We back Namibia Women, at 64.1%.

Namibia Women beat USA Women by 8 runs in the 3rd Match at Entebbe Cricket Oval (7 November 2026).

Jurriene Diergaardt took 5 for 21 in four overs for Namibia Women in that game. USA Women had won the 2019 and January 2026 meetings.

USA Women played again on 10 November 2026 and lost to Rwanda Women.

This 10th Match of the Women's Victoria T20 Series starts at 4:30 pm IST (11 November 2026).

The top two of the four teams reach the final on 14 November 2026.

Which team is stronger, Namibia Women or USA Women?

Namibia Women, and the market agrees. They made 98 for 8 against Rwanda Women (8 November 2026).

Rwanda Women were then all out for 59 in 17.5 overs, and Namibia Women won by 39 runs.

Kayleen Green made 39 off 49 balls for Namibia Women in that game. When Rwanda Women batted, Kayleen Green also took 3 for 10 in two overs for Namibia Women.

Their batting has had harder days. Namibia Women made 73 for 9 in the series opener (6 November 2026).

Uganda Women then beat them by four wickets.

USA Women are still looking for a win in this series.

Rwanda Women beat them by 14 runs (6 November 2026), and Uganda Women beat them by seven wickets (8 November 2026).

Rwanda Women made 107 for 5 in the 7th Match (10 November 2026), and USA Women lost that one as well.

The bowling has kept USA Women in games. In the 2nd Match (6 November 2026), Aditiba Chudasama took 3 for 20 in four overs for USA Women against Rwanda Women.

Taranum Chopra took 2 for 10 for USA Women in that game.

In the 6th Match (8 November 2026), Isani Vaghela made 21 off 28 balls for USA Women against Uganda Women. USA Women need more runs from the top of the order than that.

Key matchups: Sune Wittmann against Sainavi Kambalapalli, Jurriene Diergaardt against Aditiba Chudasama

Sune Wittmann against Sainavi Kambalapalli. In the 3rd Match (7 November 2026), Sune Wittmann made 44 off 44 balls for Namibia Women against USA Women.

Sainavi Kambalapalli took 3 for 16 in four overs for USA Women in the same innings.

Sainavi Kambalapalli also made 33 off 45 balls for USA Women in that game.

Jurriene Diergaardt against Aditiba Chudasama. Jurriene Diergaardt took 5 for 21 for Namibia Women when USA Women batted (7 November 2026).

Aditiba Chudasama, the USA Women captain, made 7 in that innings and was caught off the bowling of Jurriene Diergaardt. USA Women's captain needs a longer stay this time.

Namibia Women vs USA Women head to head USA Women 2 Namibia Women 1 USA Women lead 2-1 across every women's T20 international meeting, 7 September 2019 to 7 November 2026 7 November 2026 · Entebbe Cricket Oval, Entebbe Namibia Women by 8 runs 20 January 2026 · Mulpani Cricket Ground, Kathmandu USA Women by 4 wickets 7 September 2019 · Lochlands, Arbroath USA Women by 6 wickets USA Women won the World Cup qualifier meetings in Arbroath and Kathmandu, and Namibia Women won the latest meeting, in this series in Entebbe (7 November 2026).

Namibia Women vs USA Women pitch report: Entebbe Cricket Oval, Entebbe A low-scoring bowling pitch, with Namibia Women's 116 for 8 the highest total of the eight completed games of this series. The eight completed games of the Women's Victoria T20 Series, 6 to 10 November 2026 Batting first Rwanda Women made 100 for 8 and beat USA Women by 14 runs, 6 November 2026. Lowest total Rwanda Women, all out for 59 in the 5th Match against Namibia Women. A chase that worked Uganda Women 94 for 3 in 15.2 overs to beat USA Women by 7 wickets, 8 November 2026. Weather Overcast with rain at the 2:00 pm local start, about 21°C and humidity near 90%, with a 66% to 80% chance of rain in the first three hours. Forecast read 10 November, 23:48 IST. Afternoon toss winners chose to bat on 6 November 2026 (Rwanda Women), 7 November (Uganda Women) and 8 November (USA Women), and Uganda Women chose to bowl in the 10 November game.

Namibia Women vs USA Women prediction: we back Namibia Women at 64%

We back Namibia Women, 64.1%, with the market at 65.5%.

The 7 November win is the best guide. Namibia Women made 116 for 8 after USA Women chose to bowl.

Jurriene Diergaardt's five wickets for Namibia Women then held USA Women to 108 for 9.

Namibia Women's bowling has carried them on this pitch.

In the series opener, which Namibia Women lost (6 November 2026), Wilka Mwatile took 3 for 9 in four overs for Namibia Women against Uganda Women.

USA Women's batting is the worry for them. Rwanda Women bowled them out for 86 (6 November 2026), and Uganda Women held them to 93 for 7 (8 November 2026).

Melbet had Namibia Women at 1.45 at 23:53 IST (10 November), under our fair 1.56, and USA Women at 2.75, just under our 2.79. The toss call is the sharper angle.

What decides Namibia Women vs USA Women

The toss. We expect the toss winner to bat, at 68%, as Namibia Women did when they beat Rwanda Women by 39 runs (8 November 2026).

We expect the toss winner to bat, at 68%, as Namibia Women did when they beat Rwanda Women by 39 runs (8 November 2026). The rain. The forecast for Entebbe has a 66% chance of rain at the 4:30 pm IST start, rising to 80% two hours later, so a shortened game is possible.

The forecast for Entebbe has a 66% chance of rain at the 4:30 pm IST start, rising to 80% two hours later, so a shortened game is possible. A total near 100. Uganda Women's 99 for 6 was enough to beat Rwanda Women by 6 runs in the 4th Match (7 November 2026).

Uganda Women's 99 for 6 was enough to beat Rwanda Women by 6 runs in the 4th Match (7 November 2026). The USA Women captain. Aditiba Chudasama took 2 for 22 in four overs for USA Women in the 3rd Match, and they need her wickets again.