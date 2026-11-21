Pakistan Women vs Scotland Women Match 25 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Pakistan Women to win, at 57%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 54%.Toss preview ›
PAK-W vs SCO-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Pakistan Women
Expected captainMuneeba Ali
- Sadaf Shamas
- Shawaal Zulfiqar
- Muneeba Ali (c) (wk)
- Ayesha Zafar
- Tuba Hassan
- Eyman Fatima
- Omaima Sohail
- Umm-E-Hani
- Nashra Sandhu
- Tasmia Rubab
- Momina Riasat
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 21 Nov, 11:50 IST
Scotland Women
Expected captainKathryn Bryce
- Darcey Carter
- Katherine Fraser
- Kathryn Bryce (c)
- Sarah Bryce (wk)
- Pippa Sproul
- Priyanaz Chatterji
- Isabella Watson
- Kirstie Gordon
- Abtaha Maqsood
- Hannah Rainey
- Chloe Abel
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 21 Nov, 11:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Pakistan Women to win, at 57%.
- • Toss call: Field first, at 54%. The Pakistan Women vs Scotland Women toss page records our call before the toss and updates with the result.
- • Key fact: Pakistan Women made 150 for 6 at Seven Districts Ground and beat Zimbabwe Women by 51 runs (16 November 2026).
- • Value: Scotland Women's fair odds are 2.32, and Melbet had them at 2.65 at 10:55 IST (21 November).
We back Pakistan Women, at 57%.
Our AI model makes Pakistan narrow favourites for this Super Six game in Ajman, though by less than the bookmakers do.
At 10:55 IST (21 November), Dafabet had Pakistan Women at 1.57 and Melbet had Scotland Women at 2.65. With the margin removed, that gives Pakistan 62.8%.
Which team is stronger, Pakistan Women or Scotland Women?
Pakistan Women beat Bangladesh Women by 8 wickets (12 November), then Thailand Women by 24 runs (13 November), both at Karwan Cricket Ground.
Ayesha Zafar, the player of the match, made 59 not out off 26 balls for Pakistan Women against Thailand Women (13 November).
At Seven Districts Ground, the Netherlands beat Pakistan Women by 8 wickets in the 15 November game. Pakistan then made 150 for 6 against Zimbabwe Women and won by 51 runs (16 November).
Muneeba Ali, who captains Pakistan Women, made 51 off 49 balls against Zimbabwe Women (16 November). She was player of the match, and Nashra Sandhu took 3 for 8 for Pakistan Women that day.
Tuba Hassan was player of the match against Bangladesh Women (12 November), taking 3 for 26 for Pakistan Women.
Ireland Women bowled Pakistan Women out for 107 at Karwan Cricket Ground in the 20 November game. Ireland made 111 for 1 in 13.2 overs and won by 9 wickets.
Scotland Women beat Papua New Guinea Women by 7 wickets (12 November), then United Arab Emirates Women by the same margin (15 November).
Katherine Fraser was player of the match against Papua New Guinea Women (12 November), taking 3 for 10 for Scotland Women.
Kathryn Bryce, who captains Scotland Women, was player of the match against United Arab Emirates Women (15 November) with 51 not out off 36 balls.
In the 13 November game at Karwan, Sri Lanka Women beat Scotland Women by 4 wickets after Darcey Carter made 62 off 55 balls for Scotland Women.
Scotland Women then bowled Ireland out for 71 in 19.3 overs (18 November). Kirstie Gordon took 4 for 4 for Scotland Women and was player of the match.
Scotland made 72 for 2 in 8.3 overs to win by 8 wickets (18 November). Abtaha Maqsood took 3 for 15 for Scotland Women against Ireland Women that day.
Netherlands Women beat Scotland Women by 7 wickets at Karwan two days later (20 November 2026), after Scotland made 154 for 7.
Key matchups: Muneeba Ali against Kirstie Gordon, Kathryn Bryce against Nashra Sandhu
Muneeba Ali v Kirstie Gordon. Pakistan Women's Muneeba Ali made 51 off 49 balls against Zimbabwe in Ajman (16 November).
Scotland Women's Kirstie Gordon took 4 for 4 against Ireland in the 18 November game, and her overs against the Pakistan top order shape the first half.
Kathryn Bryce v Nashra Sandhu. Scotland Women's Kathryn Bryce made 94 off 43 balls against Pakistan Women in a warm-up at Derby on 9 June 2026.
Pakistan Women's Nashra Sandhu took 3 for 8 against Zimbabwe on 16 November, and Pakistan need her to stop Bryce early.
Pakistan Women vs Scotland Women head to head
Their latest women's T20 meeting, a 2026 warm-up
Scotland Women made 187 for 5 at Derby on 9 June 2026, and this 22 November 2026 game is the sides' first meeting at the Emerging Nations Trophy.
Pakistan Women vs Scotland Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman
Bowl first and chase. Scotland Women won batting second at Seven Districts Ground on 12 and 18 November 2026, and the Netherlands beat Pakistan Women there the same way on 15 November.
Both sides' morning games on this ground, newest first
Ireland Women all out for 71 · Scotland Women 72 for 2 in 8.3 overs, won by 8 wickets.
