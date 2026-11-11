Sri Lanka Women vs Ireland Women Match 1 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka Women to win, at 73.8%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 57%.Toss preview ›
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka Women to win, at 73.8%.
- • Toss call: Field first, at 57%. We log every toss call publicly — the Sri Lanka Women vs Ireland Women pick is on the toss page.
- • Key fact: Sri Lanka Women beat Ireland Women by 9 wickets at the Women's T20 World Cup in Bristol (23 June 2026).
- • Value: Sri Lanka Women's fair odds are 1.36, and Dafabet had them at 1.29 at 10:21 IST (11 November).
We back Sri Lanka Women, at 73.8%.
Sri Lanka Women beat Ireland Women by 9 wickets at the Women's T20 World Cup in Bristol (23 June 2026).
They also reached the Women's Asia Cup final in Dubai, where India Women beat them by 72 runs (13 September 2026).
This 1st Match opens the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 at Karwan Cricket Ground in Ajman (12 November 2026).
Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka Women at this tournament, and Gaby Lewis captains Ireland Women.
The top three in each group of five reach the Super Six, and the final is on 25 November 2026 at Karwan.
Which team is stronger, Sri Lanka Women or Ireland Women?
Sri Lanka Women, and the market agrees. At the Women's Asia Cup in Dubai, they beat UAE Women by 9 wickets (29 August 2026).
Sri Lanka Women then beat Indonesia Women by 75 runs (2 September 2026) and Bangladesh Women by 4 wickets (6 September 2026).
In the semi-final, Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets (11 September 2026).
Kavisha Dilhari made 33 off 33 balls for Sri Lanka Women against Pakistan Women in that semi-final (11 September 2026). Imesha Dulani made 24 off 21 balls for Sri Lanka Women against Pakistan Women in the same semi-final.
Imesha Dulani also made 25 off 18 balls for Sri Lanka Women against UAE Women in Dubai (29 August 2026).
Ireland Women had a harder summer at the Women's T20 World Cup in England.
Scotland Women beat Ireland Women by 40 runs in Manchester (13 June 2026), and England Women beat Ireland Women by 4 wickets in Southampton (16 June 2026).
New Zealand Women then beat Ireland Women by 4 runs in Southampton (19 June 2026). Gaby Lewis made 58 off 53 balls for Ireland Women against New Zealand Women (19 June 2026).
Ireland Women beat West Indies Women by 6 wickets in Bristol (27 June 2026). Cara Murray took 2 for 13 in four overs for Ireland Women against West Indies Women in that win (27 June 2026).
Amy Hunter made 39 off 36 balls for Ireland Women against Scotland Women in Manchester (13 June 2026). She is Ireland Women's vice-captain at this tournament.
Both sides have a regular away in the Women's Big Bash League in Australia.
Key matchups: Gaby Lewis against Kavisha Dilhari, Imesha Dulani against Cara Murray
Gaby Lewis against Kavisha Dilhari. Gaby Lewis made 59 off 50 balls for Ireland Women against Sri Lanka Women in the 23 June 2026 meeting.
Kavisha Dilhari took 2 for 24 in four overs for Sri Lanka Women against Pakistan Women in Dambulla (4 August 2026). The Ireland Women captain is the wicket Sri Lanka Women want first.
Imesha Dulani against Cara Murray. Imesha Dulani made 25 off 18 balls for Sri Lanka Women against UAE Women in Dubai (29 August 2026).
Cara Murray took 2 for 13 in four overs for Ireland Women against West Indies Women at the T20 World Cup (27 June 2026).
Sri Lanka Women vs Ireland Women head to head
Sri Lanka Women
3
Ireland Women
1
Sri Lanka Women lead 3-1 in the sides' women's T20 internationals since 20 March 2016
Sri Lanka Women won the most recent meeting, at the Women's T20 World Cup in Bristol (23 June 2026), and Ireland Women won in Dublin (13 August 2024).
Sri Lanka Women vs Ireland Women pitch report: Karwan Cricket Ground, Ajman
A dry, overcast morning in Ajman at about 28°C, and we expect the toss winner to bowl first.
The opening game of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 at Karwan Cricket Ground, Ajman
Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Ireland Women in Bristol, 23 June 2026.
Ireland Women made 130 for 5 against Sri Lanka Women in June 2026.
Sri Lanka Women made 134 for 1 in 15.3 overs against Ireland Women in June 2026.
About 28°C and overcast for the morning start, with 0.0 mm of rain forecast and a 0% chance of rain. Forecast read 11 November, 10:19 IST.
Pakistan Women and Bangladesh Women follow at the Karwan ground later on 12 November 2026.
Sri Lanka Women vs Ireland Women prediction: we back Sri Lanka Women at 74%
We back Sri Lanka Women, 73.8%, with the market at 73.6%.
The June meeting is the best guide. Sri Lanka Women chose to bowl and held Ireland Women to 130 for 5 in Bristol.
