We back Ireland Women, at 80%.

Our AI model makes Ireland clear favourites for this Super Six game in Ajman, rating them higher than the bookmakers do.

At 14:19 IST (21 November), Melbet had Ireland Women at 1.37 and Dafabet had Zimbabwe Women at 3.80. With the margin removed, those two prices give Ireland 73.5%.

Which team is stronger, Ireland Women or Zimbabwe Women?

Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground on 12 November, after Ireland made 105 for 9.

Ireland Women made 171 for 5 in Ajman and beat United Arab Emirates Women by 61 runs (13 November). Gaby Lewis, who captains Ireland Women, made 71 off 40 balls in that game.

Ireland Women then beat Papua New Guinea Women by 45 runs at Karwan Cricket Ground (16 November). Gaby Lewis made 60 off 40 balls for Ireland Women, and Cara Murray took 3 for 12.

Scotland Women bowled Ireland Women out for 71 in 19.3 overs in Ajman, in the 18 November game. Scotland made 72 for 2 in 8.3 overs and won by 8 wickets.

Ireland Women bowled Pakistan Women out for 107 at Karwan Cricket Ground in the 20 November game. Ireland made 111 for 1 in 13.2 overs and won by 9 wickets.

Bangladesh Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets in Ajman (13 November), after Zimbabwe made 129 for 7. Josephine Nkomo, who captains Zimbabwe Women, made 33 off 29 balls in that innings.

Zimbabwe Women beat Thailand Women by 28 runs at Karwan Cricket Ground on 15 November. Christine Mutasa took 6 for 10 for Zimbabwe Women, and Kelis Ndhlovu made 56 off 49 balls.

Pakistan Women made 150 for 6 in Ajman and beat Zimbabwe Women by 51 runs (16 November). Zimbabwe made 99 for 8 in reply.

Zimbabwe Women made 160 for 2 at Karwan Cricket Ground and beat Netherlands Women by 33 runs (18 November). Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls for Zimbabwe Women that day.

Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 in 19.1 overs in the 20 November game in Ajman. Sri Lanka made 69 for 1 in 11.3 overs and won by 9 wickets.

Key matchups: Gaby Lewis against Christine Mutasa, Kelis Ndhlovu against Cara Murray

Gaby Lewis v Christine Mutasa. Ireland Women's Gaby Lewis made 71 off 40 balls against the UAE (13 November 2026).

Zimbabwe Women's Christine Mutasa took 6 for 10 against Thailand two days later, and her overs against Lewis shape the first half.

Kelis Ndhlovu v Cara Murray. Zimbabwe Women's Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls against the Netherlands at Karwan (18 November 2026).

Ireland Women's Cara Murray took 3 for 12 against Papua New Guinea (16 November), and Ireland need her to stop Ndhlovu early.

Ireland Women vs Zimbabwe Women head to head Ireland Women won all five T20 internationals between the sides from 2 February 2024 to 23 July 2025 23 July 2025 · 3rd T20I, Dublin Ireland Women won 22 July 2025 · 2nd T20I, Dublin Ireland Women won by 65 runs 20 July 2025 · 1st T20I, Dublin Ireland Women won by 6 wickets 29 April 2024 · T20 World Cup Qualifier, Abu Dhabi Ireland Women won by 56 runs 2 February 2024 · 5th T20I, Harare Sports Club Ireland Women won by 14 runs Zimbabwe Women made 129 for 7 in reply in Dublin on 23 July 2025, the most recent T20 international between the sides.

Ireland Women vs Zimbabwe Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman Chasing has paid. The side batting second won 7 of the 11 completed games at Seven Districts Ground at this event, from 12 to 20 November 2026. Both sides' games on this ground, newest first 20 November 2026 Zimbabwe Women all out for 68 · Sri Lanka Women 69 for 1 in 11.3 overs, won by 9 wickets. 18 November 2026 Ireland Women all out for 71 · Scotland Women 72 for 2 in 8.3 overs, won by 8 wickets. 16 November 2026 Pakistan Women 150 for 6 · Zimbabwe Women 99 for 8, Pakistan won by 51 runs. 13 November 2026, afternoon Zimbabwe Women 129 for 7 · Bangladesh Women 131 for 1 in 17.2 overs, won by 9 wickets. Weather Dry and hot in Ajman for 22 November, about 32°C at the start with humidity near 34%, and no rain forecast. Forecast read 21 November, 14:19 IST. Captains here have still batted first: Zimbabwe Women chose to bat after winning the toss against Sri Lanka at Seven Districts Ground (20 November 2026), and Ireland Women did the same against Scotland there two days earlier.

Ireland Women vs Zimbabwe Women prediction: we back Ireland Women at 80%

The game turns on Zimbabwe's batting against the Ireland attack.

Zimbabwe Women made 160 for 2 against the Netherlands in their 18 November 2026 win. They were all out for 68 against Sri Lanka two days later.

Ireland Women were all out for 71 against Scotland (18 November), then made 111 for 1 to beat Pakistan by 9 wickets (20 November).

That is why our AI model gives Ireland Women 80% and Zimbabwe Women 20%. The pick is Ireland, and the 1.37 Melbet quoted at 14:19 IST (21 November) sits above our 1.25 line.

What decides Ireland Women vs Zimbabwe Women

Zimbabwe's top order. Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls for Zimbabwe Women against the Netherlands (18 November).

Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls for Zimbabwe Women against the Netherlands (18 November). Ireland's captain. Gaby Lewis made 60 off 40 balls for Ireland Women against Papua New Guinea (16 November).

Gaby Lewis made 60 off 40 balls for Ireland Women against Papua New Guinea (16 November). Zimbabwe's new ball. Christine Mutasa took 6 for 10 for Zimbabwe Women against Thailand (15 November).