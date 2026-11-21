Ireland Women vs Zimbabwe Women Match 26 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Ireland Women to win, at 80%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bats first at 63%.Toss preview ›
IRE-W vs ZIM-W Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Ireland Women
Expected captainGaby Lewis
- Amy Hunter (wk)
- Gaby Lewis (c)
- Lara Maritz
- Louise Little
- Laura Delany
- Alana Dalzell
- Abbi Harrison
- Georgina Dempsey
- Cara Murray
- Aimee Maguire
- Kia McCartney
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 21 Nov, 15:50 IST
Zimbabwe Women
Expected captainJosephine Nkomo
- Kelis Ndhlovu
- Modester Mupachikwa (wk)
- Chipo Mugeri-Tiripano
- Beloved Biza
- Josephine Nkomo (c)
- Chiedza Dhururu
- Nyasha Gwanzura
- Christine Mutasa
- Nomvelo Sibanda
- Tendai Makusha
- Olinder Chare
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 21 Nov, 15:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Ireland Women to win, at 80%.
- • Toss call: Bat first, at 63%. Our IRE-W vs ZIM-W pre-toss pick goes on the public toss page and gets tracked once the toss is done.
- • Key fact: Ireland Women won all five of their T20 internationals against Zimbabwe Women from 2 February 2024 to 23 July 2025.
- • Value: Ireland Women's fair odds are 1.25, and Melbet had them at 1.37 at 14:19 IST (21 November).
We back Ireland Women, at 80%.
Our AI model makes Ireland clear favourites for this Super Six game in Ajman, rating them higher than the bookmakers do.
At 14:19 IST (21 November), Melbet had Ireland Women at 1.37 and Dafabet had Zimbabwe Women at 3.80. With the margin removed, those two prices give Ireland 73.5%.
Which team is stronger, Ireland Women or Zimbabwe Women?
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 10 wickets at Karwan Cricket Ground on 12 November, after Ireland made 105 for 9.
Ireland Women made 171 for 5 in Ajman and beat United Arab Emirates Women by 61 runs (13 November). Gaby Lewis, who captains Ireland Women, made 71 off 40 balls in that game.
Ireland Women then beat Papua New Guinea Women by 45 runs at Karwan Cricket Ground (16 November). Gaby Lewis made 60 off 40 balls for Ireland Women, and Cara Murray took 3 for 12.
Scotland Women bowled Ireland Women out for 71 in 19.3 overs in Ajman, in the 18 November game. Scotland made 72 for 2 in 8.3 overs and won by 8 wickets.
Ireland Women bowled Pakistan Women out for 107 at Karwan Cricket Ground in the 20 November game. Ireland made 111 for 1 in 13.2 overs and won by 9 wickets.
Bangladesh Women beat Zimbabwe Women by 9 wickets in Ajman (13 November), after Zimbabwe made 129 for 7. Josephine Nkomo, who captains Zimbabwe Women, made 33 off 29 balls in that innings.
Zimbabwe Women beat Thailand Women by 28 runs at Karwan Cricket Ground on 15 November. Christine Mutasa took 6 for 10 for Zimbabwe Women, and Kelis Ndhlovu made 56 off 49 balls.
Pakistan Women made 150 for 6 in Ajman and beat Zimbabwe Women by 51 runs (16 November). Zimbabwe made 99 for 8 in reply.
Zimbabwe Women made 160 for 2 at Karwan Cricket Ground and beat Netherlands Women by 33 runs (18 November). Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls for Zimbabwe Women that day.
Sri Lanka Women bowled Zimbabwe Women out for 68 in 19.1 overs in the 20 November game in Ajman. Sri Lanka made 69 for 1 in 11.3 overs and won by 9 wickets.
Key matchups: Gaby Lewis against Christine Mutasa, Kelis Ndhlovu against Cara Murray
Gaby Lewis v Christine Mutasa. Ireland Women's Gaby Lewis made 71 off 40 balls against the UAE (13 November 2026).
Zimbabwe Women's Christine Mutasa took 6 for 10 against Thailand two days later, and her overs against Lewis shape the first half.
Kelis Ndhlovu v Cara Murray. Zimbabwe Women's Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls against the Netherlands at Karwan (18 November 2026).
Ireland Women's Cara Murray took 3 for 12 against Papua New Guinea (16 November), and Ireland need her to stop Ndhlovu early.
Ireland Women vs Zimbabwe Women head to head
Ireland Women won all five T20 internationals between the sides from 2 February 2024 to 23 July 2025
Zimbabwe Women made 129 for 7 in reply in Dublin on 23 July 2025, the most recent T20 international between the sides.
Ireland Women vs Zimbabwe Women pitch report: Seven Districts Ground, Ajman
Chasing has paid. The side batting second won 7 of the 11 completed games at Seven Districts Ground at this event, from 12 to 20 November 2026.
Both sides' games on this ground, newest first
Zimbabwe Women all out for 68 · Sri Lanka Women 69 for 1 in 11.3 overs, won by 9 wickets.
Ireland Women all out for 71 · Scotland Women 72 for 2 in 8.3 overs, won by 8 wickets.
Pakistan Women 150 for 6 · Zimbabwe Women 99 for 8, Pakistan won by 51 runs.
Zimbabwe Women 129 for 7 · Bangladesh Women 131 for 1 in 17.2 overs, won by 9 wickets.
