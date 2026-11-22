We back Sri Lanka A, at 60%.

Our AI model makes Sri Lanka A favourites for this Group A game in Doha, close to where the best prices sit.

At 05:14 IST (23 November), Melbet had Sri Lanka A at 1.60 and Dafabet had Bangladesh A at 2.34, both under our fair odds.

Which team is stronger, Sri Lanka A or Bangladesh A?

Sri Lanka A beat Afghanistan A by 6 wickets in Doha (19 November 2026), in their first game of this event.

Sri Lanka A's Chamika Heenatigala took 3 for 11 in 3 overs in that game. Afghanistan A were all out for 139 in 35.3 overs.

Sri Lanka A then beat Hong Kong by 24 runs at the University of Doha for Science and Technology on 21 November 2026, after making 284 for 9.

Lasith Croospulle made 75 off 70 balls for Sri Lanka A in that innings. Nishan Madushka made 64 off 83 balls for Sri Lanka A in the same innings.

Pavan Rathnayake, who captains Sri Lanka A, made 51 off 50 balls in that innings. Sri Lanka A's Janith Liyanage added 52 off 33 balls.

Bangladesh A beat Hong Kong by 8 wickets at the University of Doha for Science and Technology (19 November 2026).

Saif Hassan, who captains Bangladesh A, made 86 not out off 116 balls against Hong Kong. Yasir Ali made 71 not out off 51 balls for Bangladesh A as they reached 220 for 2 in 41 overs.

Iqbal Hossain Emon took 3 for 33 in 9 overs for Bangladesh A in that game, and Hong Kong made 219 for 8.

Bangladesh A then beat Afghanistan A by 1 wicket at West End Park on 21 November 2026. Ripon Mondol took 3 for 39 for Bangladesh A, and Afghanistan A were all out for 174 in 45 overs.

Parvez Hossain Emon made 33 off 27 balls for Bangladesh A in the chase, which ended on 176 for 9 in 45.5 overs.

Key matchups: Lasith Croospulle against Iqbal Hossain Emon, Saif Hassan against Chamika Heenatigala

Lasith Croospulle v Iqbal Hossain Emon. Sri Lanka A's Lasith Croospulle made 75 off 70 balls against Hong Kong (21 November).

Bangladesh A's Iqbal Hossain Emon took 3 for 33 against Hong Kong (19 November), and his overs decide how fast Sri Lanka A can push on.

Saif Hassan v Chamika Heenatigala. Bangladesh A's Saif Hassan made 86 not out off 116 balls against Hong Kong (19 November).

Sri Lanka A's Chamika Heenatigala took 3 for 11 against Afghanistan A that day, and Bangladesh need their captain to get through his spell.

Sri Lanka A vs Bangladesh A head to head Level at 2-2 in their four most recent 50-over meetings 13 July 2023 · Emerging Teams Asia Cup, Sinhalese Sports Club Ground, Colombo Sri Lanka A won by 48 runs 12 October 2019 · 3rd unofficial ODI, R Premadasa Stadium, Colombo Bangladesh A won by 98 runs (D/L method) 10 October 2019 · 2nd unofficial ODI, R Premadasa Stadium, Colombo Bangladesh A won by 1 wicket 9 October 2019 · 1st unofficial ODI, R Premadasa Stadium, Colombo Sri Lanka A won by 7 wickets Sri Lanka A made 349 for 8 in the 2023 meeting in Colombo, and stopping a total of that size is the job for the Bangladesh A bowlers in Doha.

Sri Lanka A vs Bangladesh A pitch report: West End Park International Cricket Stadium, Doha Bowl first, though a big total can hold. Sri Lanka A and Bangladesh A both won chasing at West End Park, and India A defended 332 for 9 there on 20 November 2026. This event's games on this ground from 19 to 21 November 2026, newest first 21 November 2026 Afghanistan A all out for 174 · Bangladesh A 176 for 9 in 45.5 overs, won by 1 wicket. The 20 November 2026 game India A 332 for 9 · Nepal all out for 26, India A won by 306 runs. 19 November 2026 Afghanistan A all out for 139 · Sri Lanka A 144 for 4 in 21.4 overs, won by 6 wickets. The toss In those three games, Sri Lanka A, Nepal and Bangladesh A won the toss and chose to bowl. Weather Dry in Doha for 23 November, about 29°C at the start and 23°C by the evening, with no rain forecast. Forecast read 23 November, 05:14 IST. This one starts at 3:30 pm IST (10:00 UTC) and runs into the evening, when the humidity climbs above 80%.

Sri Lanka A vs Bangladesh A prediction: we back Sri Lanka A at 60%

The game turns on whether the Bangladesh A attack can slow the Sri Lanka A top order.

Sri Lanka A made 284 for 9 against Hong Kong (21 November 2026). Bangladesh A made 220 for 2 against Hong Kong (19 November).

Bangladesh A lost nine wickets passing Afghanistan A's 174 in the 21 November game.

Sri Lanka A also beat Bangladesh A by 48 runs in Colombo on 13 July 2023. Our AI model makes Sri Lanka A the pick, with the toss as a second angle.

What decides Sri Lanka A vs Bangladesh A

Sri Lanka A's top order. Lasith Croospulle made 75 and Nishan Madushka made 64 for Sri Lanka A in the Hong Kong game (21 November).

Lasith Croospulle made 75 and Nishan Madushka made 64 for Sri Lanka A in the Hong Kong game (21 November). Bangladesh A's batting. Saif Hassan made 86 not out and Yasir Ali made 71 not out for Bangladesh A in the 19 November win over Hong Kong.

Saif Hassan made 86 not out and Yasir Ali made 71 not out for Bangladesh A in the 19 November win over Hong Kong. The toss. We expect the toss winner to field first, at 78%.