We back Adelaide Strikers Women, at 59.2%.

Laura Wolvaardt made 91 off 58 balls for the Strikers in a 5-wicket win over Melbourne Renegades Women at Adelaide Oval (20 November 2026).

The Strikers also won three of their four completed WBBL meetings with the Thunder from 20 November 2022 to 1 November 2024.

Which team is stronger, Sydney Thunder Women or Adelaide Strikers Women?

Adelaide Strikers Women, and the top of their order is the reason.

Laura Wolvaardt made 83 off 45 balls for Adelaide Strikers Women when they beat Perth Scorchers Women by 51 runs at the W.A.C.A. Ground (14 November 2026).

The Strikers made 202 for 4 in that game in Perth.

Anesu Mushangwe then took 5 for 11 for the Strikers in the same win over the Scorchers.

Madeline Penna made 68 off 45 balls for the Strikers against Brisbane Heat Women at Drummoyne Oval (5 November 2026).

Amanda-Jade Wellington took 3 for 28 for the Strikers against Melbourne Stars Women at Karen Rolton Oval (31 October 2026).

The Strikers have dips too. Sydney Sixers Women beat Adelaide Strikers Women by 9 wickets at Karen Rolton Oval, Adelaide (17 November 2026), bowling them out for 124.

Sophie Ecclestone has been ruled out of the rest of WBBL 2026 with a back injury, so the Strikers' attack carries on without her.

Sydney Thunder Women's batting is their strength. They reached 226 for 4 in 19.2 overs to beat Brisbane Heat Women by 6 wickets at Allan Border Field (19 November 2026).

Laura Harris made 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women in that chase in Brisbane.

Anika Learoyd added 60 off 43 balls for the Thunder against the Heat the same evening.

The Thunder's bowling is the worry. Brisbane Heat Women had made 225 for 3 against Sydney Thunder Women in that game.

Hobart Hurricanes Women then beat Sydney Thunder Women by 8 wickets at Bellerive Oval, Hobart (21 November 2026), after the Thunder made 150 for 5.

Heather Knight made 71 off 46 balls for the Thunder against Perth Scorchers Women in Perth (11 November 2026), and the Scorchers still won by 4 wickets.

Nicola Hancock took 4 for 17 for the Thunder against Melbourne Stars Women at Drummoyne Oval (16 November 2026), in a 6-run defeat.

Key matchups: Laura Wolvaardt against Georgia Voll, Laura Harris against Anesu Mushangwe

Laura Wolvaardt against Georgia Voll. Laura Wolvaardt's 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women came at Adelaide Oval (20 November 2026).

Georgia Voll took 4 for 26 for Sydney Thunder Women against Melbourne Renegades Women at Junction Oval (29 October 2026).

If Voll removes Wolvaardt early, the Strikers' total shrinks.

Laura Harris against Anesu Mushangwe. Laura Harris's 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women came against Brisbane Heat Women (19 November 2026).

Anesu Mushangwe's 5 for 11 for Adelaide Strikers Women came against Perth Scorchers Women (14 November 2026).

Harris against Mushangwe in the middle overs may decide how many the Thunder make.

ST-W vs AS-W head to head Strikers, WBBL November 2022 to November 2025 3 Thunder, WBBL November 2022 to November 2025 1 Adelaide Strikers Women won three of the four completed WBBL meetings from 20 November 2022 to 1 November 2024, and the latest, on 28 November 2025, had no result. Newest first. 28 November 2025 · Adelaide Oval No result (rain) 1 November 2024 · North Sydney Oval, Sydney Thunder by 64 runs 21 November 2023 · Cricket Central, Sydney Strikers by 3 runs 15 November 2023 · Karen Rolton Oval, Adelaide Strikers by 6 wickets 20 November 2022 · North Sydney Oval, Sydney Strikers by 26 runs Sydney Thunder Women's one win in that run came by 64 runs in Sydney (1 November 2024), when they made 212 for 5.

ST-W vs AS-W pitch report: North Sydney Oval, Sydney Chasing has the edge. The side batting second won three of the four WBBL 2026 games at North Sydney Oval, from 8 November to 21 November 2026. WBBL 2026 games at the ground, newest first 21 November 2026 Sydney Sixers Women won chasing against Perth Scorchers Women. 15 November 2026 Melbourne Renegades Women won chasing against Sydney Sixers Women. 8 November 2026, two games Perth Scorchers Women won chasing against Melbourne Stars Women, and Sydney Sixers Women won batting first against Sydney Thunder Women. Weather Mostly cloudy, about 23°C at the start, with an 8-11% chance of rain during the game. Forecast read 22 November, 19:04 IST. Our toss call for this game is field first, at 72%.

Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women prediction: we back the Strikers at 59%

We back the Strikers, 59.2%, a little above the market's 54.7%.

Laura Wolvaardt is the first reason, with 91 off 58 balls (20 November 2026) and 83 off 45 balls (14 November 2026) for Adelaide Strikers Women.

The head-to-head is the second, with three Strikers wins in the sides' four completed WBBL meetings from 20 November 2022 to 1 November 2024.

The Thunder's 40.8% rests on their batting, which ran down Brisbane Heat Women's 225 for 3 at Allan Border Field (19 November 2026).

Dafabet's 1.74 on the Strikers at 19:05 IST (22 November) sits above our fair 1.69.

What decides ST-W vs AS-W

The toss. We expect the toss winner to bowl, at 72%, as Sydney Thunder Women did after winning the toss against Brisbane Heat Women on 19 November 2026.

We expect the toss winner to bowl, at 72%, as Sydney Thunder Women did after winning the toss against Brisbane Heat Women on 19 November 2026. Laura Wolvaardt. She made 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women against Melbourne Renegades Women on 20 November 2026.

She made 91 off 58 balls for Adelaide Strikers Women against Melbourne Renegades Women on 20 November 2026. The Thunder's top order. Laura Harris made 63 off 20 balls for Sydney Thunder Women in their 6-wicket win at Allan Border Field (19 November 2026).