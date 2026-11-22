Frequently Asked Questions

Who will win Zimbabwe Women vs Scotland Women in the Emerging Nations Trophy?

Our AI model makes Scotland Women favourites at 80%, with Zimbabwe Women at 20%. Scotland beat Zimbabwe Women by 5 wickets in the sides' most recent T20 international, in Kathmandu on 22 January 2026, and Sri Lanka Women bowled Zimbabwe out for 68 on 20 November 2026.

What is the toss prediction for Zimbabwe Women vs Scotland Women?

Our toss call is bat first, at 56%, so we expect the toss winner to bat. Zimbabwe Women won the toss and chose to bat against Sri Lanka Women on 20 November 2026 and against Ireland Women on 22 November 2026. This game starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC).

What are the odds for Zimbabwe Women vs Scotland Women?

At 23:13 IST (22 November 2026), Melbet had Zimbabwe Women at 4.00 and Scotland Women at 1.24. Our fair odds are 5.05 for Zimbabwe Women and 1.25 for Scotland Women, so a Zimbabwe price above 5.05 or a Scotland price above 1.25 is value.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

Karwan Cricket Ground has favoured the chasing side at this event, which won 8 of the 13 completed games there from 12 to 22 November 2026. Zimbabwe Women still made 160 for 2 batting first against Netherlands Women at Karwan on 18 November and won by 33 runs.

When did Zimbabwe Women and Scotland Women last play a T20 international?

Scotland Women beat Zimbabwe Women by 5 wickets at Mulpani Cricket Ground in Kathmandu on 22 January 2026, in the Women's T20 World Cup Qualifier. Zimbabwe chose to bat and were bowled out for 101. Scotland Women made 105 for 5 in 13.4 overs to win with 38 balls left.

What time does Zimbabwe Women vs Scotland Women start?

The game between Zimbabwe Women and Scotland Women starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on 23 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman. It is a Super Six game in the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, and our toss call for it is bat first.