026), the newest meeting between the sides.
Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this 9th Match on 15 November 2026, from 10:30 am IST (05:00 UTC).
Which team is stronger, Thailand Women or Zimbabwe Women?
Thailand Women, on their record against this opponent and their batting at this tournament.
Thailand Women chose to bat and made 136 for 2 in 20 overs against Netherlands Women at Seven Districts Ground (12 November 2026).
Natthakan Chantham made 55 off 47 balls for Thailand Women against Netherlands Women, and Nannapat Koncharoenkai made 54 not out off 49 balls for Thailand (12 November 2026).
Netherlands Women made 137 for 5 in 19.3 overs in reply and won by 5 wickets with 3 balls left (12 November 2026).
Pakistan Women made 180 for 2 batting first against Thailand Women at Karwan (13 November 2026).
Thailand Women made 156 for 8 in 20 overs in reply, and Pakistan Women won by 24 runs (13 November 2026).
Thailand Women beat Hong Kong Women by 6 runs at the Women's T20 Asia Cup in Dubai (28 August 2026), after setting 120 for 9.
Naruemol Chaiwai captains Thailand at this tournament.
Zimbabwe Women chose to bat and made 131 for 7 in 20 overs against Bangladesh Women at Seven Districts Ground (13 November 2026).
Bangladesh Women made 132 for 1 in 17.3 overs in reply and won by 9 wickets with 15 balls left (13 November 2026).
India Women set 216 for 7 against Zimbabwe Women in Raipur (20 October 2026).
Zimbabwe Women made 124 for 7 in 20 overs in reply, and India Women won by 92 runs (20 October 2026).
Zimbabwe Women made 142 for 6 batting first against West Indies Women in Harare, and West Indies Women won by 8 wickets (7 October 2026).
Josephine Nkomo captains Zimbabwe at this tournament.
Key matchups: Nannapat Koncharoenkai against Kelis Ndhlovu, Sunida Chaturongrattana against Modester Mupachikwa
Nannapat Koncharoenkai against Kelis Ndhlovu. Nannapat Koncharoenkai made 54 off 52 balls for Thailand Women against Zimbabwe Women in Kathmandu (20 January 2026).
Kelis Ndhlovu took 3 for 15 in three overs for Zimbabwe Women against Thailand Women in the third-place play-off in Abu Dhabi (25 September 2022).
Sunida Chaturongrattana against Modester Mupachikwa. Sunida Chaturongrattana took 1 for 11 in four overs for Thailand Women against Zimbabwe Women on 20 January 2026.
Modester Mupachikwa made 36 off 49 balls for Zimbabwe Women against Thailand Women in that game (20 January 2026).
Thailand Women vs Zimbabwe Women head to head
Thailand Women
3
Zimbabwe Women
2
Thailand Women lead 3-2 across their five most recent women's T20Is, newest first
Thailand won the newest meeting by a single run in Kathmandu (20 January 2026), so the gap between these sides is small.
Thailand Women vs Zimbabwe Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
A clear morning in Ajman at about 26°C, and we expect the toss winner to bowl first, at 52%.
The 9th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, at Karwan
Sri Lanka Women chose to bowl and beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan (12 November 2026), in a game that also began at 10:30 am IST.
Ireland Women made 105 for 9 batting first against Sri Lanka Women in that morning game at Karwan (12 November 2026).
Sri Lanka Women chose to bowl again and beat Scotland Women by 4 wickets at Karwan (13 November 2026).
About 26°C and clear for the 10:30 am IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 14 November, 03:15 IST.
Pakistan Women also won batting second at Karwan, beating Bangladesh Women by 8 wickets (12 November 2026).
Thailand Women vs Zimbabwe Women prediction: we back Thailand Women at 61%
We back Thailand Women, at 60.5%, with the market at 55.1%.
Their record against this opponent is the reason. Thailand Women made 115 for 7 batting first against Zimbabwe Women in Kathmandu (20 January 2026).
Zimbabwe Women made 114 for 6 in 20 overs in reply, so Thailand won by 1 run (20 January 2026).
