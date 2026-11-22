Sri Lanka Women vs Pakistan Women Match 27 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 66%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 70%.Toss preview ›
SL-W vs PAK-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Sri Lanka Women
Expected captainHarshitha Samarawickrama
- Vishmi Gunaratne
- Hasini Perera
- Harshitha Samarawickrama (c)
- Kavisha Dilhari
- Imesha Dulani
- Nilakshika Silva
- Kaushani Nuthyangana (wk)
- Sugandika Kumari
- Chethana Vimukthi
- Sathya Sandeepani
- Nimasha Meepage
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 22 Nov, 22:50 IST
Pakistan Women
Expected captainMuneeba Ali
- Shawaal Zulfiqar
- Gull Feroza
- Muneeba Ali (c) (wk)
- Eyman Fatima
- Ayesha Zafar
- Omaima Sohail
- Tuba Hassan
- Umm-E-Hani
- Tasmia Rubab
- Nashra Sandhu
- Momina Riasat
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 22 Nov, 22:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 66%.
- • Toss call: Field first, at 70%. Our full pre-toss call for this match is on the dedicated toss page.
- • Key fact: On 20 November 2026, Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 at Seven Districts Ground and won by 9 wickets.
- • Value: Sri Lanka Women's fair odds are 1.51, and Melbet had them at 1.53 at 21:47 IST (22 November).
We back Sri Lanka Women, at 66%.
Our AI model makes them favourites for this Super Six game in Ajman. Sri Lanka Women already have a place in the 25 November final.
The prices at 21:47 IST (22 November), 1.53 on Sri Lanka and 2.48 on Pakistan, give Sri Lanka 61.8% once the margin is removed.
Which team is stronger, Sri Lanka Women or Pakistan Women?
Sri Lanka Women opened with a 10-wicket win over Ireland Women at Karwan Cricket Ground (12 November), then beat Scotland Women by 4 wickets there a day later (13 November).
In the Super Six, Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 at Seven Districts Ground (20 November 2026) and won by 9 wickets.
Netherlands Women were then all out for 57 against Sri Lanka Women at Karwan (22 November), another 9-wicket win.
Kavisha Dilhari took 3 for 8 for Sri Lanka Women in the 20 November game. Sri Lanka Women's Sathya Sandeepani took 3 for 9 against Ireland Women (12 November) and was player of the match.
The batter to watch is Vishmi Gunaratne of Sri Lanka Women, who made 63 not out off 45 balls against United Arab Emirates Women on 16 November. Harshitha Samarawickrama captains the side at this event.
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets at Karwan in their opening game (12 November).
On 13 November Pakistan Women made 180 for 2 there to beat Thailand Women by 24 runs. Ayesha Zafar made 59 not out off 26 balls for Pakistan Women in that game.
Muneeba Ali made 51 off 49 balls for Pakistan Women in a 51-run win over Zimbabwe Women at Seven Districts Ground (16 November).
Pakistan Women lost to Netherlands Women by 8 wickets (15 November). In the Super Six, Ireland Women beat Pakistan Women by 9 wickets at Karwan on 20 November, after Pakistan chose to bat and were all out for 107.
Pakistan Women then beat Scotland Women by 9 wickets in their 22 November game, making 128 for 1 in 17.1 overs. Muneeba Ali captains Pakistan Women at this event.
Key matchups: Vishmi Gunaratne against Tuba Hassan, Muneeba Ali against Kavisha Dilhari
Vishmi Gunaratne v Tuba Hassan. Pakistan Women's Tuba Hassan took 3 for 26 against Bangladesh Women at Karwan (12 November) and was player of the match.
Sri Lanka Women's Vishmi Gunaratne made 49 off 41 balls against Scotland Women on that ground the next day (13 November).
Muneeba Ali v Kavisha Dilhari. Pakistan need Muneeba Ali to bat long, as in her 51 off 49 balls for Pakistan Women against Zimbabwe Women.
Sri Lanka Women's Kavisha Dilhari took 3 for 20 against Ireland Women in the 12 November game and 3 for 22 against United Arab Emirates Women four days later (16 November).
Sri Lanka Women vs Pakistan Women head to head
The sides' five most recent T20 internationals, from 3 October 2024 to 11 September 2026, newest first
Sri Lanka Women won the latest, the Asia Cup semi-final in Dubai, with eight balls to spare.
Sri Lanka Women vs Pakistan Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
Bowl first. The chasing side won 8 of the 13 completed games on this ground at this event (12 to 22 November 2026).
Four of those games, newest first
Netherlands Women all out for 57 · Sri Lanka Women 58 for 1 in 7.2 overs, won by 9 wickets.
Pakistan Women all out for 107 · Ireland Women 111 for 1 in 13.2 overs, won by 9 wickets.
Pakistan Women 180 for 2 · Thailand Women 156 for 8. Pakistan Women won by 24 runs.
