Zimbabwe Women vs Scotland Women Match 28 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Scotland Women to win, at 80%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 56%.Toss preview ›
ZIM-W vs SCO-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Zimbabwe Women
Expected captainJosephine Nkomo
- Modester Mupachikwa (wk)
- Michelle Mavunga
- Chipo Mugeri-Tiripano
- Beloved Biza
- Josephine Nkomo (c)
- Chiedza Dhururu
- Nyasha Gwanzura
- Tendai Makusha
- Christine Mutasa
- Olinder Chare
- Nomvelo Sibanda
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 23 Nov, 02:50 IST
Scotland Women
Expected captainKathryn Bryce
- Darcey Carter
- Katherine Fraser
- Kathryn Bryce (c)
- Sarah Bryce (wk)
- Pippa Sproul
- Priyanaz Chatterji
- Chloe Abel
- Isabella Watson
- Kirstie Gordon
- Abtaha Maqsood
- Hannah Rainey
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 23 Nov, 02:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Scotland Women to win, at 80%.
- • Toss call: Bat first, at 56%. Our ZIM-W vs SCO-W pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
- • Key fact: Scotland Women bowled Zimbabwe Women out for 101 and won by 5 wickets in Kathmandu on 22 January 2026.
- • Value: Scotland Women's fair odds are 1.25, and Melbet had them at 1.24 at 23:13 IST (22 November).
We back Scotland Women, at 80%.
Our AI model makes Scotland clear favourites for this Super Six game in Ajman, which starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on 23 November 2026.
The prices at 23:13 IST (22 November), 4.00 on Zimbabwe and 1.24 on Scotland, give Scotland 76.3% once the margin is removed.
Which team is stronger, Zimbabwe Women or Scotland Women?
Zimbabwe Women opened with a 9-wicket defeat by Bangladesh Women in Ajman (13 November).
Zimbabwe then beat Thailand Women by 28 runs at Karwan (15 November). Christine Mutasa took 6 for 10 for Zimbabwe Women as Thailand Women were bowled out for 82.
Pakistan Women beat Zimbabwe Women by 51 runs (16 November). Two days later, at Karwan, Zimbabwe made 160 for 2 and beat Netherlands Women by 33 runs.
Modester Mupachikwa made 33 off 36 balls for Zimbabwe Women in that win. Christine Mutasa then took 3 for 19 for Zimbabwe Women as Netherlands Women made 127 for 7.
Zimbabwe's Super Six has been harder going. Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 in 19.1 overs (20 November) and won by 9 wickets.
Zimbabwe Women made 120 for 9 against Ireland Women (22 November). Ireland won that game by 3 wickets with two balls left.
Scotland Women beat Papua New Guinea Women by 7 wickets in Ajman (12 November). Katherine Fraser took 3 for 10 for Scotland Women as Papua New Guinea Women were bowled out for 93.
Sri Lanka Women beat Scotland Women by 4 wickets at Karwan the next day (13 November). Darcey Carter made 62 off 55 balls for Scotland Women in that defeat.
Kathryn Bryce made 51 not out off 36 balls for Scotland Women as they beat United Arab Emirates Women by 7 wickets at Karwan (15 November).
Scotland Women then bowled Ireland Women out for 71 in Ajman (18 November) and won by 8 wickets. Kirstie Gordon took 4 for 4 for Scotland Women in that game, and Abtaha Maqsood took 3 for 15 for Scotland Women.
Scotland's Super Six has gone the other way. Netherlands Women chased down Scotland Women's 154 for 7 at Karwan (20 November) and won by 7 wickets.
Pakistan Women then beat Scotland Women by 9 wickets in Ajman (22 November), after Scotland made 124 for 5.
Key matchups: Kathryn Bryce against Christine Mutasa, Kirstie Gordon against Chipo Mugeri-Tiripano
Kathryn Bryce v Christine Mutasa. Zimbabwe Women's Christine Mutasa took 6 for 10 against Thailand Women at Karwan (15 November).
Scotland Women's Kathryn Bryce made 51 not out off 36 balls against United Arab Emirates Women, also at Karwan (15 November).
Kirstie Gordon v Chipo Mugeri-Tiripano. Scotland Women's Kirstie Gordon took 4 for 4 against Ireland Women in Ajman (18 November).
Zimbabwe Women's Chipo Mugeri-Tiripano made 40 off 30 balls against Bangladesh Women in Ajman five days earlier (13 November).
Katherine Fraser v Modester Mupachikwa. Scotland Women's Katherine Fraser took 3 for 10 against Papua New Guinea Women in Ajman (12 November). Zimbabwe Women's Modester Mupachikwa made 33 off 36 balls against Netherlands Women at Karwan (18 November).
Zimbabwe Women vs Scotland Women head to head
The sides' most recent women's T20 international, at the Women's T20 World Cup Qualifier
In Kathmandu, Scotland bowled Zimbabwe Women out for 101 and won by 5 wickets, with 38 balls left.
Zimbabwe Women vs Scotland Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
Chasing has the edge. The chasing side won 8 of the 13 completed games on this ground at this event (12 to 22 November 2026).
