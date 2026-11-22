Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women Match 35 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sydney Sixers Women to win, at 67.4%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 60%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sydney Sixers Women to win, at 67.4%.
- • Toss call: Field first, at 60%. See the toss prediction for SS-W vs MS-W, locked in before the toss happens.
- • Key fact: Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for Sydney Sixers Women in their 1-run win over Melbourne Stars Women on 6 November 2026.
- • Value: The Sixers' fair odds are 1.48, and Melbet had them at 1.53 at 19:50 IST (22 November).
We back Sydney Sixers Women, at 67.4%.
Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for the Sixers in a 1-run win over Melbourne Stars Women at Junction Oval, Melbourne (6 November 2026).
The Sixers also lead 3-2 in the sides' five most recent WBBL meetings, from 1 November 2024 to 6 November 2026.
Which team is stronger, Sydney Sixers Women or Melbourne Stars Women?
Sydney Sixers Women, and the depth of their batting is the reason.
Ashleigh Gardner, the Sixers captain, made 124 off 60 balls for Sydney Sixers Women when they beat Hobart Hurricanes Women by 87 runs at Drummoyne Oval (1 November 2026).
Sophia Dunkley made 72 off 44 balls in the Sixers' 9-wicket win over Adelaide Strikers Women at Karen Rolton Oval in Adelaide (17 November 2026).
Sophia Dunkley then made 54 off 29 balls in the Sixers' win over Perth Scorchers Women in Sydney (21 November 2026).
The bowling has kept up. Caoimhe Bray took 4 for 28 for the Sixers against Sydney Thunder Women in Sydney (8 November 2026).
Amelia Kerr took 3 for 23 in the same Sixers win at Karen Rolton Oval.
The Sixers can be beaten. Melbourne Renegades Women beat Sydney Sixers Women by 2 wickets in Sydney (15 November 2026).
Melbourne Stars Women lean on their captain. Meg Lanning made 71 off 52 balls for the Stars against Hobart Hurricanes Women at Junction Oval (29 October 2026), an 18-run win.
Meg Lanning also made 56 off 46 balls for Melbourne Stars Women against Perth Scorchers Women in Sydney (8 November 2026).
Perth Scorchers Women still won that game by 6 wickets.
Amy Jones made 74 off 52 balls for the Stars against Brisbane Heat Women in Melbourne (12 November 2026), and the Heat won by 8 wickets.
The Stars' last win came at Drummoyne Oval, where Melbourne Stars Women beat Sydney Thunder Women by 6 runs (16 November 2026).
Georgia Prestwidge took 5 for 25 for Melbourne Stars Women in that game against the Thunder.
Annabel Sutherland has been ruled out for the rest of WBBL 2026 with a hamstring injury, so the Stars play on without her.
Key matchups: Ellyse Perry against Georgia Prestwidge, Meg Lanning against Caoimhe Bray
Ellyse Perry against Georgia Prestwidge. Ellyse Perry's 84 not out off 57 balls for the Sixers came against the Stars (6 November 2026).
Georgia Prestwidge's 5 for 25 for Melbourne Stars Women came against Sydney Thunder Women (16 November 2026).
If Prestwidge removes Perry early, the Stars have a way into the Sixers' innings.
Meg Lanning against Caoimhe Bray. Meg Lanning's 71 off 52 balls for Melbourne Stars Women came against Hobart Hurricanes Women (29 October 2026).
Caoimhe Bray's 4 for 28 for the Sixers came against Sydney Thunder Women (8 November 2026).
Lanning against Bray may decide how many the Stars make.
SS-W vs MS-W head to head
Sixers, WBBL November 2024 to November 2026
3
Stars, WBBL November 2024 to November 2026
2
Sydney Sixers Women lead 3-2 in their five most recent WBBL meetings, from 1 November 2024 to 6 November 2026. Newest first.
Melbourne Stars Women's two wins in that run both came under the DLS method, by 111 runs and 32 runs.
SS-W vs MS-W pitch report: North Sydney Oval, Sydney
Chasing has the edge. The side batting second won three of the four WBBL 2026 games at North Sydney Oval, from 8 November to 21 November 2026.
WBBL 2026 games at the ground, newest first
Sydney Sixers Women won chasing against Perth Scorchers Women.
Melbourne Renegades Women won chasing against Sydney Sixers Women.
Perth Scorchers Women won chasing against Melbourne Stars Women, and Sydney Sixers Women won batting first against Sydney Thunder Women.
About 23°C at the start, with up to a 14% chance of rain during the game. Forecast read 22 November, 19:50 IST.
Our toss call for this game is field first, at 60%.
Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women prediction: we back the Sixers at 67%
We back the Sixers, 67.4%, above the market's 62.0%.
Their batting is the first reason, with Ashleigh Gardner's 124 off 60 balls (1 November 2026) and Ellyse Perry's 84 not out off 57 balls (6 November 2026) for the Sixers.
