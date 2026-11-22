Frequently Asked Questions

Who will win Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women in the Women's Big Bash League?

Brisbane Heat Women. Our AI model gives them a 52.8% chance against Melbourne Renegades Women at Junction Oval in Melbourne (25 November 2026). The Heat beat Melbourne Stars Women by 8 wickets at the same ground (12 November 2026), with 74 not out from Georgia Redmayne.

What is the toss prediction for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?

Field first, at 76%. Melbourne Renegades Women chose to bowl in both of their WBBL 2026 toss wins (4 November and 15 November 2026), and toss winners chose to field in 22 of the first 30 WBBL 2026 games, from 29 October to 21 November 2026.

What are the odds for Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women?

At 18:10 IST on 22 November, Dafabet had Brisbane Heat Women at 1.74 and Melbet had Melbourne Renegades Women at 2.10. Our fair odds are 1.89 for the Heat and 2.12 for the Renegades, so both prices sat under our numbers for this game.

Is Junction Oval a batting or bowling pitch?

A ground for batting first in WBBL 2026. The side batting first won 5 of the 7 games there with a result, from 29 October to 12 November 2026, including Melbourne Renegades Women's 188 for 3 in a 36-run win over Adelaide Strikers Women (7 November 2026).

When did Melbourne Renegades Women and Brisbane Heat Women last meet in the WBBL?

At Allan Border Field in Brisbane (9 November 2025), when Melbourne Renegades Women beat Brisbane Heat Women by 7 wickets on the DLS method. The Renegades lead 3-2 in the sides' five most recent WBBL meetings, which include their 7-run win in the 2024-25 Final (1 December 2024).

What time does Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women start?

At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Wednesday 25 November 2026. It is the 33rd Match of the Women's Big Bash League 2026, between Melbourne Renegades Women and Brisbane Heat Women, and the ground is Junction Oval in Melbourne. Our toss call is field first, at 76%.