Dry and hot in Ajman for 22 November, about 32°C at the start with humidity near 34%, and no rain forecast. Forecast read 21 November, 14:19 IST.
Captains here have still batted first: Zimbabwe Women chose to bat after winning the toss against Sri Lanka at Seven Districts Ground (20 November 2026), and Ireland Women did the same against Scotland there two days earlier.
Ireland Women vs Zimbabwe Women prediction: we back Ireland Women at 80%
The game turns on Zimbabwe's batting against the Ireland attack.
Zimbabwe Women made 160 for 2 against the Netherlands in their 18 November 2026 win. They were all out for 68 against Sri Lanka two days later.
Ireland Women were all out for 71 against Scotland (18 November), then made 111 for 1 to beat Pakistan by 9 wickets (20 November).
That is why our AI model gives Ireland Women 80% and Zimbabwe Women 20%. The pick is Ireland, and the 1.37 Melbet quoted at 14:19 IST (21 November) sits above our 1.25 line.
What decides Ireland Women vs Zimbabwe Women
- Zimbabwe's top order. Kelis Ndhlovu made 74 off 45 balls for Zimbabwe Women against the Netherlands (18 November).
- Ireland's captain. Gaby Lewis made 60 off 40 balls for Ireland Women against Papua New Guinea (16 November).
- Zimbabwe's new ball. Christine Mutasa took 6 for 10 for Zimbabwe Women against Thailand (15 November).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Ireland Women
|79.8%
|73.5%
|1.37
|1.25
|Zimbabwe Women
|20.2%
|26.5%
|3.80
|4.95
Ireland Women's best price, 1.37, sits above our fair odds of 1.25. At 14:19 IST (21 November), Melbet had Ireland Women at 1.37 and Dafabet had Zimbabwe Women at 3.80, under our 4.95.
An Ireland Women price above 1.25, or a Zimbabwe Women price above 4.95, is the value line. Odds captured at 14:19 IST (21 November 2026).
Why we disagree with the market. Our model is 6.3 points above the market on Ireland Women.
Ireland Women beat Zimbabwe Women by 65 runs in Dublin (22 July 2025) and by 56 runs in Abu Dhabi (29 April 2024). Sri Lanka also bowled Zimbabwe out for 68 on 20 November 2026, the day Ireland beat Pakistan by 9 wickets.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Ireland Women vs Zimbabwe Women odds
22 Nov 2026 · 14:45 IST
Match winner: Ireland Women 1.37 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Zimbabwe Women 3.80 at Dafabet; checked 16:24–16:25 IST.
|Bookmaker
|1IRE-W
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Ireland Women ▲1.27
|2 · Zimbabwe Women ▼3.80
|Payout95.2%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|1 · Ireland Women 1.37
|2 · Zimbabwe Women 3.06
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Ireland Women1.37
|2 · Zimbabwe Women3.80
|Payout–
1X2: Ireland Women 1.37, Tie 25.00, Zimbabwe Women 3.07 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 16:25 IST.
|Bookmaker
|1IRE-W
|XTie
|2ZIM-W
|Payout
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
|1 · Ireland Women 1.37
|X · Tie 25.00
|2 · Zimbabwe Women 3.07
|Payout91.7%
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Frequently Asked Questions
Who will win Ireland Women vs Zimbabwe Women in the Emerging Nations Trophy?
Our AI model makes Ireland Women favourites at 80%, with Zimbabwe Women at 20%. Ireland beat Pakistan Women by 9 wickets in Ajman on 20 November 2026, while Sri Lanka bowled Zimbabwe out for 68 the same day. Ireland also won all five T20 internationals between the sides from 2 February 2024 to 23 July 2025.
What is the toss prediction for Ireland Women vs Zimbabwe Women?
Our toss call is bat first, at 63%, so we expect the toss winner to bat. Zimbabwe Women chose to bat after winning the toss against Sri Lanka in Ajman (20 November 2026), and Ireland Women did the same against Scotland two days earlier. This game starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC).
What are the odds for Ireland Women vs Zimbabwe Women?
At 14:19 IST (21 November 2026), Melbet had Ireland Women at 1.37 and Dafabet had Zimbabwe Women at 3.80. Our fair odds are 1.25 for Ireland Women and 4.95 for Zimbabwe Women, so the Ireland price sat above our number and the Zimbabwe price below it.
Is Seven Districts Ground a batting or bowling pitch?
Seven Districts Ground has rewarded chasing at this event: the side batting second won 7 of the 11 completed games there from 12 to 20 November 2026. Totals have held too, with Pakistan Women making 150 for 6 there and beating Zimbabwe Women by 51 runs on 16 November 2026.
When did Ireland Women and Zimbabwe Women last play a T20 international?
Ireland Women beat Zimbabwe Women in the 3rd T20I in Dublin on 23 July 2025, when Zimbabwe made 129 for 7 in reply. A day earlier, on 22 July 2025, Ireland made 176 for 4 in Dublin. Zimbabwe were all out for 111 in reply, and Ireland won by 65 runs.
What time does Ireland Women vs Zimbabwe Women start?
The game between Ireland Women and Zimbabwe Women starts at 2:45 pm IST (09:15 UTC) on Sunday 22 November 2026 at Seven Districts Ground in Ajman, in the Super Six of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026. The top two sides after the Super Six reach the final.
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