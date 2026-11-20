Netherlands Women vs Sri Lanka Women Match 24 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 82%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 72%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 82%.
- • Toss call: Field first, at 72%. Our toss prediction for Netherlands Women vs Sri Lanka Women is timestamped publicly before the coin lands.
- • Key fact: On 12 November 2026, Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground, making 110 for 0 in 13 overs.
- • Value: Netherlands Women's fair odds are 5.46, and Melbet had them at 5.47 at 17:08 IST (20 November).
We back Sri Lanka Women, at 82%.
Our AI model makes them clear favourites for this Super Six game in Ajman.
The partner prices at 17:08 IST (20 November), 5.47 on the Netherlands and 1.14 on Sri Lanka, give Sri Lanka 83% once the margin is removed.
Which team is stronger, Netherlands Women or Sri Lanka Women?
On 12 November 2026, Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground. A day later they beat Scotland Women there by 4 wickets.
They then beat Papua New Guinea Women by 67 runs (15 November) and United Arab Emirates Women by 5 wickets (16 November), both at Seven Districts Ground.
The batter to watch is Vishmi Gunaratne of Sri Lanka Women, who made 63 not out off 45 balls in a 16 November 2026 win against United Arab Emirates Women.
Vishmi Gunaratne also made 53 not out off 37 balls (12 November) in Sri Lanka Women's 10-wicket win over Ireland Women.
In that game Sri Lanka Women's Sathya Sandeepani took 3 for 9 and was player of the match.
Kavisha Dilhari, also of Sri Lanka Women, took 3 for 20 that day and 3 for 22 against United Arab Emirates Women (16 November). Harshitha Samarawickrama captains the side at this event.
Netherlands Women beat Thailand Women by 5 wickets (12 November) and Pakistan Women by 8 wickets (15 November), both at Seven Districts Ground.
They beat Bangladesh Women by 5 wickets at Karwan on 16 November 2026. Two days later Zimbabwe Women made 160 for 2 there and won by 33 runs.
The Netherlands batting runs through Sterre Kalis, who made 68 not out off 50 balls for Netherlands Women against Bangladesh Women, that 16 November game, and was player of the match.
Key matchups: Sterre Kalis against Kavisha Dilhari, Vishmi Gunaratne against the Netherlands attack
Sterre Kalis v Kavisha Dilhari. Sri Lanka Women's Kavisha Dilhari took 3 for 20 against Ireland Women at Karwan on 12 November.
Sterre Kalis's 68 not out for Netherlands Women came on the same ground four days later, and her runs decide how many the Netherlands make.
Vishmi Gunaratne v the Netherlands attack. Sri Lanka Women's Vishmi Gunaratne made 49 off 41 balls against Scotland Women at Karwan (13 November).
The Netherlands held Pakistan Women to 126 for 7 in their 15 November win, and they need bowling like that against her.
Netherlands Women vs Sri Lanka Women head to head
Their two most recent women's T20 meetings, a 2026 warm-up and a 2011 T20 international, newest first
Sri Lanka Women won the latest with five balls to spare at Derby on 9 June 2026; this 22 November 2026 game is the sides' first meeting at the Emerging Nations Trophy.
Netherlands Women vs Sri Lanka Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
Bowl first in the morning. In their morning group games here, both sides won the toss, chose to field and won.
Both sides' morning group games on this ground, newest first
Bangladesh Women 129 for 8 · Netherlands Women 131 for 5 in 19.4 overs, won by 5 wickets.
Scotland Women 111 for 8 · Sri Lanka Women 115 for 6 in 18.1 overs, won by 4 wickets.
Ireland Women 105 for 9 · Sri Lanka Women 110 for 0 in 13 overs, won by 10 wickets.
Dry and warm in Ajman for 22 November, about 25°C at the start and 29°C by the end, with no rain forecast. Forecast read 20 November, 17:04 IST.
This one starts at 10:30 am IST (05:00 UTC), the same morning slot. Zimbabwe Women did win a morning game here batting first, by 28 runs against Thailand Women (15 November 2026).
Netherlands Women vs Sri Lanka Women prediction: we back Sri Lanka Women at 82%
The game turns on the Netherlands batting against Sri Lanka's bowlers.
Sri Lanka held Ireland Women to 105 for 9 (12 November) and Scotland Women to 111 for 8 the next day.