Three of those games, newest first
Scotland Women 154 for 7 · Netherlands Women 155 for 3 in 19.4 overs, won by 7 wickets.
Zimbabwe Women 160 for 2, then beat Netherlands Women by 33 runs.
Scotland Women 142 for 3 in 18.1 overs to beat United Arab Emirates Women by 7 wickets.
Warm and dry in Ajman for 23 November, around 32°C at the start, with no rain forecast. Forecast read 22 November, 23:13 IST.
This one starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC), and we expect the toss winner to bat, as Zimbabwe Women did after winning the toss on 20 and 22 November.
Zimbabwe Women vs Scotland Women prediction: we back Scotland Women at 80%
The game turns on Scotland's bowlers against Zimbabwe's top order.
Kirstie Gordon took 4 for 4 for Scotland Women when Ireland Women were bowled out for 71 (18 November).
Two days later, Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 in Ajman (20 November).
That is why our AI model gives Scotland Women 80% and Zimbabwe Women 20%, and the pick is Scotland.
What decides Zimbabwe Women vs Scotland Women
- Scotland's bowling. Kirstie Gordon took 4 for 4 for Scotland Women in their 8-wicket win over Ireland Women (18 November).
- Zimbabwe's batting. Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 in Ajman (20 November).
- The toss. We expect the toss winner to bat first, at 56%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Zimbabwe Women
|19.8%
|23.7%
|4.00
|5.05
|Scotland Women
|80.2%
|76.3%
|1.24
|1.25
Scotland are favourites on our numbers and the market's. At 23:13 IST (22 November), Melbet had Zimbabwe Women at 4.00 and Scotland Women at 1.24, against our 5.05 and 1.25.
Our model is 3.9 points above the market on Scotland Women. Here's why. Scotland bowled Zimbabwe Women out for 101 in Kathmandu (22 January 2026) and won with 38 balls left. Sri Lanka Women then bowled Zimbabwe out for 68 (20 November).
A Scotland Women price above 1.25, or a Zimbabwe Women price above 5.05, is the value line. Our toss call, bat first at 56%, is the other angle on this game. Odds captured at 23:13 IST (22 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Zimbabwe Women vs Scotland Women odds
23 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Zimbabwe Women 4.90 at Dafabet; Scotland Women 1.25 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 03:35–03:36 IST.
|Bookmaker
|1ZIM-W
|2SCO-W
|Payout
|1 · Zimbabwe Women 4.90
|2 · Scotland Women 1.18
|Payout95.1%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.96
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout95.0%
|1 · Zimbabwe Women 4.50
|2 · Scotland Women 1.15
|Payout91.6%
|1 · Zimbabwe Women 4.70
|2 · Scotland Women 1.16
|Payout93.0%
|1 · Zimbabwe Women 4.50
|2 · Scotland Women 1.16
|Payout92.2%
|Highest
|1 · Zimbabwe Women4.90
|2 · Scotland Women1.25
|Payout–
1X2: Zimbabwe Women 3.98, Tie 25.00, Scotland Women 1.25 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 03:35 IST.
|Bookmaker
|1ZIM-W
|XTie
|2SCO-W
|Payout
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
|1 · Zimbabwe Women ▼3.98
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women ▲1.25
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Zimbabwe Women vs Scotland Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Scotland Women favourites at 80%, with Zimbabwe Women at 20%. Scotland beat Zimbabwe Women by 5 wickets in the sides' most recent T20 international, in Kathmandu on 22 January 2026, and Sri Lanka Women bowled Zimbabwe out for 68 on 20 November 2026.
What is the toss prediction for Zimbabwe Women vs Scotland Women?
Our toss call is bat first, at 56%, so we expect the toss winner to bat. Zimbabwe Women won the toss and chose to bat against Sri Lanka Women on 20 November 2026 and against Ireland Women on 22 November 2026. This game starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC).
What are the odds for Zimbabwe Women vs Scotland Women?
At 23:13 IST (22 November 2026), Melbet had Zimbabwe Women at 4.00 and Scotland Women at 1.24. Our fair odds are 5.05 for Zimbabwe Women and 1.25 for Scotland Women, so a Zimbabwe price above 5.05 or a Scotland price above 1.25 is value.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Karwan Cricket Ground has favoured the chasing side at this event, which won 8 of the 13 completed games there from 12 to 22 November 2026. Zimbabwe Women still made 160 for 2 batting first against Netherlands Women at Karwan on 18 November and won by 33 runs.
When did Zimbabwe Women and Scotland Women last play a T20 international?
Scotland Women beat Zimbabwe Women by 5 wickets at Mulpani Cricket Ground in Kathmandu on 22 January 2026, in the Women's T20 World Cup Qualifier. Zimbabwe chose to bat and were bowled out for 101. Scotland Women made 105 for 5 in 13.4 overs to win with 38 balls left.
What time does Zimbabwe Women vs Scotland Women start?
The game between Zimbabwe Women and Scotland Women starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on 23 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman. It is a Super Six game in the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026, and our toss call for it is bat first.
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