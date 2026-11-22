We back Ireland Women, at 60%.

Our AI model makes Ireland favourites for this Super Six game in Ajman, which starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on 23 November 2026.

The prices at 22:48 IST (22 November), 1.53 on Ireland and 2.48 on the Netherlands, give Ireland 61.8% once the margin is removed.

Which team is stronger, Ireland Women or Netherlands Women?

Ireland Women opened with a 10-wicket defeat by Sri Lanka Women at Karwan Cricket Ground (12 November).

Ireland then beat United Arab Emirates Women by 61 runs in Ajman (13 November), making 171 for 5.

Gaby Lewis made 71 off 40 balls for Ireland Women in that 13 November win. She added 60 off 40 balls against Papua New Guinea Women on 16 November, a 45-run win.

Scotland Women bowled Ireland Women out for 71 in Ajman (18 November) and won by 8 wickets.

Ireland Women answered in the Super Six. Louise Little took 3 for 21 and Kia McCartney 2 for 24 for Ireland Women as Pakistan Women were bowled out for 107 at Karwan (20 November).

Gaby Lewis then made 71 off 46 balls for Ireland Women, who won that game by 9 wickets. Amy Hunter made 37 not out off 32 balls for Ireland Women in the same chase.

Ireland Women then beat Zimbabwe Women by 3 wickets in Ajman (22 November), making 121 for 7 with two balls left.

Netherlands Women beat Thailand Women by 5 wickets (12 November) and Pakistan Women by 8 wickets (15 November), both at Seven Districts Ground.

Frederique Overdijk took 3 for 18 for Netherlands Women in the 15 November win, as Pakistan Women made 126 for 7.

Sterre Kalis made 68 not out off 50 balls for Netherlands Women in a 5-wicket win over Bangladesh Women at Karwan (16 November).

Zimbabwe Women then beat Netherlands Women by 33 runs at Karwan (18 November).

In the Super Six, Scotland Women made 154 for 7 against Netherlands Women at Karwan on 20 November. Netherlands Women won that game by 7 wickets.

Sterre Kalis made 52 not out off 27 balls for Netherlands Women in that chase, with Phebe Molkenboer on 43 off 44 balls. Sanya Khurana added 41 off 36 balls for Netherlands Women in the same innings.

Two days later Sri Lanka Women bowled Netherlands Women out for 57 at Karwan (22 November) and won by 9 wickets.

Key matchups: Gaby Lewis against Frederique Overdijk, Sterre Kalis against Cara Murray

Gaby Lewis v Frederique Overdijk. Netherlands Women's Frederique Overdijk took 3 for 18 against Pakistan Women in Ajman (15 November).

Ireland Women's Gaby Lewis made 71 off 40 balls against United Arab Emirates Women in Ajman two days earlier (13 November).

Sterre Kalis v Cara Murray. Netherlands Women's Sterre Kalis made 68 not out off 50 balls against Bangladesh Women (16 November).

Ireland Women's Cara Murray took 3 for 12 against Papua New Guinea Women on the same day (16 November).

Amy Hunter v Iris Zwilling. Netherlands Women's Iris Zwilling took 2 for 26 against Pakistan Women on 15 November. Ireland Women's Amy Hunter made 37 not out off 32 balls against Pakistan Women five days later.

Ireland Women vs Netherlands Women head to head The sides' five most recent T20 internationals, from 17 August 2023 to 30 January 2026, newest first 30 January 2026 · Kathmandu Ireland Women won by 98 runs 26 August 2025 · Rotterdam Ireland Women won by 7 wickets 21 August 2025 · Rotterdam Ireland Women won by 8 wickets 3 May 2024 · Abu Dhabi Ireland Women won by 54 runs 17 August 2023 · Amstelveen Ireland Women won by 6 wickets In the latest, in Kathmandu, Ireland bowled Netherlands Women out for 45 and won by 98 runs.

Ireland Women vs Netherlands Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman Bowl first. The chasing side won 9 of the 13 completed games on this ground at this event (12 to 22 November 2026). Three of those games, newest first 22 November 2026 Zimbabwe Women 120 for 9 · Ireland Women 121 for 7 in 19.4 overs, won by 3 wickets. 15 November 2026 Pakistan Women 126 for 7 · Netherlands Women 127 for 2 in 14.5 overs, won by 8 wickets. 13 November 2026 Ireland Women 171 for 5, then beat United Arab Emirates Women by 61 runs. Weather Warm and dry in Ajman for 23 November, around 32°C at the start, with no rain forecast. Forecast read 22 November, 22:34 IST. This one starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC), and we expect the toss winner to field.

Ireland Women vs Netherlands Women prediction: we back Ireland Women at 60%

The game turns on Ireland's top order against the Netherlands' bowlers.

Gaby Lewis made 71 off 46 balls for Ireland Women against Pakistan Women (20 November).

Netherlands Women chased down Pakistan Women's 126 for 7 in 14.5 overs in Ajman (15 November).

That is why our AI model gives Ireland Women 60% and Netherlands Women 40%. The pick is Ireland; a Netherlands price above 2.49 would be value on the underdog.

What decides Ireland Women vs Netherlands Women

Gaby Lewis's start. Gaby Lewis made 71 off 46 balls for Ireland Women in their 9-wicket win over Pakistan Women (20 November).

Gaby Lewis made 71 off 46 balls for Ireland Women in their 9-wicket win over Pakistan Women (20 November). The Netherlands' batting. Sri Lanka Women bowled Netherlands Women out for 57 at Karwan (22 November).

Sri Lanka Women bowled Netherlands Women out for 57 at Karwan (22 November). The toss. We expect the toss winner to field first, at 64%.