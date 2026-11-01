Sydney Sixers Women are our pick at 61%.

Our AI model predicts Sydney Sixers Women to beat Melbourne Stars Women at Junction Oval, Melbourne on 6 November 2026, with a 60.8% win probability. The Sixers beat Hobart Hurricanes Women by 87 runs at Drummoyne Oval, Sydney (1 November 2026). The Stars lost to Perth Scorchers Women by 15 runs in Melbourne (2 November 2026).

Meg Lanning and Annabel Sutherland carry the Stars' batting

Meg Lanning captains Melbourne Stars Women in WBBL|12, taking over from Annabel Sutherland, and Amy Jones keeps wicket.

The Stars made 192 for 4 against Hobart Hurricanes Women at Junction Oval on 29 October 2026. The Hurricanes replied with 174 for 8, and the Stars won by 18 runs.

Meg Lanning made 71 off 52 balls against the Hurricanes (29 October 2026). Annabel Sutherland made 57 off 36 balls in that game (29 October 2026) and was player of the match.

The Stars chose to bowl first against Adelaide Strikers Women at Karen Rolton Oval, Adelaide on 31 October 2026. The Strikers made 185 for 2. The Stars replied with 164 for 7 and lost by 21 runs.

On 2 November 2026, the Stars chose to bowl first in Melbourne. Perth Scorchers Women made 124 for 9 in their 20 overs.

The Stars were bowled out for 109 in 18.1 overs, and the Scorchers won by 15 runs.

Ashleigh Gardner and Ellyse Perry power the Sixers

Ashleigh Gardner captains Sydney Sixers Women for a second season, and Alice Capsey keeps wicket.

The Sixers chose to bowl first against Brisbane Heat Women at Allan Border Field, Brisbane on 30 October 2026. The Heat made 154 for 5. The Sixers reached 157 for 6 in 20 overs and won by 4 wickets.

Ellyse Perry made 58 off 38 balls against the Heat (30 October 2026) and was player of the match.

Hobart Hurricanes Women chose to bowl first against the Sixers at Drummoyne Oval, Sydney on 1 November 2026. The Sixers made 196 for 8.

Ashleigh Gardner made 124 off 60 balls against the Hurricanes (1 November 2026) and was player of the match. Alice Capsey made 54 not out off 40 balls in that innings (1 November 2026).

The Hurricanes were bowled out for 109 in 17.4 overs at Drummoyne, and the Sixers won by 87 runs (1 November 2026).

Key Matchups: Lanning against the Sixers, Gardner against the Stars

Meg Lanning vs the Sixers attack: Meg Lanning made 135 off 74 balls against Sydney Sixers Women at North Sydney Oval, Sydney (20 November 2025) and was player of the match. Meg Lanning also made 96 off 62 balls against the Sixers in the T20 Spring Challenge at Blacktown International Sportspark, Sydney (18 October 2026).

Ashleigh Gardner vs the Stars: Ashleigh Gardner made 50 off 31 balls against Melbourne Stars Women at Drummoyne Oval, Sydney (3 December 2025) and was player of the match. Ashleigh Gardner made 124 off 60 balls against Hobart Hurricanes Women at Drummoyne (1 November 2026).

Kim Garth vs the Sixers' batting: Kim Garth took 4 for 3 against Sydney Sixers Women at North Sydney Oval, Sydney (20 November 2025), when the Sixers were bowled out for 42 in 7.4 overs.

🤝 Head-to-Head Record Sydney Sixers Women beat Melbourne Stars Women by 16 runs at Drummoyne Oval, Sydney in their last WBBL meeting (3 December 2025). The Sixers won the toss and made 164 for 5. The Stars replied with 148 for 8. Melbourne Stars Women beat Sydney Sixers Women by 111 runs (DLS method) at North Sydney Oval, Sydney (20 November 2025). The Stars made 219 for 4. The Sixers were bowled out for 42 in 7.4 overs. The sides also met in the T20 Spring Challenge at Blacktown International Sportspark, Sydney (18 October 2026). Sydney Sixers Women won the toss and batted at Blacktown, making 155 for 8. Melbourne Stars Women reached 158 for 5 in 20 overs and won by 5 wickets.

🏟️ Venue, Conditions & Toss Junction Oval, Melbourne hosts Melbourne Stars Women v Sydney Sixers Women, the 12th Match of WBBL|12, an evening start in Melbourne at 1:40pm IST (08:10 UTC). Pitch: Melbourne Stars Women made 192 for 4 against Hobart Hurricanes Women at Junction Oval on 29 October 2026. Perth Scorchers Women defended 124 for 9 against the Stars in Melbourne on 2 November 2026.

Melbourne Stars Women made 192 for 4 against Hobart Hurricanes Women at Junction Oval on 29 October 2026. Perth Scorchers Women defended 124 for 9 against the Stars in Melbourne on 2 November 2026. Weather: Open-Meteo's forecast for Melbourne (fetched 2 November 2026) gives 16.1°C, 75% humidity and a 57% chance of rain around the start, rising to 74% two hours later.

Open-Meteo's forecast for Melbourne (fetched 2 November 2026) gives 16.1°C, 75% humidity and a 57% chance of rain around the start, rising to 74% two hours later. Toss: Toss call: Field first — we put the chance that the toss winner chooses to field at 70%. Melbourne Stars Women won the toss and bowled against Perth Scorchers Women at Junction Oval (2 November 2026) and against Adelaide Strikers Women in Adelaide (31 October 2026). Sydney Sixers Women won the toss and bowled against Brisbane Heat Women in Brisbane (30 October 2026). See our toss analysis for MS-W vs SS-W, locked in before the coin lands.

Match Analysis: where Stars vs Sixers is won and lost

The Sixers have done it both ways in WBBL|12. They ran down the Heat's 154 for 5 (30 October 2026), and they set 196 for 8 against the Hurricanes (1 November 2026).

The Stars' defeats came from opposite ends. Adelaide Strikers Women made 185 for 2 against them (31 October 2026). The Stars were then bowled out for 109 against the Scorchers (2 November 2026).

Melbourne Stars Women vs Sydney Sixers Women prediction: Sixers 61% favourites

Our AI model gives Sydney Sixers Women a 60.8% chance of beating Melbourne Stars Women in Melbourne. The Sixers beat the Stars by 16 runs at Drummoyne in their last WBBL meeting (3 December 2025).

At 1.67, the Sixers' available odds sit just above our fair odds of 1.64, a marginal 1.5% edge. The Stars at 2.20 sit below our fair 2.55. We expect the toss winner to bowl first.