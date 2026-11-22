Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women Match 33 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Brisbane Heat Women to win, at 52.8%.
Toss Prediction
We expect the toss winner to field.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Brisbane Heat Women to win, at 52.8%.
- • Toss call: Field first, at 76%. Our full pre-toss reasoning for MR-W vs BH-W — field first or bat first, and why — sits on the toss page.
- • Key fact: Brisbane Heat Women beat Melbourne Stars Women by 8 wickets at Junction Oval (12 November 2026), with 74 not out from Georgia Redmayne.
- • Value: The Heat's fair odds are 1.89, and Dafabet had them at 1.74 at 18:10 IST (22 November).
We back Brisbane Heat Women, at 52.8%.
The Heat beat Melbourne Stars Women by 8 wickets at Junction Oval (12 November 2026), with 74 not out from Georgia Redmayne.
Melbourne Renegades Women lead 3-2 in the sides' five most recent WBBL meetings, including the 2024-25 Final (1 December 2024).
Which team is stronger, Melbourne Renegades Women or Brisbane Heat Women?
Brisbane Heat Women, narrowly, and their top order is the reason.
Charli Knott made 104 off 61 balls for Brisbane Heat Women in a 14-run win over Adelaide Strikers Women at Drummoyne Oval (5 November 2026).
Lily Bassingthwaighte took 3 for 16 for the Heat when they beat Hobart Hurricanes Women by 4 wickets at Allan Border Field (7 November 2026).
Georgia Redmayne, the Heat captain, made 74 not out for Brisbane Heat Women in the 8-wicket win over the Stars in Melbourne (12 November 2026).
The Heat bowled Hobart out for 86 at Bellerive Oval and won by 10 wickets (14 November 2026).
Grace Harris made 121 not out off 67 balls for Brisbane Heat Women against Sydney Thunder Women at Allan Border Field (19 November 2026).
The Thunder made 226 for 4 in reply and won that game by 6 wickets.
Sophie Molineux, the Renegades captain, took 4 for 22 for Melbourne Renegades Women in a 4-wicket win over Hobart at Bellerive Oval (4 November 2026).
Hayley Matthews made 59 for the Renegades in that win in Hobart (4 November 2026).
Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women when they beat Adelaide Strikers Women by 36 runs at Junction Oval (7 November 2026).
Sydney Sixers Women beat the Renegades by 11 runs in Melbourne, where the Renegades were all out for 129 (12 November 2026).
Georgia Wareham took 3 for 19 for the Renegades in a 2-wicket win over the Sixers at North Sydney Oval (15 November 2026).
Sophie Molineux made 63 not out for Melbourne Renegades Women against the Strikers at Adelaide Oval (20 November 2026).
The Strikers still won that game by 5 wickets, making 168 for 5.
Key matchups: Grace Harris against Sophie Molineux, Georgia Wareham against Lily Bassingthwaighte
Grace Harris against Sophie Molineux. Grace Harris's 121 not out for Brisbane Heat Women came at Allan Border Field (19 November 2026).
Sophie Molineux took 4 for 22 for Melbourne Renegades Women against Hobart (4 November 2026).
How long Harris bats against Molineux may set the Heat's total.
Georgia Wareham against Lily Bassingthwaighte. Lily Bassingthwaighte took 3 for 25 for Brisbane Heat Women against Hobart in Hobart (14 November 2026).
Georgia Wareham's 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women came in Melbourne (7 November 2026).
Her hitting against Bassingthwaighte may decide how many the Renegades make.
MR-W vs BH-W head to head
Renegades, WBBL October 2023 to November 2025
3
Heat, WBBL October 2023 to November 2025
2
Melbourne Renegades Women lead 3-2 in their five most recent WBBL meetings, from 20 October 2023 to 9 November 2025. Newest first.
Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 7 runs on the DLS method in the 2024-25 Final at the Melbourne Cricket Ground (1 December 2024).
MR-W vs BH-W pitch report: Junction Oval, Melbourne
Batting first has the edge. The side batting first won 5 of the 7 WBBL 2026 games at Junction Oval with a result, from 29 October to 12 November 2026.
Latest WBBL 2026 games at the ground with a result, newest first
Sixers 140 for 6 · Renegades all out for 129, Sixers won by 11 runs.