Sri Lanka Women then made 134 for 1 in 15.3 overs and won by 9 wickets (23 June 2026).
Their Asia Cup run adds to it. Sri Lanka Women beat Pakistan Women by 4 wickets in the Women's Asia Cup semi-final in Dubai (11 September 2026).
Ireland Women's best hope is their captain. Gaby Lewis made 59 off 50 balls for Ireland Women against Sri Lanka Women on 23 June 2026.
Ireland Women beat Sri Lanka Women by 7 runs in Dublin (13 August 2024), after Ireland Women made 173 for 3.
Dafabet had Sri Lanka Women at 1.29 at 10:21 IST (11 November), under our fair 1.36, and Ireland Women at 3.60, under our 3.82. The toss call is the sharper angle.
What decides Sri Lanka Women vs Ireland Women
- The toss. We expect the toss winner to bowl, at 57%, as Sri Lanka Women did in Bristol (23 June 2026).
- Gaby Lewis. Gaby Lewis made 58 off 53 balls for Ireland Women against New Zealand Women (19 June 2026), and a long innings from her keeps Ireland Women in it.
- Sri Lanka Women's middle order. Kavisha Dilhari made 33 off 33 balls for Sri Lanka Women in the Women's Asia Cup semi-final (11 September 2026).
- The morning heat. The Ajman forecast is about 28°C, overcast and dry for the start.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sri Lanka Women
|73.8%
|73.6%
|1.29
|1.36
|Ireland Women
|26.2%
|26.4%
|3.60
|3.82
At 10:21 IST, both prices sat under our fair odds. Dafabet had Sri Lanka Women at 1.29 and Ireland Women at 3.60 at 10:21 IST (11 November).
Sri Lanka Women's 1.29 sits under our fair odds of 1.36, and Ireland Women's 3.60 under our 3.82, so the toss call is the angle to play here. Odds captured on 11 November 2026.
ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Sri Lanka Women vs Ireland Women odds
12 Nov 2026 · 10:30 IST
Match winner: Sri Lanka Women 1.35 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; Ireland Women 3.60 at Dafabet; checked 11:09–11:10 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|2IRE-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women ▲1.29
|2 · Ireland Women ▼3.60
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|2 · Ireland Women 3.20
|Payout95.0%
|Highest
|1 · Sri Lanka Women1.35
|2 · Ireland Women3.60
|Payout–
1X2: Sri Lanka Women 1.35, Tie 25.00, Ireland Women 3.21 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet; checked 11:10 IST.
|Bookmaker
|1SL-W
|XTie
|2IRE-W
|Payout
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
|1 · Sri Lanka Women 1.35
|X · Tie 25.00
|2 · Ireland Women 3.21
|Payout91.7%
Call this match. Take on our AI.
Frequently Asked Questions
Who will win Sri Lanka Women vs Ireland Women in the Emerging Nations Trophy?
Sri Lanka Women. Our AI model gives them a 73.8% chance against Ireland Women in Ajman (12 November 2026). Sri Lanka Women beat Ireland Women by 9 wickets at the Women's T20 World Cup in Bristol (23 June 2026), and they reached the Women's Asia Cup final in Dubai in September 2026.
What is the toss prediction for Sri Lanka Women vs Ireland Women?
Field first, at 57%. Sri Lanka Women won the toss and chose to bowl against Ireland Women at the Women's T20 World Cup on 23 June 2026, then won by 9 wickets. The Ajman forecast for the morning start is about 28°C, overcast and dry.
What are the odds for Sri Lanka Women vs Ireland Women?
Dafabet had Sri Lanka Women at 1.29 and Ireland Women at 3.60 at 10:21 IST (11 November). Our fair odds are 1.36 for Sri Lanka Women and 3.82 for Ireland Women, so both prices sat under our numbers for this Emerging Nations Trophy game, and the toss call is the sharper angle.
Is Karwan Cricket Ground a batting or bowling pitch?
Bowling first is our call for the morning start. Karwan Cricket Ground in Ajman hosts the opening game of the ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 (12 November 2026), and the forecast is dry and overcast at about 28°C. Sri Lanka Women chose to bowl against Ireland Women in their 23 June 2026 meeting.
When did Sri Lanka Women and Ireland Women last play each other in a T20 international?
On 23 June 2026 in Bristol, at the Women's T20 World Cup. Sri Lanka Women won by 9 wickets. Ireland Women made 130 for 5, with Gaby Lewis making 59 off 50 balls for Ireland Women. Sri Lanka Women then made 134 for 1 in 15.3 overs.
Who captains Sri Lanka Women and Ireland Women at the Emerging Nations Trophy?
At this tournament, Harshitha Samarawickrama captains Sri Lanka Women, and Gaby Lewis captains Ireland Women, with Amy Hunter as vice-captain. Both sides have a regular away in the Women's Big Bash League in Australia. The ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026 runs in Ajman from 12 to 25 November 2026.
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