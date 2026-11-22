Frequently Asked Questions

Who will win Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women in the Women's Big Bash League?

Sydney Sixers Women. Our AI model gives them a 67.4% chance against Melbourne Stars Women in Sydney (26 November 2026). Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for Sydney Sixers Women when they beat Melbourne Stars Women by 1 run on 6 November 2026.

What is the toss prediction for Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women?

Field first, at 60%. Sydney Sixers Women chose to bowl after winning the toss against Perth Scorchers Women in Sydney on 21 November 2026, and the side batting second won three of the four WBBL 2026 games at North Sydney Oval from 8 November to 21 November 2026.

What are the odds for Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women?

At 19:50 IST on 22 November, Melbet had Sydney Sixers Women at 1.53 and Melbourne Stars Women at 2.49. Our fair odds are 1.48 for the Sixers and 3.07 for the Stars, so the Sixers price sat above our fair line, an edge of about 3.1%.

Is North Sydney Oval a batting or bowling pitch?

A ground for chasing in WBBL 2026. The side batting second won three of the four WBBL 2026 games at the ground from 8 November to 21 November 2026, most recently when Sydney Sixers Women beat Perth Scorchers Women by 4 wickets (DLS method) in that 21 November game.

When did Sydney Sixers Women and Melbourne Stars Women last meet in the WBBL?

At Junction Oval, Melbourne, on 6 November 2026, when Sydney Sixers Women won by 1 run. Ellyse Perry made 84 not out off 57 balls for the Sixers. Sydney Sixers Women lead 3-2 in their five most recent WBBL meetings, from 1 November 2024 to 6 November 2026.

What time does Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women start?

At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Thursday 26 November 2026, an evening start in Sydney. It is the 35th Match of the Women's Big Bash League 2026 and the second WBBL 2026 meeting of Sydney Sixers Women and Melbourne Stars Women, after 6 November 2026.