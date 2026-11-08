We back Afghanistan U19, at 55%.

Afghanistan U19 beat Bangladesh U19 by 113 runs in Oman (5 November 2026). Shah Faisal Rahimi made 83 off 97 balls for Afghanistan U19 that day.

Bangladesh U19 then beat Sri Lanka U19 by 45 runs in Oman (7 November 2026).

Sri Lanka U19 won the sides' latest youth ODI, by 4 wickets at the Namibia Cricket Ground in Windhoek (26 January 2026).

This Group B game starts at 10:30 am IST (05:00 UTC) on 9 November 2026 at Al Amerat Cricket Ground.

Which team is stronger, Sri Lanka U19 or Afghanistan U19?

Afghanistan U19, on this tournament's results. They won the toss and batted against Bangladesh U19 (5 November 2026), and were bowled out for 231 in 49 overs.

Bangladesh U19 managed 118 in 25.5 overs in reply, and Afghanistan U19 won by 113 runs.

Amir Hamza took 3 for 23 for Afghanistan U19 in that innings (5 November 2026).

Malaysia U19 were then bowled out for 42 in 22.3 overs by Afghanistan U19 (7 November 2026).

Afghanistan U19 reached 47 for 0 in 3 overs to win by 10 wickets. Faridullah Ihsas made 26 not out off 11 balls for Afghanistan U19 in that chase.

Sri Lanka U19 began with a win, bowling Malaysia U19 out for 88 in 28.1 overs (5 November 2026).

Kaushika Kumarasinghe took 5 for 30 for Sri Lanka U19 in that innings.

Sri Lanka U19 made 91 for 1 in 13.5 overs to win by 9 wickets. Rehan Peiris made 54 not out off 45 balls in that Sri Lanka U19 chase.

Sri Lanka U19 lost their most recent game. Bangladesh U19 were bowled out for 245 in 49.4 overs on 7 November 2026.

Sethmika Seneviratne took 4 for 52 for Sri Lanka U19 in that innings.

Sri Lanka U19 were then bowled out for 200 in 46.1 overs and lost by 45 runs, despite 85 off 95 balls from Senuja Wekunagoda.

Key matchups: Senuja Wekunagoda against Amir Hamza, Shah Faisal Rahimi against Sethmika Seneviratne

Senuja Wekunagoda against Amir Hamza. Senuja Wekunagoda made 85 off 95 balls for Sri Lanka U19 against Bangladesh U19 (7 November 2026).

In Windhoek (26 January 2026), Senuja Wekunagoda made 43 off 79 balls for Sri Lanka U19 against Afghanistan U19.

Amir Hamza took 3 for 23 for Afghanistan U19 in their 113-run win (5 November 2026).

Shah Faisal Rahimi against Sethmika Seneviratne. Shah Faisal Rahimi made 83 off 97 balls for Afghanistan U19 against Bangladesh U19 (5 November 2026).

Sethmika Seneviratne took 3 for 49 for Sri Lanka U19 against Afghanistan U19 in Dubai (15 December 2025).

Sri Lanka U19 vs Afghanistan U19 head to head Sri Lanka U19 3 Afghanistan U19 0 Their three most recent youth ODIs, 1 December 2024 to 26 January 2026 26 January 2026 · Namibia Cricket Ground, Windhoek Sri Lanka U19 by 4 wickets 15 December 2025 · ICC Academy Ground, Dubai Sri Lanka U19 by 2 wickets 1 December 2024 · Sharjah Cricket Stadium, Sharjah Sri Lanka U19 by 131 runs Viran Chamuditha made 62 off 83 balls for Sri Lanka U19 in the 2-wicket win in Dubai (15 December 2025), and Sri Lanka U19 made 238 for 8 in 49.2 overs that day.

Sri Lanka U19 vs Afghanistan U19 pitch report: Al Amerat Cricket Ground, Al Amerat Totals above 230 have held at Al Amerat this tournament. Bangladesh U19 were all out for 245 and beat Sri Lanka U19 by 45 runs (7 November 2026). The eight completed games of this tournament at Al Amerat, 5 to 8 November 2026 5 November 2026 Afghanistan U19 all out for 231 batting first, then a 113-run win over Bangladesh U19. 7 November 2026 Bangladesh U19 all out for 245 batting first, then a 45-run win over Sri Lanka U19. 8 November 2026 India U19 all out for 208 batting first, and Pakistan U19 won by 3 wickets. Weather Clear and dry at the 05:00 UTC start, about 28°C, rising to 34°C, with no rain forecast. Forecast read 8 November, 23:28 IST. Sri Lanka U19 won the toss and bowled against Bangladesh U19 at Al Amerat (7 November 2026), and lost by 45 runs.

Sri Lanka U19 vs Afghanistan U19 prediction: we back Afghanistan U19 at 55%

We back Afghanistan U19 to win, at 55%, with the market at 55.5%.

Afghanistan U19's bowling is the reason. They bowled Malaysia U19 out for 42 on 7 November 2026.

Two days earlier they had bowled Bangladesh U19 out for 118 in Oman (5 November 2026).

Sri Lanka U19's case is the head to head. They beat Afghanistan U19 by 4 wickets in Windhoek (26 January 2026).

Viran Chamuditha took 2 for 20 in 10 overs for Sri Lanka U19 in that Windhoek game.

Dafabet had Afghanistan U19 at 1.74 at 23:33 IST (8 November), under our fair 1.82. Melbet had Sri Lanka U19 at 2.17 at 23:33 IST (8 November), under our 2.22.

What decides Sri Lanka U19 vs Afghanistan U19

The toss. We expect the toss winner to bowl, at 57%. Sri Lanka U19 won the toss and bowled against Malaysia U19 (5 November 2026) and against Bangladesh U19 (7 November 2026).

We expect the toss winner to bowl, at 57%. Sri Lanka U19 won the toss and bowled against Malaysia U19 (5 November 2026) and against Bangladesh U19 (7 November 2026). The Afghanistan U19 attack. Afghanistan U19 bowled Bangladesh U19 out for 118 (5 November 2026) and Malaysia U19 out for 42 (7 November 2026).

Afghanistan U19 bowled Bangladesh U19 out for 118 (5 November 2026) and Malaysia U19 out for 42 (7 November 2026). The Sri Lanka U19 top order. Senuja Wekunagoda made 85 against Bangladesh U19 (7 November 2026), and Rehan Peiris made 54 not out against Malaysia U19 (5 November 2026).