Zimbabwe Women made 111 for 6 batting first against Thailand Women in Bangkok (28 April 2023).
Thailand Women made 112 for 2 in 16.4 overs in reply, and Natthakan Chantham made 56 not out off 53 balls for Thailand (28 April 2023).
The price agrees with the pick. Thailand Women's 1.72 with Melbet at 03:17 IST (14 November) sits above our fair 1.65.
Zimbabwe's 2.11 sits under our fair 2.53.
What decides Thailand Women vs Zimbabwe Women
- Thailand's top order. Natthakan Chantham and Nannapat Koncharoenkai made 55 and 54 not out against Netherlands Women (12 November 2026).
- Zimbabwe's batting. Zimbabwe Women made 131 for 7 against Bangladesh Women at Seven Districts Ground (13 November 2026).
- The toss at Karwan. Sri Lanka Women chose to bowl at Karwan on 12 and 13 November 2026 and won each time.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Thailand Women
|60.5%
|55.1%
|1.72
|1.65
|Zimbabwe Women
|39.5%
|44.9%
|2.11
|2.53
Melbet had Thailand Women at 1.72 at 03:17 IST (14 November), above our fair odds of 1.65.
Melbet had Zimbabwe Women at 2.11 at 03:17 IST (14 November), under our fair 2.53.
Thailand Women are the pick at 60.5%, and their price is the value angle.
We expect the toss winner to bowl first, at 52%. Odds captured at 03:17 IST on 14 November 2026.
Why we disagree with the market. Our model is 5.4 points above the market on Thailand Women. Thailand Women beat Zimbabwe Women by 8 wickets in Bangkok (28 April 2023).
Zimbabwe Women lost to Bangladesh Women by 9 wickets at Seven Districts Ground (13 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Thailand Women vs Zimbabwe Women odds
15 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Thailand Women 1.72, Zimbabwe Women 2.11 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 05:25 IST.
|Bookmaker
|1THA-W
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
|1 · Thailand Women 1.72
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout95.0%
1X2: Thailand Women 1.72, Tie 25.00, Zimbabwe Women 2.11 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 05:25 IST.
|Bookmaker
|1THA-W
|XTie
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
|1 · Thailand Women 1.72
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 2.11
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Thailand Women vs Zimbabwe Women in the Emerging Nations Trophy?
Thailand Women. Our AI model gives them a 60.5% chance against Zimbabwe Women in Ajman (15 November 2026). Thailand Women beat Zimbabwe Women by 1 run in Kathmandu (20 January 2026) and lead 3-2 across their five most recent women's T20Is against this opponent.
What is the toss prediction for Thailand Women v Zimbabwe Women?
Field first, at 52%, for this 9th Match. It is a clear morning start in Ajman at about 26°C. Sri Lanka Women chose to bowl in the 10:30 am IST game at Karwan (12 November 2026) and beat Ireland Women by 10 wickets.
What are the odds for Thailand Women v Zimbabwe Women?
Melbet had Thailand Women at 1.72 and Zimbabwe Women at 2.11 at 03:17 IST (14 November). Our fair odds are 1.65 for Thailand and 2.53 for Zimbabwe, so the Thailand price sits above our number for this 9th Match of the tournament.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
We expect the toss winner to bowl first, at 52%, on a clear morning at about 26°C. Ireland Women made 105 for 9 batting first at Karwan on 12 November 2026. Sri Lanka Women made 110 for 0 in 13 overs in reply in the same game.
When did Thailand Women and Zimbabwe Women last play a women's T20I?
On 20 January 2026, in the 6th Match of the ICC Women's T20 World Cup Qualifier 2025-26 in Kathmandu. Thailand Women won by 1 run. Thailand Women set 115 for 7. Zimbabwe Women then made 114 for 6 in 20 overs (20 January 2026).
What time does Thailand Women v Zimbabwe Women start?
At 10:30 am IST on 15 November 2026, which is 05:00 UTC. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts this Group B game, the 9th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is clear, at about 26°C for the morning start.
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