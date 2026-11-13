Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women Match 12 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 96.8%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 52%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 96.8%.
- • Toss call: Bat first, at 52%. Our full pre-toss reasoning for SL-W vs PNGW — field first or bat first, and why — sits on the toss page.
- • Key fact: Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets in Ajman (12 November 2026), and Ireland beat PNG by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026).
- • Value: Sri Lanka Women's fair odds are 1.03, and 1xBet had them at 1.02 at 23:24 IST (13 November).
We back Sri Lanka Women, at 96.8%.
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets in Ajman on 12 November 2026. Ireland Women had beaten PNG by 41 runs at the Women's T20 World Cup Qualifier in Kathmandu (18 January 2026).
This 15 November 2026 game is the first women's T20I between Sri Lanka Women and PNG Women. Seven Districts Ground in Ajman hosts it, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).
Which team is stronger, Sri Lanka Women or Papua New Guinea Women?
Sri Lanka Women, by a distance. They made 110 for 0 in 13 overs to beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan, in their first game of this tournament (12 November 2026).
Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls for Sri Lanka in that win over Ireland (12 November 2026). Sri Lanka's Hasini Perera made 53 not out off 41 balls in the same chase against Ireland.
Ireland Women made 105 for 9 batting first against Sri Lanka (12 November 2026). Sri Lanka's Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs against Ireland, and Sri Lanka's Kavisha Dilhari took 3 for 20 in the same innings (12 November 2026).
Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka at this Emerging Nations Trophy, with Kavisha Dilhari as vice-captain.
PNG Women lost their opener in Ajman. Scotland Women beat PNG Women by 7 wickets with 41 balls left at Seven Districts (12 November 2026).
PNG were all out for 93 in 20 overs batting first against Scotland (12 November 2026), and Pauke Siaka made 24 off 28 balls for PNG Women in that innings.
Brenda Tau captains PNG at this tournament and keeps wicket. Brenda Tau made 35 off 32 balls for PNG Women against Bangladesh Women in Kirtipur (20 January 2026), when Bangladesh won by 30 runs.
PNG Women beat Namibia Women by 3 wickets in Kathmandu (24 January 2026). They also beat Thailand Women by 5 wickets off the last ball in Port Moresby (10 August 2026).
Key matchups: Hane Tau against Vishmi Gunaratne, Sathya Sandeepani against Pauke Siaka
Hane Tau against Vishmi Gunaratne. Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG Women against Ireland Women in Kathmandu (18 January 2026).
Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls against Ireland Women in Ajman for Sri Lanka (12 November 2026).
Sathya Sandeepani against Pauke Siaka. Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs for Sri Lanka Women against Ireland at Karwan (12 November 2026).
Pauke Siaka made 25 not out off 15 balls for PNG in the last-ball win over Thailand Women in Port Moresby (10 August 2026).
Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women head to head
Their first meeting, so here are both sides against Ireland Women and Bangladesh Women in 2026
This 15 November 2026 game is the first women's T20I between Sri Lanka Women and PNG Women.
Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman
A hot, dry afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 52%.
The 12th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, in Ajman
Netherlands Women made 137 for 5 in 19.3 overs to beat Thailand Women by 5 wickets at Seven Districts (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST.
Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in that afternoon game in Ajman (12 November 2026).
PNG Women were all out for 93 batting first against Scotland Women in Ajman (12 November 2026).
About 30°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 23:23 IST.
Scotland Women and Netherlands Women both won batting second at the Seven Districts ground (12 November 2026).
Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women prediction: we back Sri Lanka Women at 97%
We back Sri Lanka Women, at 96.8%, with the market at 92.9%.
Their attack is the reason. Sri Lanka held Ireland Women to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026). PNG were all out for 93 against Scotland Women at Seven Districts on the same day.
The price leaves little room. Sri Lanka Women's 1.02 with 1xBet at 23:24 IST (13 November) sits just under our fair 1.03, and PNG's 13.40 sits under our fair 31.25.
What decides Sri Lanka Women vs PNG Women
- Sri Lanka's bowlers. Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs against Ireland Women (12 November 2026).
- The PNG batting. PNG were all out for 93 against Scotland Women at Seven Districts (12 November 2026).
- Hane Tau with the ball. Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG against Ireland Women (18 January 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sri Lanka Women
|96.8%
|92.9%
|1.02
|1.03
|Papua New Guinea Women
|3.2%
|7.1%
|13.40
|31.25
1xBet had Sri Lanka Women at 1.02 at 23:24 IST (13 November), just under our fair odds of 1.03. 1xBet had Papua New Guinea Women at 13.40 at 23:24 IST (13 November), under our fair 31.25.
Sri Lanka Women are the pick at 96.8%, and the toss is the angle. We expect the toss winner to bat first, at 52%. Odds captured at 23:24 IST on 13 November 2026.
Why we disagree with the market. Our model is 3.9 points above the market on Sri Lanka Women. Ireland Women beat PNG Women by 41 runs in Kathmandu (18 January 2026), and Sri Lanka beat that Ireland side by 10 wickets in Ajman (12 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women odds
15 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Sri Lanka Women 1.02, Papua New Guinea Women 13.40 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 00:30 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|2PNGW
|Payout
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.02
|2 · Papua New Guinea Women 13.40
|Payout95.0%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women in the Emerging Nations Trophy?
Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 96.8% chance against PNG in Ajman (15 November 2026). Sri Lanka beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan on 12 November 2026, and Scotland Women beat PNG by 7 wickets at the Seven Districts ground that same day.
What is the toss prediction for Sri Lanka Women v PNG Women?
Bat first, at 52%. It is a dry afternoon start in Ajman at about 30°C. Thailand Women made 136 for 2 batting first at Seven Districts against Netherlands Women on 12 November 2026, in a game that also began at 2:45 pm IST.
What are the odds for Sri Lanka Women v PNG Women?
1xBet had Sri Lanka Women at 1.02 and Papua New Guinea Women at 13.40 at 23:24 IST (13 November). Our fair odds are 1.03 for Sri Lanka and 31.25 for PNG, so both prices sit under our numbers for this 12th Match of the tournament.
Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?
We expect the toss winner to bat first, at 52%, on a dry afternoon at about 30°C. Thailand Women made 136 for 2 batting first at Seven Districts on 12 November 2026. Netherlands Women chased that total down with three balls left in the same game.
Have Sri Lanka Women and PNG Women met in a women's T20I before?
No. This 15 November 2026 game in Ajman is their first women's T20I. Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets on 12 November 2026, and Ireland Women beat PNG Women by 41 runs at the Women's T20 World Cup Qualifier in Kathmandu (18 January 2026).
What time does Sri Lanka Women v PNG Women start?
At 2:45 pm IST on 15 November 2026, which is 09:15 UTC. Seven Districts Ground in Ajman hosts this Group A game, the 12th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The forecast is dry, at about 30°C for the afternoon start.
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