Biratnagar Kings are our pick at 50.7%.

Our AI model gives Biratnagar Kings a 50.7% chance against Janakpur Bolts in the 12th Match of the Nepal Premier League 2026, at Kirtipur on 3 November 2026. Janakpur beat Kathmandu Gorkhas (29 October 2026) and Pokhara Avengers (1 November 2026). Biratnagar beat Sudur Paschim Royals in a five-over game on 31 October 2026.

Can Lokesh Bam and Andre Russell turn Biratnagar's runs into wins?

Biratnagar lost their opening game to Chitwan Rhinos by 8 runs on 27 October 2026. They won the toss and fielded, and Chitwan made 157 for 3 in 20 overs.

The Kings were then all out for 149 in 19.3 overs. Against Chitwan Rhinos on 27 October 2026, Andre Russell made 33 from 17 balls.

Biratnagar posted 186 for 7 against Karnali Yaks on 29 October 2026, with Lokesh Bam making 87 from 52 balls. Andre Russell added 27 from 15 balls in the same Karnali game on 29 October 2026. Angelo Mathews made 31 from 23 balls in that 29 October 2026 game against Karnali.

Karnali reached 187 for 6 with one ball to spare and won by 4 wickets. Angelo Mathews took 3 for 25 in four overs against Karnali Yaks on 29 October 2026.

The game against Sudur Paschim Royals on 31 October 2026 was cut to five overs a side. Biratnagar made 105 for 2 after losing the toss. Against Sudur Paschim on 31 October 2026, Shehan Jayasuriya hit 39 from 11 balls.

Lokesh Bam made 25 from 10 balls in that five-over innings on 31 October 2026. Andre Russell finished on 29 not out from 10 balls against Sudur Paschim (31 October 2026). Sudur Paschim replied with 70 for 3, and Biratnagar won by 35 runs.

Can Moeen Ali and Rahul Yadav keep Janakpur's attack on top?

Janakpur lost their opener to Karnali Yaks by 19 runs on 27 October 2026. They won the toss and fielded, and Harmeet Singh took 3 for 22 in four overs against Karnali Yaks on 27 October 2026. Karnali made 132 for 9.

The Bolts were then all out for 113 in 19.3 overs. They answered against Kathmandu Gorkhas on 29 October 2026, when Kathmandu won the toss and batted.

Rahul Yadav took 4 for 31 in four overs against Kathmandu Gorkhas on 29 October 2026 and was player of the match. Saif Hassan took 2 for 11 in four overs against Kathmandu on 29 October 2026. Kathmandu were all out for 115 in 19.3 overs.

Janakpur reached 116 for 2 in 17.2 overs and won by 8 wickets. Moeen Ali made 58 not out from 51 balls against Kathmandu on 29 October 2026. Saif Hassan finished on 40 not out from 39 balls against Kathmandu (29 October 2026).

In the 1 November 2026 game, Pokhara Avengers won the toss and fielded against Janakpur. Trit Raj Das made 61 from 55 balls against Pokhara Avengers in that 1 November 2026 game, and Janakpur finished on 147 for 7. He was player of the match.

Pokhara replied with 138 for 9, and Janakpur won by 9 runs. Moeen Ali took 3 for 13 in four overs against Pokhara Avengers (1 November 2026). Harmeet Singh, who captains Janakpur, took 2 for 20 against Pokhara (1 November 2026).

Key matchups: Lokesh Bam against Moeen Ali, Andre Russell against Rahul Yadav

Lokesh Bam against Moeen Ali: Lokesh Bam made 87 from 52 balls against Karnali Yaks on 29 October 2026. Moeen Ali's 3 for 13 came against Pokhara Avengers (1 November 2026). Their duel through the middle overs could set the total.

Andre Russell against Rahul Yadav: Andre Russell made 29 not out off 10 balls versus Sudur Paschim Royals on 31 October 2026. Rahul Yadav took 4 for 31 in four overs against Kathmandu Gorkhas on 29 October 2026. Janakpur need him when Russell comes in.

Trit Raj Das against Sandeep Lamichhane: Trit Raj Das made 61 from 55 balls against Pokhara Avengers (1 November 2026). Sandeep Lamichhane, the Biratnagar captain, took 4 for 11 against Janakpur in the 24 November 2025 meeting.

🤝 Head-to-Head Record Biratnagar Kings beat Janakpur by 9 runs at Kirtipur on 24 November 2025. Janakpur won the toss and fielded, and Biratnagar made 135 for 7 in 20 overs. Janakpur replied with 126 for 9 in their 20 overs. Sandeep Lamichhane took 4 for 11 in four overs against Janakpur (24 November 2025) and was player of the match.

🏟️ Venue, Conditions & Toss Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur hosts this 12th Match, a day game. Pitch: In a day game on 27 October 2026, Chitwan Rhinos made 157 for 3 in 20 overs against Biratnagar. Kathmandu Gorkhas were all out for 115 against Janakpur in the day game on 29 October 2026.

In a day game on 27 October 2026, Chitwan Rhinos made 157 for 3 in 20 overs against Biratnagar. Kathmandu Gorkhas were all out for 115 against Janakpur in the day game on 29 October 2026. Start: 12:15 pm IST (06:45 UTC), a day game.

12:15 pm IST (06:45 UTC), a day game. Toss: Toss call: Field first — we expect the toss winner to field, at 60%. Biratnagar fielded after winning the toss against Chitwan Rhinos in a day game on 27 October 2026. Kathmandu Gorkhas batted after winning it against Janakpur in the day game on 29 October 2026. See our toss analysis for BIK vs JAB, locked in before the coin lands.

Match analysis: where this game will be won and lost

The middle overs look like the battleground. Janakpur bowled Kathmandu out for 115 on 29 October 2026 and held Pokhara to 138 for 9 (1 November 2026).

Biratnagar's batting can post big totals. They made 186 for 7 in 20 overs against Karnali on 29 October 2026, with Lokesh Bam on 87. Their bowling then let Karnali reach 187 for 6 with one ball left.

Janakpur's batting is the question mark. They were all out for 113 against Karnali on 27 October 2026. If Janakpur's attack keeps Biratnagar under 150, the game swings to Janakpur.

Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts prediction: Biratnagar at 50.7%, with the toss as the angle

Our AI model makes Biratnagar Kings 50.7% favourites over Janakpur. The market makes Biratnagar slightly bigger favourites than we do, at 51.9% to our 50.7%.

Biratnagar's 1.82 sits below our fair odds of 1.97, and Janakpur's 1.95 sits below their fair 2.03, so the match-winner market is fairly priced. The toss is the angle, and we expect the toss winner to field first, at 60%.