Sri Lanka A vs Bangladesh A Match 10 Prediction & Betting Tips
Our prediction
Pick: Sri Lanka A to win, at 60%.
Toss Prediction
We put the chance that the toss winner bowls first at 78%.Toss preview ›
SLA vs BANA Playing 11
Each team is confirmed when its XI is announced at the toss.
Sri Lanka A
Expected captainPavan Rathnayake
- Lasith Croospulle
- Sineth Jayawardena
- Nishan Madushka (wk)
- Pavan Rathnayake (c)
- Nipun Dhananjaya
- Janith Liyanage
- Chamika Heenatigala
- Dulaj Samuditha
- Wanuja Sahan
- Duvindu Ranatunga
- Vijayakanth Viyaskanth
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 23 Nov, 06:50 IST
Bangladesh A
Expected captainSaif Hassan
- Saif Hassan (c)
- Parvez Hossain Emon
- Shahadat Hossain Dipu
- Yasir Ali
- Iqbal Hossain Emon
- Sabbir Rahman
- Irfan Sukkur (wk)
- Ripon Mondol
- Mohammad Saifuddin
- Rakibul Hasan
- Md Rubel
Based on the last XI in this series and today's squad.
Updated 23 Nov, 06:50 IST
Key Takeaways
- • Pick: Sri Lanka A to win, at 60%.
- • Toss call: Field first, at 78%. See our public toss call for SLA vs BANA on the dedicated page.
- • Key fact: Sri Lanka A beat Bangladesh A by 48 runs at the Sinhalese Sports Club Ground, Colombo (13 July 2023).
- • Value: Sri Lanka A's fair odds are 1.66, and Melbet had them at 1.60 at 05:14 IST (23 November).
We back Sri Lanka A, at 60%.
Our AI model makes Sri Lanka A favourites for this Group A game in Doha, close to where the best prices sit.
At 05:14 IST (23 November), Melbet had Sri Lanka A at 1.60 and Dafabet had Bangladesh A at 2.34, both under our fair odds.
Which team is stronger, Sri Lanka A or Bangladesh A?
Sri Lanka A beat Afghanistan A by 6 wickets in Doha (19 November 2026), in their first game of this event.
Sri Lanka A's Chamika Heenatigala took 3 for 11 in 3 overs in that game. Afghanistan A were all out for 139 in 35.3 overs.
Sri Lanka A then beat Hong Kong by 24 runs at the University of Doha for Science and Technology on 21 November 2026, after making 284 for 9.
Lasith Croospulle made 75 off 70 balls for Sri Lanka A in that innings. Nishan Madushka made 64 off 83 balls for Sri Lanka A in the same innings.
Pavan Rathnayake, who captains Sri Lanka A, made 51 off 50 balls in that innings. Sri Lanka A's Janith Liyanage added 52 off 33 balls.
Bangladesh A beat Hong Kong by 8 wickets at the University of Doha for Science and Technology (19 November 2026).
Saif Hassan, who captains Bangladesh A, made 86 not out off 116 balls against Hong Kong. Yasir Ali made 71 not out off 51 balls for Bangladesh A as they reached 220 for 2 in 41 overs.
Iqbal Hossain Emon took 3 for 33 in 9 overs for Bangladesh A in that game, and Hong Kong made 219 for 8.
Bangladesh A then beat Afghanistan A by 1 wicket at West End Park on 21 November 2026. Ripon Mondol took 3 for 39 for Bangladesh A, and Afghanistan A were all out for 174 in 45 overs.
Parvez Hossain Emon made 33 off 27 balls for Bangladesh A in the chase, which ended on 176 for 9 in 45.5 overs.
Key matchups: Lasith Croospulle against Iqbal Hossain Emon, Saif Hassan against Chamika Heenatigala
Lasith Croospulle v Iqbal Hossain Emon. Sri Lanka A's Lasith Croospulle made 75 off 70 balls against Hong Kong (21 November).
Bangladesh A's Iqbal Hossain Emon took 3 for 33 against Hong Kong (19 November), and his overs decide how fast Sri Lanka A can push on.
Saif Hassan v Chamika Heenatigala. Bangladesh A's Saif Hassan made 86 not out off 116 balls against Hong Kong (19 November).
Sri Lanka A's Chamika Heenatigala took 3 for 11 against Afghanistan A that day, and Bangladesh need their captain to get through his spell.
Sri Lanka A vs Bangladesh A head to head
Level at 2-2 in their four most recent 50-over meetings
Sri Lanka A made 349 for 8 in the 2023 meeting in Colombo, and stopping a total of that size is the job for the Bangladesh A bowlers in Doha.
Sri Lanka A vs Bangladesh A pitch report: West End Park International Cricket Stadium, Doha
Bowl first, though a big total can hold. Sri Lanka A and Bangladesh A both won chasing at West End Park, and India A defended 332 for 9 there on 20 November 2026.
This event's games on this ground from 19 to 21 November 2026, newest first
Afghanistan A all out for 174 · Bangladesh A 176 for 9 in 45.5 overs, won by 1 wicket.
India A 332 for 9 · Nepal all out for 26, India A won by 306 runs.
Afghanistan A all out for 139 · Sri Lanka A 144 for 4 in 21.4 overs, won by 6 wickets.