Pakistan Women 150 for 6 · Zimbabwe Women 99 for 8, Pakistan won by 51 runs.
Pakistan Women 126 for 7 · Netherlands Women 127 for 2 in 14.5 overs, won by 8 wickets.
Papua New Guinea Women all out for 93 · Scotland Women 95 for 3 in 13.1 overs, won by 7 wickets.
Dry and warm in Ajman for 22 November, about 26°C at the start and 29°C by the end, with no rain forecast. Forecast read 21 November, 10:55 IST.
This one starts at 10:30 am IST (05:00 UTC), the same morning slot. Pakistan Women's 51-run win over Zimbabwe Women showed that a total can hold here too.
Pakistan Women vs Scotland Women prediction: we back Pakistan Women at 57%
The game turns on Pakistan's batting against the Scotland attack.
Scotland Women bowled Papua New Guinea Women out for 93 (12 November), then Ireland out for 71 six days later.
Pakistan Women made 180 for 2 in their 13 November 2026 win over Thailand. They were all out for 107 against Ireland a week later.
That is why our AI model gives Pakistan Women 57% and Scotland Women 43%. The pick is Pakistan, and Scotland's 2.65 is the price that sits above our line.
What decides Pakistan Women vs Scotland Women
- Pakistan's top order. Muneeba Ali made 51 for Pakistan Women against Zimbabwe (16 November), and Ayesha Zafar made 42 in the same win.
- Scotland's bowling. Kirstie Gordon took 4 for 4 and Abtaha Maqsood took 3 for 15 for Scotland Women against Ireland (18 November).
- The toss. We expect the toss winner to field first, at 54%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Pakistan Women
|56.9%
|62.8%
|1.57
|1.76
|Scotland Women
|43.1%
|37.2%
|2.65
|2.32
Scotland Women's best price, 2.65, sits above our fair odds of 2.32. At 10:55 IST (21 November), Melbet had Scotland Women at 2.65 and Dafabet had Pakistan Women at 1.57, under our 1.76.
A Scotland Women price above 2.32, or a Pakistan Women price above 1.76, is the value line. Odds captured at 10:55 IST (21 November 2026).
Why we disagree with the market. Our model is 5.9 points below the market on Pakistan Women.
Scotland Women beat Ireland by 8 wickets (18 November 2026), and Ireland beat Pakistan Women by 9 wickets two days later. Scotland also beat Pakistan by 41 runs (DLS method) in the 9 June 2026 warm-up at Derby.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Pakistan Women vs Scotland Women odds
22 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Pakistan Women 1.57 at Dafabet; Scotland Women 2.65 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, SpinBetter; checked 12:09–12:10 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|2SCO-W
|Payout
|1 · Pakistan Women ▲1.57
|2 · Scotland Women ▼2.41
|Payout95.1%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|1 · Pakistan Women 1.48
|2 · Scotland Women 2.65
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Pakistan Women1.57
|2 · Scotland Women2.65
|Payout–
1X2: Pakistan Women 1.48, Tie 25.00, Scotland Women 2.66 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 12:10 IST.
|Bookmaker
|1PAK-W
|XTie
|2SCO-W
|Payout
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
|1 · Pakistan Women 1.48
|X · Tie 25.00
|2 · Scotland Women 2.66
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Pakistan Women vs Scotland Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Pakistan Women favourites at 57%, with Scotland Women at 43%. Pakistan beat Zimbabwe Women by 51 runs in Ajman (16 November 2026), while Scotland bowled Ireland out for 71 and won by 8 wickets two days later.
What is the toss prediction for Pakistan Women vs Scotland Women?
Our toss call is field first, at 54%, so we expect the toss winner to bowl. Scotland Women won both their games at Seven Districts Ground batting second, by 7 wickets against Papua New Guinea (12 November), then by 8 wickets against Ireland (18 November 2026). This game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC).
What are the odds for Scotland Women vs Pakistan Women?
At 10:55 IST (21 November 2026), Dafabet had Pakistan Women at 1.57 and Melbet had Scotland Women at 2.65. Our fair odds are 1.76 for Pakistan Women and 2.32 for Scotland Women, so the Scotland price sat above our number and the Pakistan price below it.
Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?
Seven Districts Ground has rewarded chasing in these sides' games, with Scotland Women winning batting second against Papua New Guinea (12 November 2026) and Ireland (18 November 2026), and the Netherlands beating Pakistan Women (15 November 2026). Pakistan Women did win a morning game in Ajman batting first, by 51 runs against Zimbabwe Women on 16 November 2026.
When did Pakistan Women and Scotland Women last play a T20 match?
Scotland Women beat Pakistan Women by 41 runs (DLS method) in a Women's T20 World Cup warm-up at Derby on 9 June 2026. Scotland made 187 for 5, and Pakistan's chase was cut to 9 overs with a target of 104. Pakistan made 62 for 5.
What time does Pakistan Women vs Scotland Women start?
The game between Pakistan Women and Scotland Women starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on Sunday 22 November 2026 in Ajman, in the Super Six of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The top two sides after the Super Six reach the 25 November final.
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