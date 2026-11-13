We back Sri Lanka Women, at 96.8%.

Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets in Ajman on 12 November 2026. Ireland Women had beaten PNG by 41 runs at the Women's T20 World Cup Qualifier in Kathmandu (18 January 2026).

This 15 November 2026 game is the first women's T20I between Sri Lanka Women and PNG Women. Seven Districts Ground in Ajman hosts it, from 2:45 pm IST (09:15 UTC).

Which team is stronger, Sri Lanka Women or Papua New Guinea Women?

Sri Lanka Women, by a distance. They made 110 for 0 in 13 overs to beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan, in their first game of this tournament (12 November 2026).

Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls for Sri Lanka in that win over Ireland (12 November 2026). Sri Lanka's Hasini Perera made 53 not out off 41 balls in the same chase against Ireland.

Ireland Women made 105 for 9 batting first against Sri Lanka (12 November 2026). Sri Lanka's Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs against Ireland, and Sri Lanka's Kavisha Dilhari took 3 for 20 in the same innings (12 November 2026).

Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka at this Emerging Nations Trophy, with Kavisha Dilhari as vice-captain.

PNG Women lost their opener in Ajman. Scotland Women beat PNG Women by 7 wickets with 41 balls left at Seven Districts (12 November 2026).

PNG were all out for 93 in 20 overs batting first against Scotland (12 November 2026), and Pauke Siaka made 24 off 28 balls for PNG Women in that innings.

Brenda Tau captains PNG at this tournament and keeps wicket. Brenda Tau made 35 off 32 balls for PNG Women against Bangladesh Women in Kirtipur (20 January 2026), when Bangladesh won by 30 runs.

PNG Women beat Namibia Women by 3 wickets in Kathmandu (24 January 2026). They also beat Thailand Women by 5 wickets off the last ball in Port Moresby (10 August 2026).

Key matchups: Hane Tau against Vishmi Gunaratne, Sathya Sandeepani against Pauke Siaka

Hane Tau against Vishmi Gunaratne. Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG Women against Ireland Women in Kathmandu (18 January 2026).

Vishmi Gunaratne made 53 not out off 37 balls against Ireland Women in Ajman for Sri Lanka (12 November 2026).

Sathya Sandeepani against Pauke Siaka. Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs for Sri Lanka Women against Ireland at Karwan (12 November 2026).

Pauke Siaka made 25 not out off 15 balls for PNG in the last-ball win over Thailand Women in Port Moresby (10 August 2026).

Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women head to head Their first meeting, so here are both sides against Ireland Women and Bangladesh Women in 2026 12 November 2026 · Ajman Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets 6 September 2026 · Dubai Sri Lanka Women beat Bangladesh Women by 4 wickets 20 January 2026 · Kirtipur Bangladesh Women beat PNG Women by 30 runs 18 January 2026 · Kathmandu Ireland Women beat PNG Women by 41 runs This 15 November 2026 game is the first women's T20I between Sri Lanka Women and PNG Women.

Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman A hot, dry afternoon in Ajman at about 30°C, and we expect the toss winner to bat first, at 52%. The 12th Match of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, in Ajman Same start time Netherlands Women made 137 for 5 in 19.3 overs to beat Thailand Women by 5 wickets at Seven Districts (12 November 2026), in a game that also began at 2:45 pm IST. First innings, same slot Thailand Women made 136 for 2 batting first against Netherlands Women in that afternoon game in Ajman (12 November 2026). PNG Women at this ground PNG Women were all out for 93 batting first against Scotland Women in Ajman (12 November 2026). Weather About 30°C and dry for the 2:45 pm IST start in Ajman, with no rain in the forecast. Forecast read 13 November, 23:23 IST. Scotland Women and Netherlands Women both won batting second at the Seven Districts ground (12 November 2026).

Sri Lanka Women vs Papua New Guinea Women prediction: we back Sri Lanka Women at 97%

We back Sri Lanka Women, at 96.8%, with the market at 92.9%.

Their attack is the reason. Sri Lanka held Ireland Women to 105 for 9 at Karwan (12 November 2026). PNG were all out for 93 against Scotland Women at Seven Districts on the same day.

The price leaves little room. Sri Lanka Women's 1.02 with 1xBet at 23:24 IST (13 November) sits just under our fair 1.03, and PNG's 13.40 sits under our fair 31.25.

What decides Sri Lanka Women vs PNG Women

Sri Lanka's bowlers. Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs against Ireland Women (12 November 2026).

Sathya Sandeepani took 3 for 9 in four overs against Ireland Women (12 November 2026). The PNG batting. PNG were all out for 93 against Scotland Women at Seven Districts (12 November 2026).

PNG were all out for 93 against Scotland Women at Seven Districts (12 November 2026). Hane Tau with the ball. Hane Tau took 4 for 25 in four overs for PNG against Ireland Women (18 January 2026).