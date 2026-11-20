Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women Match 32 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 56.5%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 79%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Melbourne Renegades Women to win, at 56.5%.
- • Toss call: Field first, at 79%. See the toss prediction for MS-W vs MR-W, locked in before the toss happens.
- • Key fact: Melbourne Renegades Women won three of their five most recent WBBL meetings with the Stars, from 25 November 2023 to 29 November 2025.
- • Value: The Renegades' fair odds are 1.77, and Dafabet had them at 1.74 at 19:17 IST (20 November).
We back Melbourne Renegades Women, at 56.5%.
The Stars won the latest WBBL meeting, by 45 runs at Junction Oval (29 November 2025).
The Renegades won the three meetings before it (9 November 2024, 15 November 2024, 16 November 2025).
Which team is stronger, Melbourne Stars Women or Melbourne Renegades Women?
Melbourne Renegades Women, by a small margin, and Georgia Wareham's batting is the main reason.
The Renegades lost to Sydney Thunder Women by 6 wickets in Melbourne (29 October 2026).
Georgia Wareham made 62 off 39 balls for the Renegades against Perth Scorchers Women in Perth (31 October 2026), but the Scorchers won by 9 wickets.
Sophie Molineux, the Renegades captain, took 4 for 22 for Melbourne Renegades Women against Hobart Hurricanes Women in Hobart (4 November 2026).
Hayley Matthews made 59 off 44 balls for the Renegades in that game, a 4-wicket win.
Back in Melbourne, the Renegades made 188 for 3 and beat Adelaide Strikers Women by 36 runs (7 November 2026).
Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for Melbourne Renegades Women in that game, and Hayley Matthews made 49 off 32 balls.
Milly Illingworth then took 3 for 29 for the Renegades as Adelaide replied.
Sydney Sixers Women bowled the Renegades out for 129 in Melbourne and won by 11 runs (12 November 2026).
The Renegades beat the Sixers by 2 wickets at North Sydney Oval three days later (15 November 2026).
Georgia Wareham took 3 for 19 for Melbourne Renegades Women in that game.
Melbourne Stars Women opened with an 18-run win over Hobart Hurricanes Women at Junction Oval (29 October 2026), making 192 for 4.
Meg Lanning, the Stars captain, made 71 off 52 balls for Melbourne Stars Women in that game.
Perth Scorchers Women then made 124 for 9 and beat the Stars by 15 runs in Melbourne (2 November 2026), and the Sixers won there by 1 run (6 November 2026).
Amy Jones made 74 off 52 balls for the Stars against Brisbane Heat Women in Melbourne (12 November 2026), but the Heat won by 8 wickets.
Georgia Prestwidge took 5 for 25 for Melbourne Stars Women when they beat Sydney Thunder Women by 6 runs at Drummoyne Oval (16 November 2026).
Kim Garth took 2 for 20 for the Stars in that game.
Key matchups: Meg Lanning against Milly Illingworth, Georgia Wareham against Georgia Prestwidge
Meg Lanning against Milly Illingworth. Meg Lanning made 73 not out off 58 balls for Melbourne Stars Women against the Renegades in Melbourne (29 November 2025).
Milly Illingworth took 3 for 19 for Melbourne Renegades Women in that game.
How long Lanning bats against Illingworth may set the Stars' total.
Georgia Wareham against Georgia Prestwidge. For Melbourne Renegades Women, Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls against Adelaide Strikers Women (7 November 2026).
Georgia Prestwidge took 5 for 25 for the Stars against the Thunder in Sydney (16 November 2026).
Her overs at Wareham may decide how many the Renegades make.
MS-W vs MR-W head to head
Renegades, WBBL November 2023 to November 2025
3
Stars, WBBL November 2023 to November 2025
2
Melbourne Renegades Women lead 3-2 in their five most recent WBBL meetings, from 25 November 2023 to 29 November 2025. Newest first.
Melbourne Stars Women made 160 for 5 and won the latest meeting by 45 runs, with 73 not out from Meg Lanning (29 November 2025).
MS-W vs MR-W pitch report: Junction Oval, Melbourne
Bat first. At Junction Oval the Sixers won batting first on 12 November 2026, as did the Sixers on 6 November and the Scorchers on 2 November 2026.
WBBL 2026 games at the ground with a 1:40 pm IST start, newest first
Sixers 140 for 6 · Renegades all out for 129, Sixers won by 11 runs.
Sixers 160 for 5 · Stars 159 for 7, Sixers won by 1 run.
Scorchers 124 for 9 · Stars all out for 109, Scorchers won by 15 runs.
Stars 192 for 4 · Hurricanes 174 for 8, Stars won by 18 runs.
About 24°C and cloudy with light showers at the start, and a 57-72% chance of rain through the game. Forecast read 20 November, 19:13 IST.
