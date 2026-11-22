Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women Match 34 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Adelaide Strikers Women to win, at 59.2%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 72%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Adelaide Strikers Women to win, at 59.2%.
- • Toss call: Field first, at 72%. See the toss prediction for ST-W vs AS-W, locked in before the toss happens.
- • Key fact: Laura Wolvaardt made 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women in a 5-wicket win over Melbourne Renegades Women on 20 November 2026.
- • Value: The Strikers' fair odds are 1.69, and Dafabet had them at 1.74 at 19:05 IST (22 November).
We back Adelaide Strikers Women, at 59.2%.
Laura Wolvaardt made 91 off 58 balls for the Strikers in a 5-wicket win over Melbourne Renegades Women at Adelaide Oval (20 November 2026).
The Strikers also won three of their four completed WBBL meetings with the Thunder from 20 November 2022 to 1 November 2024.
Which team is stronger, Sydney Thunder Women or Adelaide Strikers Women?
Adelaide Strikers Women, and the top of their order is the reason.
Laura Wolvaardt made 83 off 45 balls for Adelaide Strikers Women when they beat Perth Scorchers Women by 51 runs at the W.A.C.A. Ground (14 November 2026).
The Strikers made 202 for 4 in that game in Perth.
Anesu Mushangwe then took 5 for 11 for the Strikers in the same win over the Scorchers.
Madeline Penna made 68 off 45 balls for the Strikers against Brisbane Heat Women at Drummoyne Oval (5 November 2026).
Amanda-Jade Wellington took 3 for 28 for the Strikers against Melbourne Stars Women at Karen Rolton Oval (31 October 2026).
The Strikers have dips too. Sydney Sixers Women beat Adelaide Strikers Women by 9 wickets at Karen Rolton Oval, Adelaide (17 November 2026), bowling them out for 124.
Sophie Ecclestone has been ruled out of the rest of WBBL 2026 with a back injury, so the Strikers' attack carries on without her.
Sydney Thunder Women's batting is their strength. They reached 226 for 4 in 19.2 overs to beat Brisbane Heat Women by 6 wickets at Allan Border Field (19 November 2026).
Laura Harris made 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women in that chase in Brisbane.
Anika Learoyd added 60 off 43 balls for the Thunder against the Heat the same evening.
The Thunder's bowling is the worry. Brisbane Heat Women had made 225 for 3 against Sydney Thunder Women in that game.
Hobart Hurricanes Women then beat Sydney Thunder Women by 8 wickets at Bellerive Oval, Hobart (21 November 2026), after the Thunder made 150 for 5.
Heather Knight made 71 off 46 balls for the Thunder against Perth Scorchers Women in Perth (11 November 2026), and the Scorchers still won by 4 wickets.
Nicola Hancock took 4 for 17 for the Thunder against Melbourne Stars Women at Drummoyne Oval (16 November 2026), in a 6-run defeat.
Key matchups: Laura Wolvaardt against Georgia Voll, Laura Harris against Anesu Mushangwe
Laura Wolvaardt against Georgia Voll. Laura Wolvaardt's 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women came at Adelaide Oval (20 November 2026).
Georgia Voll took 4 for 26 for Sydney Thunder Women against Melbourne Renegades Women at Junction Oval (29 October 2026).
If Voll removes Wolvaardt early, the Strikers' total shrinks.
Laura Harris against Anesu Mushangwe. Laura Harris's 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women came against Brisbane Heat Women (19 November 2026).
Anesu Mushangwe's 5 for 11 for Adelaide Strikers Women came against Perth Scorchers Women (14 November 2026).
Harris against Mushangwe in the middle overs may decide how many the Thunder make.
ST-W vs AS-W head to head
Strikers, WBBL November 2022 to November 2025
3
Thunder, WBBL November 2022 to November 2025
1
Adelaide Strikers Women won three of the four completed WBBL meetings from 20 November 2022 to 1 November 2024, and the latest, on 28 November 2025, had no result. Newest first.
Sydney Thunder Women's one win in that run came by 64 runs in Sydney (1 November 2024), when they made 212 for 5.
ST-W vs AS-W pitch report: North Sydney Oval, Sydney
Chasing has the edge. The side batting second won three of the four WBBL 2026 games at North Sydney Oval, from 8 November to 21 November 2026.
WBBL 2026 games at the ground, newest first
Sydney Sixers Women won chasing against Perth Scorchers Women.
Melbourne Renegades Women won chasing against Sydney Sixers Women.
Perth Scorchers Women won chasing against Melbourne Stars Women, and Sydney Sixers Women won batting first against Sydney Thunder Women.
Mostly cloudy, about 23°C at the start, with an 8-11% chance of rain during the game. Forecast read 22 November, 19:04 IST.
Our toss call for this game is field first, at 72%.
Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women prediction: we back the Strikers at 59%
We back the Strikers, 59.2%, a little above the market's 54.7%.
