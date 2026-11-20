Frequently Asked Questions

Who will win Netherlands Women vs Sri Lanka Women in the Emerging Nations Trophy?

Our AI model makes Sri Lanka Women favourites at 82%, with Netherlands Women at 18%. Sri Lanka beat Ireland Women by 10 wickets on 12 November 2026 and Scotland Women by 4 wickets a day later at Karwan Cricket Ground, where Zimbabwe Women beat the Netherlands by 33 runs (18 November 2026).

What is the toss prediction for Netherlands Women vs Sri Lanka Women?

Our toss call is field first, at 72%, so we expect the toss winner to bowl. In their morning group games at Karwan, Sri Lanka Women and Netherlands Women each won the toss, chose to field and won. This game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC).

What are the odds for Sri Lanka Women vs Netherlands Women?

At 17:08 IST (20 November 2026), Melbet had Netherlands Women at 5.47 and Sri Lanka Women at 1.14. Our fair odds are 5.46 for Netherlands Women and 1.22 for Sri Lanka Women, so the Netherlands price sat just above our number and the Sri Lanka price below it.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

Karwan Cricket Ground has rewarded bowling first in the mornings for these two sides. Sri Lanka Women held Ireland Women to 105 for 9 there (12 November 2026) and won by 10 wickets. Zimbabwe Women did win a morning game there batting first, by 28 runs against Thailand Women (15 November 2026).

When did Netherlands Women and Sri Lanka Women last play a T20 match?

Sri Lanka Women beat Netherlands Women by 7 wickets in a Women's T20 World Cup warm-up at the County Ground, Derby on 9 June 2026, with five balls to spare after the Netherlands made 143 for 6. Their T20 international in Colombo on 24 April 2011 ended in a no result.

What time does Netherlands Women vs Sri Lanka Women start?

The game between Netherlands Women and Sri Lanka Women starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Sunday 22 November 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman, in the Super Six of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The top two sides after the Super Six reach the 25 November final.