Ireland Women 105 for 9 · Sri Lanka Women 110 for 0 in 13 overs, won by 10 wickets.
Dry and warm in Ajman for 23 November, about 27°C at the start and above 30°C by the end, with no rain forecast. Forecast read 22 November, 21:47 IST.
This one starts at 10:30 am IST (05:00 UTC), and we expect the toss winner to field.
Sri Lanka Women vs Pakistan Women prediction: we back Sri Lanka Women at 66%
The game turns on Pakistan's batting against Sri Lanka's bowlers.
Pakistan Women made 180 for 2 against Thailand Women at Karwan (13 November 2026). Ireland Women bowled Pakistan Women out for 107 on that ground in the 20 November game.
That is why our AI model gives Sri Lanka Women 66% and Pakistan Women 34%. The pick is Sri Lanka, whose price sat just above our fair odds at 21:47 IST (22 November).
What decides Sri Lanka Women vs Pakistan Women
- Sri Lanka's bowling. Sri Lanka Women bowled Netherlands Women out for 57 at Karwan (22 November).
- Muneeba Ali's runs. Muneeba Ali made 51 off 49 balls for Pakistan Women in their 51-run win over Zimbabwe Women.
- The toss. We expect the toss winner to field first, at 70%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sri Lanka Women
|66.3%
|61.8%
|1.53
|1.51
|Pakistan Women
|33.7%
|38.2%
|2.48
|2.97
The Sri Lanka price sat above our fair odds. At 21:47 IST (22 November), Melbet had Sri Lanka Women at 1.53 and Pakistan Women at 2.48, against our 1.51 and 2.97.
Why we disagree with the market. Our model is 4.5 points above the market on Sri Lanka Women.
Sri Lanka Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets on 20 November and Netherlands Women by 9 wickets on 22 November.
Sri Lanka Women also beat Pakistan Women in the Asia Cup semi-final in Dubai (11 September 2026).
A Sri Lanka Women price above 1.51, or a Pakistan Women price above 2.97, is the value line. Odds captured at 21:47 IST (22 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs Pakistan Women odds
23 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Sri Lanka Women 1.52 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Pakistan Women 2.70 at 4rabet; checked 23:35 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|2PAK-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|2 · Pakistan Women ▲2.53
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.41
|2 · Pakistan Women 2.66
|Payout92.2%
|1 · Sri Lanka Women 1.42
|2 · Pakistan Women 2.70
|Payout93.1%
|1 · Sri Lanka Women 1.42
|2 · Pakistan Women 2.62
|Payout92.1%
|Highest
|1 · Sri Lanka Women1.52
|2 · Pakistan Women2.70
|Payout–
1X2: Sri Lanka Women 1.52, Tie 25.00, Pakistan Women 2.54 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 23:35 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|XTie
|2PAK-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women ▼1.52
|X · Tie 25.00
|2 · Pakistan Women ▲2.54
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Sri Lanka Women129.5
|1.85Megapari
|1.81Paripesa
|Pakistan Women118.5
|1.85Paripesa
|1.81Melbet
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sri Lanka Women vs Pakistan Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Sri Lanka Women favourites at 66%, with Pakistan Women at 34%. Sri Lanka beat Netherlands Women by 9 wickets on 22 November 2026, and they beat Pakistan Women in the Asia Cup semi-final in Dubai on 11 September 2026.
What is the toss prediction for Sri Lanka Women vs Pakistan Women?
Our toss call is field first, at 70%, so we expect the toss winner to bowl. The chasing side won 8 of the 13 completed Emerging Nations Trophy games at Karwan Cricket Ground from 12 to 22 November 2026. This game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC).
What are the odds for Sri Lanka Women vs Pakistan Women?
At 21:47 IST (22 November 2026), Melbet had Sri Lanka Women at 1.53 and Pakistan Women at 2.48. Our fair odds are 1.51 for Sri Lanka Women and 2.97 for Pakistan Women, so the Sri Lanka price sat just above our number.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Karwan Cricket Ground has favoured the chasing side at this event, which won 8 of the 13 completed games there from 12 to 22 November 2026. Pakistan Women made 180 for 2 there against Thailand Women (13 November). Against Ireland Women on 20 November, Pakistan were all out for 107.
When did Sri Lanka Women and Pakistan Women last play a T20 match?
Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets in the Women's Asia Cup semi-final at Dubai International Cricket Stadium on 11 September 2026, with eight balls to spare after Pakistan made 130 for 5. Pakistan Women won the meeting before that, by 4 wickets at Dambulla on 4 August 2026.
What time does Sri Lanka Women vs Pakistan Women start?
The game between Sri Lanka Women and Pakistan Women starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Monday 23 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman, in the Super Six of the Emerging Nations Trophy. The top two sides after the Super Six reach the 25 November final.
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