Papua New Guinea Women made 83 for 9 against them at Seven Districts Ground (15 November).
The Netherlands made 137 for 5 in 19.3 overs to beat Thailand Women in their 12 November game, and 127 for 7 when Zimbabwe Women won by 33 runs (18 November).
That is why our AI model gives Sri Lanka Women 82% and Netherlands Women 18%. The pick is Sri Lanka, and the Netherlands' 5.47 is the price that sits just above our line.
What decides Netherlands Women vs Sri Lanka Women
- Vishmi Gunaratne's runs. Vishmi Gunaratne made 63 not out for Sri Lanka Women in a 16 November win over United Arab Emirates Women, and 51 against Papua New Guinea Women a day earlier.
- The bowling. Sathya Sandeepani took 3 for 9 for Sri Lanka Women against Ireland Women on 12 November.
- The toss. We expect the toss winner to field first, at 72%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Netherlands Women
|18.3%
|17.2%
|5.47
|5.46
|Sri Lanka Women
|81.7%
|82.8%
|1.14
|1.22
The Netherlands price sat just above our fair odds. At 17:08 IST (20 November), Melbet had Netherlands Women at 5.47 and Sri Lanka Women at 1.14, against our 5.46 and 1.22.
Our model is 1.1 points below the market on Sri Lanka Women. Here's why. The sides' latest meeting, the warm-up at Derby (9 June 2026), went to the final over. Sri Lanka Women won with five balls to spare after the Netherlands made 143 for 6.
The Netherlands also beat Pakistan Women by 8 wickets in 14.5 overs at Seven Districts Ground (15 November 2026).
A Netherlands Women price above 5.46, or a Sri Lanka Women price above 1.22, is the value line. Odds captured at 17:08 IST (20 November 2026).
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Netherlands Women vs Sri Lanka Women odds
22 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Netherlands Women 5.47, Sri Lanka Women 1.14 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 18:20 IST.
|Bookmaker
|1NED-W
|2SL-W
|Payout
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
|1 · Netherlands Women 5.47
|2 · Sri Lanka Women 1.14
|Payout95.0%
1X2: Netherlands Women 5.50, Tie 25.00, Sri Lanka Women 1.15 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 18:20 IST.
|Bookmaker
|1NED-W
|XTie
|2SL-W
|Payout
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
|1 · Netherlands Women 5.50
|X · Tie 25.00
|2 · Sri Lanka Women 1.15
|Payout91.7%
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Frequently Asked Questions
Who will win Netherlands Women vs Sri Lanka Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Sri Lanka Women favourites at 82%, with Netherlands Women at 18%. Sri Lanka beat Ireland Women by 10 wickets on 12 November 2026 and Scotland Women by 4 wickets a day later at Karwan Cricket Ground, where Zimbabwe Women beat the Netherlands by 33 runs (18 November 2026).
What is the toss prediction for Netherlands Women vs Sri Lanka Women?
Our toss call is field first, at 72%, so we expect the toss winner to bowl. In their morning group games at Karwan, Sri Lanka Women and Netherlands Women each won the toss, chose to field and won. This game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC).
What are the odds for Sri Lanka Women vs Netherlands Women?
At 17:08 IST (20 November 2026), Melbet had Netherlands Women at 5.47 and Sri Lanka Women at 1.14. Our fair odds are 5.46 for Netherlands Women and 1.22 for Sri Lanka Women, so the Netherlands price sat just above our number and the Sri Lanka price below it.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Karwan Cricket Ground has rewarded bowling first in the mornings for these two sides. Sri Lanka Women held Ireland Women to 105 for 9 there (12 November 2026) and won by 10 wickets. Zimbabwe Women did win a morning game there batting first, by 28 runs against Thailand Women (15 November 2026).
When did Netherlands Women and Sri Lanka Women last play a T20 match?
Sri Lanka Women beat Netherlands Women by 7 wickets in a Women's T20 World Cup warm-up at the County Ground, Derby on 9 June 2026, with five balls to spare after the Netherlands made 143 for 6. Their T20 international in Colombo on 24 April 2011 ended in a no result.
What time does Netherlands Women vs Sri Lanka Women start?
The game between Netherlands Women and Sri Lanka Women starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Sunday 22 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman, in the Super Six of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The top two sides after the Super Six reach the 25 November final.
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