The 1-run win over the Stars at Junction Oval is the second, the latest of three Sixers wins in the five most recent WBBL meetings.
The Stars' 32.6% rests on North Sydney Oval, where Melbourne Stars Women beat Sydney Sixers Women by 111 runs (DLS method) on 20 November 2025.
Melbet's 1.53 on the Sixers at 19:50 IST (22 November) sits above our fair 1.48.
What decides SS-W vs MS-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 60%, as Sydney Sixers Women did after winning the toss against Perth Scorchers Women in Sydney (21 November 2026).
- Ellyse Perry. Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for Sydney Sixers Women against Melbourne Stars Women (6 November 2026).
- The Stars' attack. Georgia Prestwidge took 5 for 25 for Melbourne Stars Women against Sydney Thunder Women (16 November 2026), with Annabel Sutherland out for the season.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sydney Sixers Women
|67.4%
|62.0%
|1.53
|1.48
|Melbourne Stars Women
|32.6%
|38.0%
|2.49
|3.07
The Sixers at 1.53 is a value price. At 19:50 IST (22 November), Melbet had Sydney Sixers Women at 1.53 against our fair 1.48, an edge of about 3.1%.
At that 19:50 IST read, Melbet had Melbourne Stars Women at 2.49 against our 3.07.
Why we disagree with the market. Our model is 5.4 points above the market on Sydney Sixers Women (67.4% against 62.0%).
Sydney Sixers Women beat the Stars at Drummoyne Oval on 3 December 2025 and again at Junction Oval (6 November 2026), and Annabel Sutherland is out of the Stars side for the rest of WBBL 2026.
Odds captured on 22 November 2026.
Women's Big Bash League
Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women odds
26 Nov 2026 · 13:40 IST
Match winner: Sydney Sixers Women 1.50 at Dafabet; Melbourne Stars Women 2.62 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, SpinBetter; checked 23:35–23:36 IST.
|Bookmaker
|1SS-W
|2MS-W
|Payout
|1 · Sydney Sixers Women 1.50
|2 · Melbourne Stars Women 2.60
|Payout95.1%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women 1.49
|2 · Melbourne Stars Women 2.61
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women 1.49
|2 · Melbourne Stars Women 2.62
|Payout95.0%
|1 · Sydney Sixers Women 1.45
|2 · Melbourne Stars Women 2.50
|Payout91.8%
|1 · Sydney Sixers Women 1.47
|2 · Melbourne Stars Women 2.55
|Payout93.2%
|Highest
|1 · Sydney Sixers Women1.50
|2 · Melbourne Stars Women2.62
|Payout–
1X2: Sydney Sixers Women 1.49, Tie 25.00, Melbourne Stars Women 2.62 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 23:35 IST.
|Bookmaker
|1SS-W
|XTie
|2MS-W
|Payout
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women ▼1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women ▲2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women 1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.62
|Payout91.7%
|1 · Sydney Sixers Women 1.49
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Stars Women 2.62
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match307.5
|1.90PlanBet
|1.76WinWin
|Sydney Sixers Women161.5
|1.92WinWin
|1.74PlanBet
|Melbourne Stars Women145.5
|1.92Paripesa
|1.74Melbet
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women in the Women's Big Bash League?
Sydney Sixers Women. Our AI model gives them a 67.4% chance against Melbourne Stars Women in Sydney (26 November 2026). Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for Sydney Sixers Women when they beat Melbourne Stars Women by 1 run on 6 November 2026.
What is the toss prediction for Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women?
Field first, at 60%. Sydney Sixers Women chose to bowl after winning the toss against Perth Scorchers Women in Sydney on 21 November 2026, and the side batting second won three of the four WBBL 2026 games at North Sydney Oval from 8 November to 21 November 2026.
What are the odds for Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women?
At 19:50 IST on 22 November, Melbet had Sydney Sixers Women at 1.53 and Melbourne Stars Women at 2.49. Our fair odds are 1.48 for the Sixers and 3.07 for the Stars, so the Sixers price sat above our fair line, an edge of about 3.1%.
Is North Sydney Oval a batting or bowling pitch?
A ground for chasing in WBBL 2026. The side batting second won three of the four WBBL 2026 games at the ground from 8 November to 21 November 2026, most recently when Sydney Sixers Women beat Perth Scorchers Women by 4 wickets (DLS method) in that 21 November game.
When did Sydney Sixers Women and Melbourne Stars Women last meet in the WBBL?
At Junction Oval, Melbourne, on 6 November 2026, when Sydney Sixers Women won by 1 run. Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for the Sixers. Sydney Sixers Women lead 3-2 in their five most recent WBBL meetings, from 1 November 2024 to 6 November 2026.
What time does Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Thursday 26 November 2026, an evening start in Sydney. It is the 35th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Sydney Sixers Women and Melbourne Stars Women, after 6 November 2026.
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