Laura Wolvaardt is the first reason, with 91 off 58 balls (20 November 2026) and 83 off 45 balls (14 November 2026) for Adelaide Strikers Women.
The head-to-head is the second, with three Strikers wins in the sides' four completed WBBL meetings from 20 November 2022 to 1 November 2024.
The Thunder's 40.8% rests on their batting, which ran down Brisbane Heat Women's 225 for 3 at Allan Border Field (19 November 2026).
Dafabet's 1.74 on the Strikers at 19:05 IST (22 November) sits above our fair 1.69.
What decides ST-W vs AS-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 72%, as Sydney Thunder Women did after winning the toss against Brisbane Heat Women on 19 November 2026.
- Laura Wolvaardt. She made 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women against Melbourne Renegades Women on 20 November 2026.
- The Thunder's top order. Laura Harris made 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women in their 6-wicket win at Allan Border Field (19 November 2026).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sydney Thunder Women
|40.8%
|45.3%
|2.10
|2.45
|Adelaide Strikers Women
|59.2%
|54.7%
|1.74
|1.69
The Strikers at 1.74 is a value price. At 19:05 IST (22 November), Dafabet had Adelaide Strikers Women at 1.74 against our fair 1.69, an edge of about 3.0%.
At that 19:05 IST read, Melbet had Sydney Thunder Women at 2.10 against our 2.45.
Why we disagree with the market. Our model is 4.5 points above the market on Adelaide Strikers Women (59.2% against 54.7%).
The Strikers won three of the four completed WBBL meetings from 20 November 2022 to 1 November 2024, and the Thunder conceded 225 for 3 to Brisbane Heat Women at Allan Border Field (19 November 2026).
Odds captured on 22 November 2026.
Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women odds
26 Nov 2026 · 10:10 IST
Match winner: Sydney Thunder Women 2.10 at Dafabet; Adelaide Strikers Women 1.82 at 1xBet; checked 23:35–23:36 IST.
|Bookmaker
|1ST-W
|2AS-W
|Payout
|1 · Sydney Thunder Women 2.10
|2 · Adelaide Strikers Women 1.74
|Payout95.2%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout95.0%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout94.9%
|1 · Sydney Thunder Women 2.02
|2 · Adelaide Strikers Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 2.05
|2 · Adelaide Strikers Women 1.70
|Payout92.9%
|Highest
|1 · Sydney Thunder Women2.10
|2 · Adelaide Strikers Women1.82
|Payout–
1X2: Sydney Thunder Women 1.98, Tie 25.00, Adelaide Strikers Women 1.82 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 23:35 IST.
|Bookmaker
|1ST-W
|XTie
|2AS-W
|Payout
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
|1 · Sydney Thunder Women 1.98
|X · Tie 25.00
|2 · Adelaide Strikers Women 1.82
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match321.5
|1.90Melbet
|1.76Megapari
|Sydney Thunder Women160.5
|1.92Melbet
|1.741xBet
|Adelaide Strikers Women161.5
|1.92PlanBet
|1.74Megapari
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women in the Women's Big Bash League?
Adelaide Strikers Women. Our AI model gives them a 59.2% chance against Sydney Thunder Women in Sydney (26 November 2026). Laura Wolvaardt made 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women in a 5-wicket win over Melbourne Renegades Women at Adelaide Oval (20 November 2026).
What is the toss prediction for Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women?
Field first, at 72%. Sydney Thunder Women chose to bowl after winning the toss against Brisbane Heat Women on 19 November 2026, and Adelaide Strikers Women chose to bowl after winning it against Melbourne Renegades Women a day later. Our call is for the 3:40 pm Sydney start, 10:10 am IST.
What are the odds for Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women?
At 19:05 IST on 22 November, Dafabet had Adelaide Strikers Women at 1.74 and Melbet had Sydney Thunder Women at 2.10. Our fair odds are 1.69 for the Strikers and 2.45 for the Thunder, so the Strikers price sat above our number and the Thunder price below it.
Is North Sydney Oval a batting or bowling pitch?
A ground for chasing in WBBL 2026. The side batting second won three of the four games at North Sydney Oval from 8 November to 21 November 2026, most recently when Sydney Sixers Women beat Perth Scorchers Women (21 November 2026). Toss winners chose to bowl in three of those four games.
When did Sydney Thunder Women and Adelaide Strikers Women last meet in the WBBL?
At Adelaide Oval (28 November 2025), when rain left the game with no result. Adelaide Strikers Women won three of the four completed WBBL meetings before that, from 20 November 2022 to 1 November 2024, and Sydney Thunder Women's win in that run came by 64 runs (1 November 2024).
What time does Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women start?
At 10:10 am IST (04:40 UTC), Thursday 26 November 2026. It is the 34th Match of the Women's Big Bash League 2026, between Sydney Thunder Women and Adelaide Strikers Women, and the ground is North Sydney Oval in Sydney. Our toss call is field first, at 72%.
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