Stars 165 for 5 · Heat 166 for 2, Heat won by 8 wickets.
Renegades 188 for 3 · Strikers 152 for 8, Renegades won by 36 runs.
Dry, about 21°C at the start and 17°C by the end, with a 0% chance of rain. Forecast read 22 November, 18:09 IST.
Melbourne Renegades Women chose to bowl in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026).
Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women prediction: we back the Heat at 53%
We back the Heat, 52.8%, with the market a little higher on them at 54.7%.
Their batting is the first reason, after 225 for 3 against the Thunder at Allan Border Field (19 November 2026).
Georgia Redmayne is the second, with 74 not out at Junction Oval in the win over the Stars (12 November 2026).
The Renegades' 47.2% rests on Sophie Molineux and Georgia Wareham, and on a rivalry where they won three of the five most recent WBBL meetings.
Dafabet's 1.74 on the Heat at 18:10 IST (22 November) sits under our fair 1.89.
What decides MR-W vs BH-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 76%, and toss winners chose to field in 22 of the first 30 WBBL 2026 games (29 October to 21 November 2026).
- Grace Harris. She made 121 not out off 67 balls for Brisbane Heat Women against Sydney Thunder Women (19 November 2026).
- Sophie Molineux. She took 4 for 22 for Melbourne Renegades Women against Hobart Hurricanes Women (4 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Melbourne Renegades Women
|47.2%
|45.3%
|2.10
|2.12
|Brisbane Heat Women
|52.8%
|54.7%
|1.74
|1.89
Both prices sat under our fair odds. At 18:10 IST (22 November), Dafabet had the Heat at 1.74 against our 1.89, and Melbet had the Renegades at 2.10 against our 2.12. The toss is the live angle here, with our call on bowling first at 76%.
Odds captured on 22 November 2026.
Women's Big Bash League
Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women odds
25 Nov 2026 · 13:40 IST
Match winner: Melbourne Renegades Women 2.10 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Brisbane Heat Women 1.74 at Dafabet; checked 18:50–18:51 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|2BH-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.74
|Payout95.2%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.10
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Melbourne Renegades Women2.10
|2 · Brisbane Heat Women1.74
|Payout–
1X2: Melbourne Renegades Women 2.11, Tie 25.00, Brisbane Heat Women 1.73 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 18:50 IST.
|Bookmaker
|1MR-W
|XTie
|2BH-W
|Payout
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Renegades Women 2.11
|X · Tie 25.00
|2 · Brisbane Heat Women 1.73
|Payout91.7%
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Frequently Asked Questions
Who will win Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women in the Women's Big Bash League?
Brisbane Heat Women. Our AI model gives them a 52.8% chance against Melbourne Renegades Women at Junction Oval in Melbourne (25 November 2026). The Heat beat Melbourne Stars Women by 8 wickets at the same ground (12 November 2026), with 74 not out from Georgia Redmayne.
What is the toss prediction for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?
Field first, at 76%. Melbourne Renegades Women chose to bowl in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026), and toss winners chose to field in 22 of the first 30 WBBL 2026 games, from 29 October to 21 November 2026.
What are the odds for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?
At 18:10 IST on 22 November, Dafabet had Brisbane Heat Women at 1.74 and Melbet had Melbourne Renegades Women at 2.10. Our fair odds are 1.89 for the Heat and 2.12 for the Renegades, so both prices sat under our numbers for this game.
Is Junction Oval a batting or bowling pitch?
A ground for batting first in WBBL 2026. The side batting first won 5 of the 7 games there with a result, from 29 October to 12 November 2026, including Melbourne Renegades Women's 188 for 3 in a 36-run win over Adelaide Strikers Women (7 November 2026).
When did Melbourne Renegades Women and Brisbane Heat Women last meet in the WBBL?
At Allan Border Field in Brisbane (9 November 2025), when Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 7 wickets on the DLS method. The Renegades lead 3-2 in the sides' five most recent WBBL meetings, which include their 7-run win in the 2024-25 Final (1 December 2024).
What time does Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Wednesday 25 November 2026. It is the 33rd Match of the Women's Big Bash League 2026, between Melbourne Renegades Women and Brisbane Heat Women, and the ground is Junction Oval in Melbourne. Our toss call is field first, at 76%.
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