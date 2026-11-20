Frequently Asked Questions

Who will win Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women in the Women's Big Bash League?

Melbourne Renegades Women. Our AI model gives them a 56.5% chance against Melbourne Stars Women at Junction Oval (22 November 2026). Georgia Wareham made 73 not out off 31 balls for the Renegades against Adelaide Strikers Women (7 November 2026), and the Renegades won three of the five most recent WBBL meetings.

What is the toss prediction for Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women?

Field first, at 79%. At Junction Oval, Hobart Hurricanes Women bowled first against the Stars (29 October 2026), the Stars bowled first against Perth Scorchers Women (2 November 2026) and Adelaide Strikers Women bowled first against the Renegades (7 November 2026).

What are the odds for Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women?

At 19:17 IST on 20 November, Dafabet had Melbourne Renegades Women at 1.74 and Melbet had Melbourne Stars Women at 2.17. Our fair odds are 1.77 for the Renegades and 2.30 for the Stars, so both prices sat under our numbers.

Is Junction Oval a batting or bowling pitch?

A ground for batting first at this match's start time in WBBL 2026. Sydney Sixers Women made 140 for 6 and beat the Renegades by 11 runs at Junction Oval (12 November 2026). The Sixers also won batting first against the Stars on 6 November, as did Perth Scorchers Women on 2 November 2026.

When did Melbourne Stars Women and Melbourne Renegades Women last meet in the WBBL?

At Junction Oval in Melbourne (29 November 2025), when Melbourne Stars Women made 160 for 5 and beat Melbourne Renegades Women by 45 runs, with 73 not out off 58 balls from Meg Lanning. The Renegades won the three meetings before that, from 9 November 2024 to 16 November 2025.

What time does Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women start?

At 1:40 pm IST (08:10 UTC), Sunday 22 November 2026. It is the 32nd Match of the Women's Big Bash League 2026-27, between Melbourne Stars Women and Melbourne Renegades Women, and the ground is Junction Oval in Melbourne. Our toss call is field first, at 79%.