The Stars bowled first against Perth Scorchers Women in Melbourne and lost by 15 runs (2 November 2026).
Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women prediction: we back the Renegades at 57%
We back the Renegades, 56.5%, with the market at 55.5%.
Georgia Wareham is the first reason, with 73 not out for the Renegades against Adelaide (7 November 2026) and 3 for 19 for the Renegades against the Sixers (15 November 2026).
The rivalry is the second, with Renegades wins by 15 runs and by 9 runs in November 2024, and by 4 wickets in November 2025.
The Stars' bowling is the third, after Brisbane Heat Women made 166 for 2 in Melbourne to win by 8 wickets (12 November 2026).
Dafabet's 1.74 on the Renegades at 19:17 IST (20 November) sits just under our fair 1.77.
What decides MS-W vs MR-W
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 79%, though the Sixers won batting first at Junction Oval on 6 and 12 November 2026.
- Rain. Light showers are forecast for the 1:40 pm IST start, with a 57-72% chance of rain through the game (forecast read 20 November, 19:13 IST).
- Meg Lanning. She made 73 not out off 58 balls for Melbourne Stars Women in the 45-run win over the Renegades (29 November 2025).
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Melbourne Stars Women
|43.5%
|44.5%
|2.17
|2.30
|Melbourne Renegades Women
|56.5%
|55.5%
|1.74
|1.77
Both prices sat under our fair odds. At 19:17 IST (20 November), Dafabet had the Renegades at 1.74 against our 1.77, and Melbet had the Stars at 2.17 against our 2.30. The toss is the live angle here, with our call on bowling first at 79%.
Odds captured on 20 November 2026.
Women's Big Bash League
Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women odds
22 Nov 2026 · 13:40 IST
Match winner: Melbourne Stars Women 2.17 at WinWin, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Melbourne Renegades Women 1.74 at Dafabet; checked 01:10–01:18 IST.
|Bookmaker
|1MS-W
|2MR-W
|Payout
|1 · Melbourne Stars Women 2.10
|2 · Melbourne Renegades Women 1.74
|Payout95.2%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.17
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout95.0%
|1 · Melbourne Stars Women 2.02
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.05
|2 · Melbourne Renegades Women 1.70
|Payout92.9%
|Highest
|1 · Melbourne Stars Women2.17
|2 · Melbourne Renegades Women1.74
|Payout–
1X2: Melbourne Stars Women 2.18, Tie 25.00, Melbourne Renegades Women 1.68 at WinWin, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 01:10 IST.
|Bookmaker
|1MS-W
|XTie
|2MR-W
|Payout
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
|1 · Melbourne Stars Women 2.18
|X · Tie 25.00
|2 · Melbourne Renegades Women 1.68
|Payout91.7%
Total runs
|Line
|Over
|Under
|Match285.5
|1.75Melbet
|1.91Melbet
|Melbourne Stars Women140.5
|1.75Melbet
|1.91Melbet
|Melbourne Renegades Women145.5
|1.75Melbet
|1.91Melbet
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women in the Women's Big Bash League?
Melbourne Renegades Women. Our AI model gives them a 56.5% chance against Melbourne Stars Women at Junction Oval (22 November 2026). Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for the Renegades against Adelaide Strikers Women (7 November 2026), and the Renegades won three of the five most recent WBBL meetings.
What is the toss prediction for Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women?
Field first, at 79%. At Junction Oval, Hobart Hurricanes Women bowled first against the Stars (29 October 2026), the Stars bowled first against Perth Scorchers Women (2 November 2026) and Adelaide Strikers Women bowled first against the Renegades (7 November 2026).
What are the odds for Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women?
At 19:17 IST on 20 November, Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.74 and Melbet had Melbourne Stars Women at 2.17. Our fair odds are 1.77 for the Renegades and 2.30 for the Stars, so both prices sat under our numbers.
Is Junction Oval a batting or bowling pitch?
A ground for batting first at this match's start time in WBBL 2026. Sydney Sixers Women made 140 for 6 and beat the Renegades by 11 runs at Junction Oval (12 November 2026). The Sixers also won batting first against the Stars on 6 November, as did Perth Scorchers Women on 2 November 2026.
When did Melbourne Stars Women and Melbourne Renegades Women last meet in the WBBL?
At Junction Oval in Melbourne (29 November 2025), when Melbourne Stars Women made 160 for 5 and beat Melbourne Renegades Women by 45 runs, with 73 not out off 58 balls from Meg Lanning. The Renegades won the three meetings before that, from 9 November 2024 to 16 November 2025.
What time does Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women start?
At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Sunday 22 November 2026. It is the 32nd Match of the Women's Big Bash League 2026-27, between Melbourne Stars Women and Melbourne Renegades Women, and the ground is Junction Oval in Melbourne. Our toss call is field first, at 79%.
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