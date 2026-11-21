Frequently Asked Questions

Who will win Pakistan Women vs Scotland Women in the Emerging Nations Trophy?

Our AI model makes Pakistan Women favourites at 57%, with Scotland Women at 43%. Pakistan beat Zimbabwe Women by 51 runs in Ajman (16 November 2026), while Scotland bowled Ireland out for 71 and won by 8 wickets two days later.

What is the toss prediction for Pakistan Women vs Scotland Women?

Our toss call is field first, at 54%, so we expect the toss winner to bowl. Scotland Women won both their games at Seven Districts Ground batting second, by 7 wickets against Papua New Guinea (12 November), then by 8 wickets against Ireland (18 November 2026). This game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC).

What are the odds for Scotland Women vs Pakistan Women?

At 10:55 IST (21 November 2026), Dafabet had Pakistan Women at 1.57 and Melbet had Scotland Women at 2.65. Our fair odds are 1.76 for Pakistan Women and 2.32 for Scotland Women, so the Scotland price sat above our number and the Pakistan price below it.

Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?

Seven Districts Ground has rewarded chasing in these sides' games, with Scotland Women winning batting second against Papua New Guinea (12 November 2026) and Ireland (18 November 2026), and the Netherlands beating Pakistan Women (15 November 2026). Pakistan Women did win a morning game in Ajman batting first, by 51 runs against Zimbabwe Women on 16 November 2026.

When did Pakistan Women and Scotland Women last play a T20 match?

Scotland Women beat Pakistan Women by 41 runs (DLS method) in a Women's T20 World Cup warm-up at Derby on 9 June 2026. Scotland made 187 for 5, and Pakistan's chase was cut to 9 overs with a target of 104. Pakistan made 62 for 5.

What time does Pakistan Women vs Scotland Women start?

The game between Pakistan Women and Scotland Women starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Sunday 22 November 2026 in Ajman, in the Super Six of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The top two sides after the Super Six reach the 25 November final.