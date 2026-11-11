Frequently Asked Questions

Who will win Sri Lanka Women vs Ireland Women in the Emerging Nations Trophy?

Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 73.8% chance against Ireland Women in Ajman (12 November 2026). Sri Lanka Women beat Ireland Women by 9 wickets at the Women's T20 World Cup in Bristol (23 June 2026), and they reached the Women's Asia Cup final in Dubai in September 2026.

What is the toss prediction for Sri Lanka Women vs Ireland Women?

Field first, at 57%. Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Ireland Women at the Women's T20 World Cup on 23 June 2026, then won by 9 wickets. The Ajman forecast for the morning start is about 28°C, overcast and dry.

What are the odds for Sri Lanka Women vs Ireland Women?

Dafabet had Sri Lanka Women at 1.29 and Ireland Women at 3.60 at 10:21 IST (11 November). Our fair odds are 1.36 for Sri Lanka Women and 3.82 for Ireland Women, so both prices sat under our numbers for this Emerging Nations Trophy game, and the toss call is the sharper angle.

Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?

Bowling first is our call for the morning start. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts the opening game of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 (12 November 2026), and the forecast is dry and overcast at about 28°C. Sri Lanka Women chose to bowl against Ireland Women in their 23 June 2026 meeting.

When did Sri Lanka Women and Ireland Women last play each other in a T20 international?

On 23 June 2026 in Bristol, at the Women's T20 World Cup. Sri Lanka Women won by 9 wickets. Ireland Women made 130 for 5, with Gaby Lewis making 59 off 50 balls for Ireland Women. Sri Lanka Women then made 134 for 1 in 15.3 overs.

Who captains Sri Lanka Women and Ireland Women at the Emerging Nations Trophy?

At this tournament, Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka Women, and Gaby Lewis captains Ireland Women, with Amy Hunter as vice-captain. Both sides have a regular away in the Women's Big Bash League in Australia. The ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 runs in Ajman from 12 to 25 November 2026.