In those three games, Sri Lanka A, Nepal and Bangladesh A won the toss and chose to bowl.
Dry in Doha for 23 November, about 29°C at the start and 23°C by the evening, with no rain forecast. Forecast read 23 November, 05:14 IST.
This one starts at 3:30 pm IST (10:00 UTC) and runs into the evening, when the humidity climbs above 80%.
Sri Lanka A vs Bangladesh A prediction: we back Sri Lanka A at 60%
The game turns on whether the Bangladesh A attack can slow the Sri Lanka A top order.
Sri Lanka A made 284 for 9 against Hong Kong (21 November 2026). Bangladesh A made 220 for 2 against Hong Kong (19 November).
Bangladesh A lost nine wickets passing Afghanistan A's 174 in the 21 November game.
Sri Lanka A also beat Bangladesh A by 48 runs in Colombo on 13 July 2023. Our AI model makes Sri Lanka A the pick, with the toss as a second angle.
What decides Sri Lanka A vs Bangladesh A
- Sri Lanka A's top order. Lasith Croospulle made 75 and Nishan Madushka made 64 for Sri Lanka A in the Hong Kong game (21 November).
- Bangladesh A's batting. Saif Hassan made 86 not out and Yasir Ali made 71 not out for Bangladesh A in the 19 November win over Hong Kong.
- The toss. We expect the toss winner to field first, at 78%.
Odds & Betting Value
|Team
|Our Model
|Market Implied
|Odds
|Fair Odds
|Sri Lanka A
|60.1%
|59.4%
|1.60
|1.66
|Bangladesh A
|39.9%
|40.6%
|2.34
|2.51
Sri Lanka A's best price, 1.60, is under our fair odds of 1.66. At 05:14 IST (23 November), Melbet had Sri Lanka A at 1.60 and Dafabet had Bangladesh A at 2.34, under our 2.51.
A Sri Lanka A price above 1.66, or a Bangladesh A price above 2.51, is the value line, and the toss is the other angle on this game. Odds captured at 05:14 IST (23 November 2026).
ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026
Sri Lanka A vs Bangladesh A odds
23 Nov 2026 · 15:30 IST
Match winner: Sri Lanka A 1.60 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; Bangladesh A 2.34 at Dafabet; checked 07:15 IST.
|Bookmaker
|1SLA
|2BANA
|Payout
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.34
|Payout95.0%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|2 · Bangladesh A 2.29
|Payout94.5%
|1 · Sri Lanka A 1.55
|2 · Bangladesh A 2.26
|Payout91.9%
|1 · Sri Lanka A 1.57
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout93.3%
|1 · Sri Lanka A 1.55
|2 · Bangladesh A 2.28
|Payout92.3%
|Highest
|1 · Sri Lanka A1.60
|2 · Bangladesh A2.34
|Payout–
1X2: Sri Lanka A 1.60, Tie 50.00, Bangladesh A 2.30 at WinWin, Melbet, Megapari, Paripesa, PlanBet, 1xBet, SpinBetter; checked 07:15 IST.
|Bookmaker
|1SLA
|XTie
|2BANA
|Payout
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
|1 · Sri Lanka A 1.60
|X · Tie 50.00
|2 · Bangladesh A 2.30
|Payout92.9%
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Frequently Asked Questions
Who will win Sri Lanka A vs Bangladesh A in the Asia Cup Rising Stars?
Our AI model makes Sri Lanka A favourites at 60%, with Bangladesh A at 40%. Sri Lanka A beat Hong Kong by 24 runs in Doha on 21 November 2026. Bangladesh A beat Afghanistan A by 1 wicket in Doha on the same day.
What is the toss prediction for Sri Lanka A vs Bangladesh A?
Our toss call is field first, at 78%, so we expect the toss winner to bowl. Sri Lanka A won the toss at West End Park on 19 November 2026 and chose to bowl, and Bangladesh A did the same there on 21 November. The game starts at 3:30 pm IST (10:00 UTC).
What are the odds for Sri Lanka A vs Bangladesh A?
At 05:14 IST (23 November 2026), Melbet had Sri Lanka A at 1.60 and Dafabet had Bangladesh A at 2.34. Our fair odds are 1.66 for Sri Lanka A and 2.51 for Bangladesh A, so both prices sat below our numbers.
Is West End Park a batting or bowling pitch?
West End Park has given both answers at this event. Sri Lanka A bowled first and passed Afghanistan A's 139 with six wickets in hand on 19 November 2026. India A batted first the next day and bowled Nepal out for 26. Bangladesh A bowled first on 21 November and passed Afghanistan A's 174 with one wicket left.
When did Sri Lanka A and Bangladesh A last play a 50-over match?
Sri Lanka A beat Bangladesh A by 48 runs in the ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023 at the Sinhalese Sports Club Ground, Colombo on 13 July 2023. Sri Lanka A made 349 for 8, and Bangladesh A were all out for 301 in 48.3 overs.
What time does Sri Lanka A vs Bangladesh A start?
The game starts at 3:30 pm IST (10:00 UTC) on Monday 23 November 2026 at West End Park International Cricket Stadium, Doha. It is the 10th Match of the ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026, and the top two sides in each group reach the semi-finals.
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